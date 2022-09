El dólar MEP a $ 271,40 es una ganga

El dólar soja generó fuertes tensiones en el campo. Disminuirá el ritmo de liquidación. Las reservas aumentan poco, y crecen los pesos. Inflación del 100% a la vista.

¿Cómo viene el dólar soja?

Se liquidaron 4,6 millones de toneladas, toda mercadería que estaba en los puertos para fijar. El movimiento de camiones de soja, entre el lunes 5 y viernes 9 de septiembre, fue de 7.066 unidades, cuando un año atrás fueron 4.418 camiones y dos años atrás 5.994 camiones.

Javier Milei aseguró que el dólar soja es "una chanchada, una vergüenza"

¿Qué me querés decir?

No hubo una venta masiva de productores, que hayan desarmado el silo bolsa y cargado camiones. El productor no está feliz con este dólar. La soja, el jueves 1 de septiembre, valía $ 75.000 la tonelada si se tomaba un dólar de $ 200. Una vez puesto en marcha el programa la soja, el viernes, cerró en $ 68.900 la tonelada. El precio cede y la exportación toma sus recaudos.

¿El productor va a desarmar los silos bolsa?

El productor no tiene voluntad de vender y menos aún si el valor de la tonelada de soja se ubica por debajo de los $ 70.000. Por otro lado, cayó muy mal la restricción que le impusieron al sector, quien posee más de un 5% de la soja producida pagará una tasa de interés que será 1,20 veces la tasa de política monetaria. Esto implica que tendrán financiamiento a una tasa nominal del 83,4%, que equivale a una tasa efectiva anual del 124,0%.

¿El ministro y el secretario de agricultura estaban enterados de la medida?

La información que tenemos es que ambos no tenían información de la medida, esto habla a las claras de la gran descoordinación que existe en el gobierno. Nadie puede darle una palabra definitiva al sector agro, ya que la coalición gobernante es una interna permanente, en donde conviven una gran diversidad de opiniones.

¿Podemos hacer control de daños?

Como no. El maíz vale $ 34.600 la tonelada el disponible y $ 47.800 la tonelada la posición diciembre. El trigo vale $ 43.400 la tonelada el disponible, y $ 57.000 la tonelada la posición diciembre. Esto impulsará a mediano plazo los precios de la cadena de carnes, láctea y harinas a la suba. Hay varios sectores que entre la suba de la soja, maíz y trigo muestran resultados negativos, por ende, habrá menos oferta de productos y, ante una demanda constante, los precios arbitrarán a la suba.

¿Cómo se resolvió el problema entre dueños e inquilinos?

No hay solución, la bolsa no quiso tener dos pizarras, cometieron un error tremendo, dejaron sin solución el problema del comercio interno de soja, omitiendo un anexo que la propia secretaría de agricultura suscribió. Tendríamos que tener una pizarra para el incremental exportador, y otra para las transacciones en el mercado interno. Nunca en la historia de la institución estuvo tan lejos del productor.

Cómo salir de la inflación

¿Entonces?

Cada productor está resolviendo su problema como puede, los dueños tienen derecho a reclamar si el contrato no especifica fecha de pago, el que se comió la letra chica está preso del dueño de la tierra. Hasta ayer todo era concordia, una resolución mal presentada deja al sector al borde de la discordia entre todos sus actores. El ministro de economía Sergio Massa se equivocó, la soja se exporta en un gran porcentaje, pero tiene vasos comunicantes en toda la estructura productiva. La soja a un dólar de $ 200 trajo más problemas que soluciones al productor. El país tampoco tendrá una gran mejoría.

¿Qué pasa en materia monetaria y cambiaria?

Se vendió soja, ingresaron dólares y estamos ante una fuerte suba de la emisión monetaria, habrá que buscar la forma de absorber el dinero emitido. La relación pasivos monetarios versus reservas nos está dando un dólar de equilibrio en torno de $ 320, comprar dólar MEP en $ 271,40 es una verdadera ganga.

¿Cómo vinieron los pronósticos de inflación?

El mercado observa a 12 meses una inflación del 90,5% anual para el promedio de 38 analistas de mercado. El TOP 10 de los analistas de mercado que pronostican la inflación la ubican en 99,8% anual. Nosotros creemos que la inflación estará en torno del 106% para los próximos 12 meses.

¿Esto implica una inflación que estará entorno del 6,0% mensual?

Correcto, la inflación se ubicaría en torno de dicho valor. Habrá que ver qué política monetaria y cambiaria va a adoptar el gobierno.

¿Crees que vamos a un cambio de la política monetaria y cambiaria?

Creo que sí, el gobierno estaría trabajando en un programa de desdoblamiento cambiario, con una fuerte suba del dólar turista.

¿Cómo sería?

