Javier Milei criticó la implementación del nuevo dólar soja, por parte del ministro de Economía Sergio Massa, y aseguró que lo que hicieron "es una chanchada". Dicho esquema se creo con el objetivo de incentivar a los productores a que liquiden la cosecha.

"Ahora está la chanchada del dólar soja, es una vergüenza", manifestó el economista liberal este domingo 11 de septiembre en diálogo con Luis Majul por La Cornisa (LN+). En esta misma línea, Milei ejemplificó: "Supongamos que yo soy tu administrador de fondos. Vos me das tu dólares, yo voy, compro a 200 y vendo a 140. Por cada dólar que anda dando vueltas, pierdo 60 mangos. Lo menos que haces es echarme. Eso es lo que está haciendo Massa”.

"Está emitiendo pesos para pagar un dólar diferenciado que él creó", sostuvo el diputado liberal e insistió en que se está incrementando la emisión "que el Gobierno prometió dejar de hacer".

Asimismo, Milei remarcó: "En una semana le liquidaron 1.700 millones de dólares al campo y las reservas sólo se incrementaron 1.000 millones. Eso quiere decir que si no los hubiera apretado para conseguir esa ventajita seguiríamos perdiendo dólares a lo loco".

El legislador remarcó que "la lógica es comprar tiempo para que la crisis le estalle a otro" y explicó que lo que están haciendo es "un adelantamiento de liquidación que crea una atmósfera que se conoce como la 'calma chicha'". "Te adelantan dólares, buscan financiamiento afuera para estirar el tiempo de crisis pero terminan emitiendo igual", agregó.

A su vez, el economista advirtió que "la bola de nieve va a ser cada vez peor" y argumentó que "si bien el Gobierno está tratando de corregir algunas cosas, no existe ninguna reforma estructural". "No van a poder comprar tiempo porque los tamaños del desequilibrio son muy grandes".

"La realidad es que ya está estallado por todos lados. Esperá a que te llegue la factura de luz, gas, el precio de los alimentos está por las nubes", añadió tras ser consultado sobre cuándo podría "estallar la bomba de tiempo".

Así, concluyó: "Vivimos en una ilusión. Tenes indicadores sociales peores que los que tenían en la previa del estallido de la convertibilidad, el desequilibrio económico es el doble que el tenían en la previa del estallido del Rodrigazo".

Sobre el atentado a Cristina Kirchner

"Me pareció que no correspondía sumarme a este circo que está haciendo la política con el tema de Cristina. Es un tema muy delicado y una cuestión institucional profunda, por eso sólo me pronuncié en el Congreso", expresó Milei con respecto a su silencio tras el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Asimismo, señaló que "lo único que quiso pedir es que dejen actuar a la Justicia". "No empecemos a torpedear para entorpecer al Poder Judicial. Al kirchnerismo no les gusta eso, no se bancan que un fiscal los acuse. Pero si tienen la tranquilidad de que son todos inocentes, ¿por qué se enojan tanto?", añadió.

Al mismo tiempo, el economista remarcó que desde el oficialismo han intentando hacer un "uso político del atentado" ya que "les permiten sacar del centro de la escena los ajustes que está proponiendo Sergio Massa".

