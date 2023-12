Ramiro Marra afirmó que se está produciendo un cambio cultural en en país: “Queremos volver a implementar la esperanza, generar el optimismo necesario para que la Argentina se pueda poner de pie”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ramiro Marra es legislador de la ciudad de Buenos Aires desde el 2021 por La Libertad Avanza, también se desempeña como youtuber financiero analizando diferentes fenómenos económicos y como broker de la bolsa de la empresa familiar Bull Market.

¿Cuál es tu evaluación del decreto anunciado por Javier Milei y la posterior reacción de la sociedad con los cacerolazos?

Estoy muy contento por todo lo que está pasando en la Argentina. Claramente estamos frente a un cambio cultural que venimos haciendo desde hace tiempo desde La Libertad Avanza. La canción con que abrimos esta entrevista es emblemática y habla de "los pibes chorros", porque en Argentina se estaban aceptando culturalmente a los delincuentes, los que cometen delitos eran aceptados. Eso fue lo que pasó con los piquetes. La canción dice "llegan los pibes chorros", pero los pibes chorros ahora van a estar donde tienen que estar.

Es un cambio cultural que se complementa con la cadena nacional que ayer brindó el Presidente, determinando normas para poder liberar la economía y hacer que se puedan desarrollar más negocios, crear más fuentes de trabajo y podamos estabilizar todas las variables económicas que nos vienen destrozando desde hace más de 100 años.

En cuanto a los cacerolazos, la verdad es que vi a un par de personas haciendo reclamos que no entendí bien cuáles eran. Lo que sí puedo entender es que son votantes de la izquierda que están repudiando medidas porque estamos confrontando todo lo que ellos piensan.

La izquierda sacó un 2% de los votos, mientras que las fuerzas que no los votaron en el balotaje sacaron 44%. No creo que sólo sea la izquierda, ni tampoco gente del conurbano. Por el contrario, pareciera ser gente de clase media que percibe que corre el riesgo de dejar de ser clase media.

Esto lo decía simplemente cuantificando los videos que vi y la cantidad de personas que vi: 200 personas en un video, 300 en otro y 20 en otro. Si los sumo, no llega ni a la cantidad de votos de la izquierda. Pero no quiero bajar el nivel a la protesta, todos tienen el derecho a protestar, mientras que no afecten a un tercero. Las protestas están convalidadas porque el objetivo no fue ir a cortar una calle, sino reclamar que piensan diferente. Están en todo su derecho, pero creo que la mayoría de los argentinos estamos contentos con que la Argentina empezó a cambiar el rumbo.

La cultura, por naturaleza, es un proceso de capas que se van produciendo sucesivamente a través de las generaciones. ¿Vos creés que el cambio cultural se produjo y La Libertad Avanza es la consecuencia de un cambio que se viene produciendo desde hace tiempo o que LLA es la causa de un cambio cultural que se va a producir a partir de ahora?

No sé qué viene primero y qué viene después. No creo que La Libertad Avanza sea el único eje, creo que es uno de los más importantes porque lo llevamos a la arena electoral y luchamos por ese cambio cultural. Las velocidades, gracias a las comunicaciones, hacen que los cambios sean mucho más fuertes y repentinos.

La canción de los Pibes Chorros me genera algo, por la edad que tengo y por haberla escuchado hace un tiempo, incluso haberla bailado, siento que ahora es algo que está mal visto porque en la Argentina se aceptó el concepto de "pibes chorros", y no hay que aceptarlo. Al igual que en su momento se aceptó el concepto de piquetero, y tampoco hay que aceptarlo. Lo que está mal, está mal.

Me parece que nunca se aceptó a los Pibes Chorros. Lo que se describía como una realidad, no implicaba un elogio.

Yo lamento decirlo, y hago la autocrítica de mi generación, pero nosotros lo bailábamos en los boliches. Si vos bailás los Pibes Chorros, es una forma de convalidarlo.

¿Creés que se puede modificar un sistema económico a través de un DNU sin contar con los consensos en el Congreso?

Los legisladores tendrán que tomar la decisión de si apoyan o no apoyan el DNU. Por ahora, se hizo esto porque estamos en una situación de emergencia, cualquiera sabe que la Argentina está en una situación crítica y que se tienen que tomar decisiones fuertes y difíciles.

Volvimos a tener un presidente, un Poder Ejecutivo, un gobierno que toma decisiones y que trata de encarrilar el barco que está totalmente a la deriva. Eso es lo que vimos ayer, tanto con el tema de los piquetes, como con los anuncios que se hicieron en cadena nacional.

Imaginate que el día de mañana gana Grabois y manda un DNU en el sentido estrictamente opuesto. ¿No creés que la gran discusión de la Argentina es la perdurabilidad de un cambio? Venimos cambiando a 180º desde hace 50 años. Cada uno que viene dice que hay que cambiar todo y viene el siguiente y lo modifica en sentido contrario. ¿No te parece que se requiere una sustentabilidad de los cambios y para eso se necesita un consenso importante?

Yo creo que el consenso se está dando en base a las críticas a un mismo modelo que se viene dando desde hace varias décadas. Cuando me refiero a las críticas, hablo de los comunicadores que plantean que la Argentina estaba en el camino incorrecto. Si estamos en el camino incorrecto, hay que ir hacia el otro camino y es lo que estamos proponiendo nosotros con las ideas de la libertad.

Entiendo que a alguien le llame la atención el tema de los anuncios y de los piquetes porque estaba resignado. Nosotros queremos volver a implementar la esperanza, generar el optimismo necesario para que la Argentina se pueda poner de pie.

Valoro que hables con nosotros y me genera respeto porque no conseguimos que nadie de La Libertad Avanza hable con nosotros. Más allá de que no comparto en nada tus ideas, me genera respeto, tu respeto por la libertad de prensa. Agradezco el tiempo para con nosotros y permitirnos mantener la pluralidad que nos resulta constitutiva del periodismo de calidad.

Soy un gran lector, muchas veces opino como vos, otras veces no. Hoy, por suerte, tengo una voz y puedo intercambiar opiniones, algo que me fortalece.