Habría un dólar comercial y otro financiero, el dólar turismo sería más alto con una suba del impuesto país del 30% al 50%, y se aumentaría la percepción de ganancias a niveles del 50% anual, esto dejaría el dólar turista en el doble del valor del dólar comercial.

¿Esto despeja problemas?

No creo, el gobierno está rebajando para cerrar más la economía. Muchas licencias de importación automáticas se transformaron en no automáticas. El gobierno postergó la decisión de pagar con 180 días de plazo las importaciones autorizadas pero, cuando se pide autorización, no hay respuestas a las mismas.

Estos son los productos que aumentaron más de un 100% en agosto

Seguimos en un mundo de restricciones

Correcto, el mercado está descontando que estamos en problemas.

¿Me lo explicás un poquito mejor?

La letra de descuento a 94 días rinde el 95,4% anual. La letra de descuento ajustado por inflación tiene una rentabilidad negativa del 9,4% anual a igual plazo. Esto implica que el mercado está descontando una inflación del 104,8% anual.

Si tomamos el bono TO23, que vence en octubre del año 2023, rinde el 94,5% anual. Un bono ajustado por inflación como el T2X3 que vence en agosto del año 2023 rinde 1,10% anual. Esto implica que el mercado a un año vista está descontando una inflación del 93,4% anual. Es un estimado porque los vencimientos no operan en igual fecha.

¿La inflación seguirá siendo elevada?

Es un problema grave que impacta en varias dimensiones, a saber:

Productivamente es un grave problema, porque se nos hace difícil medir.

es un grave problema, porque se nos hace difícil medir. Con una inflación de este tipo, el gobierno subirá fuertemente la tasa de interés y habrá que recurrir a financiamiento con capital propio .

. Los balances se ajustan por inflación, por ende, el bien de capital podría ajustarse y generar utilidades más elevadas que la amortización que opera sobre el bien. Por ejemplo, si la inflación este año es del 100%, y el bien que está en el patrimonio se amortiza por un plazo superior a dos años, el ajuste por inflación será más elevado que la amortización y generará ganancias que habrá que pagar en el próximo ejercicio, generando a su vez anticipos que afecten el flujo de la compañía. Las ventas de bienes de capital se van a frenar dramáticamente.

Por ejemplo, si la inflación este año es del 100%, y el bien que está en el patrimonio se amortiza por un plazo superior a dos años, el ajuste por inflación será más elevado que la amortización y generará ganancias que habrá que pagar en el próximo ejercicio, generando a su vez anticipos que afecten el flujo de la compañía. Las ventas de bienes de capital se van a frenar dramáticamente. Comercialmente hay que apresurarse a vender y colocar el dinero en cabeza de persona física para buscar rentabilidad del dinero fuera de la órbita de la empresa y con menor presión tributaria.

En términos generales, ¿qué necesitamos para salir de zona de descenso?

. - Las reservas hoy son de U$S 37.507 millones, representan el 6,8% del PBI. Para estar tranquilos las reservas deberían sumar 20% del PBI, lo que implicaría reservas por U$S 110.000 millones. Entre el año 2022 y 2023 el saldo de la balanza comercial de bienes sería de U$S 15.200 millones con mucho viento a favor. Esto implica que Argentina por mucho tiempo estará complicada y con bajas reservas. Todo dependerá del programa económico, la confianza y la firmeza del gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2023.

Los 7 puntos que destaco mirar esta semana

El gobierno sigue atrapado en sus problemas con el FMI, debe cumplir lo que firmó, y para ello no tiene más remedio que aplicar un programa recesivo hasta que genere confianza e ingresen dólares genuinos en concepto de inversión. Luce difícil que el gobierno genere confianza, con la diversidad de opiniones en la coalición gobernante. No hay muchos activos en pesos para apostar en este escenario, el plazo fijo tradicional tiene una muy buena tasa. Los bancos limitan la posibilidad de hacer plazos fijos ajustados por inflación. Los bonos en pesos ajustados por inflación con tasas positivas tienen vencimientos cercanos a las elecciones presidenciales, lo que los acercan a una probable reestructuración. La inflación para los próximos 12 meses estará por encima del 100% anual, esto hace que las empresas tendrán que pagar ganancias por los ajustes por inflación, cuidado con este tema. Las inversiones en dólares son muy riesgosas, ya que cualquier normativa del Estado puede hacer que las empresas se vean obligadas a postergar los pagos. Los bonos soberanos argentinos son un muy buen refugio, ya que no tienen vencimientos importantes de capital a la vista, hay que apostar pensando en el gobierno que va a venir, no en lo que hará el gobierno que actualmente está operativo. Son un riesgo, pero la potencialidad de ganancias es muy alta, no apto para inversores conservadores. El dólar MEP a $ 271,40 es una verdadera ganga.

* SDS Asesor Económico y de Empresas