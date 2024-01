El peronismo mide los tiempos para acelerar contra Javier Milei

“El 44% que nos votó no nos votó para que nos borremos”, dice un dirigente bonaerense. Recuerda cuando, a mediados de 2016, los intendentes alzaron su voz y consiguieron que Mauricio Macri retrocediera con los aumentos tarifarios a los clubes de barrio. Pero hay otros que aseguran que aún no hay que salir y que recién lo deben hacer después de que una porción importante de la ciudadanía exprese su malestar.

La discusión interna dentro de Unión por la Patria pasa por los tiempos. Sergio Massa está convencido de que hay que dejar quemar gomas en febrero para tomar protagonismo. Se lo dijo a los miembros de la Confederación del Trabajo: para el excandidato a presidente, la dirigencia tenía que esperar a que la sociedad visibilizara cómo le afectan las medidas tomadas por Javier Milei para después ir en su auxilio. Para el tigrense, la medida del paro nacional anunciado para el 24 de enero “fue apresurada”.

Pero no todos piensan lo mismo. En los diálogos cruzados hay quienes ya señalan que el 36% de sus votantes está encima de los movimientos del peronismo y ya se muestran molestos por no verlos en la calle. “Hay que jugar más fuerte, no podemos dejar huérfano a nuestro electorado, que ya la está pasando mal”, le retrucó un dirigente a Massa cuando repitió que hay que esperar.

En el Congreso también hay diputados y senadores que pretenden acelerar los tiempos. “Si no salimos ahora que ya mostraron estar dispuestos a todo, ¿cuándo salimos?”, se pregunta una legisladora. Pero un intendente del conurbano bonaerense le retruca: “En mi territorio no hay un caldo de cultivo o clima de tensión, no es el momento”. Su temor tiene que ver con que se señale al peronismo como culpable de una posible crisis en vez de que sea el propio Javier Milei el que pague los costos del descontento social.

En lo que todos coinciden es en que entre febrero y marzo se verán las duras consecuencias del gobierno libertario. “Estamos perdiendo espacio en la discusión pública”, dice un gobernador que también cree que hay que salir a ganarle al relato de Javier Milei. “El Presidente dice que el sufrimiento es culpa nuestra y nadie sale a responder”, agrega.

En el peronismo hay quienes también se lamentaron esta semana al ver que la única marcha atrás que dio el gobierno de Milei tuvo que ver con un reclamo de gobernadores que no forman parte del espacio. El gobernador de Chubut del PRO, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata (también del PRO), Guillermo Montenegro, pudieron mostrarse en la Casa Rosada como los hacedores del retroceso a las modificaciones de la Ley de Pesca. “Todos los errores hasta acá fueron autoinfligidos”, evalúa un intendente de peso.

En el peronismo no es sencillo encontrar nuevos liderazgos. “Miramos hacia arriba y nos damos cuenta de que no hay nadie, somos nosotros”. Por ahora, la CGT tomó la posta: se presentó ante la Justicia, lanzó un paro y ya cursó algunas invitaciones para lo que esperan que pueda ser el reencuentro del peronismo en Mar del Plata a fines de enero, bajo el lema “Hay otro camino”.