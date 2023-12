Día 11: Vientos, tempestades y grieta

“El Gobierno cosechó tempestades, pero puede dejar de hacerlo. Puede sentarse con los diferentes actores de la sociedad para encontrar soluciones. Todos estos problemas que tenemos como país se solucionan con más democracia, no con menos, y escuchándolo al otro, no considerándolo enemigo”, declaró Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 21 de diciembre.

Ayer, 20 de diciembre, el presidente Javier Milei anunció un decreto que abre un nuevo paradigma. Como si hubiera un mensaje cifrado a través del tiempo, lo hizo a 22 años del estallido del 2001, que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa. La reacción también pareció evocar lo que sucedió en aquel momento; al igual que aquel diciembre, la gente salió a las calles a manifestarse y las cacerolas volvieron a ser protagonistas.

“Quién siembra vientos, cosechará tempestades" es un refrán que tiene un origen remoto en la Biblia. Dios le dice esta frase al pueblo de Israel que se había dispuesto a adorar a falsas divinidades. Hoy este refrán significa que si actuaste con odio, desatarás consecuencias perjudiciales mucho peores que el pecado que cometiste.

Una a una, las 30 medidas que Javier Milei tomó por DNU para desregular la economía

Aún antes de ser político y especialmente en la campaña, Javier Milei sembró vientos. Lo mismo puede decirse de la primera etapa de su gobierno. El protocolo contra la protesta y el decretazo con una cantidad inusitada de reformas son ejemplos. Junto a eso se dedicó a inculcar el odio contra el sector subsidiado de la economía, vociferó en contra de la política como concepto, como si fuese una actividad criminal en sí misma, y se dedicó a insultar y agraviar a prácticamente todo sector o persona que no comulgara con sus ideas: “casta es el que no piensa como nosotros”, sería la síntesis.

Pocas veces uno está en presencia de momentos en los que parece que la historia se toca con los dedos. Ayer fue uno de esos días. Seguramente, el 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia. Por momentos, parecía difícil discernir realidad de ficción. Las imágenes de los controles y del operativo de Bullrich parecían extraídas de un capítulo de Black Mirror o de la novela de George Orwel, 1984, como los audios y las imágenes amenazantes del ministerio de Seguridad y de Capital Humano sonando en las estaciones de ferrocarril, aquel que amenazaba en las estaciones con el mensaje “el que corta no cobra”.

"El que corta no cobra": el Gobierno puso carteles en las estaciones de tren para advertir a los manifestantes

Luego, se vio como las fuerzas de seguridad federales bajaban a quienes pretendían movilizarse sólo "por portación de rostro", como suele decirse. Es decir, a quienes tenían supuestamente cara de piqueteros. En otras oportunidades, la policía subía a colectivos y preguntaba quién se dirigía a la marcha, para luego, si contestaban, detenerlos sin ningún tipo de amparo.

Durante buena parte del día, hubo varias horas en las que el Estado argentino parecía no garantizar varias libertades constitucionales. El Gobierno actuó como si las circunstancias fuesen una guerra y quienes se movilizan, fuesen su enemigo.

Eduardo Belliboni acusó a Patricia Bullrich de enviar a la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, cuando esta no tenía la orden de poder actuar en la Capital Federal. “La Policía Federal no tiene nada que hacer acá, se está violando la autonomía de la Ciudad”, reclamó Belliboni.

En aperturas anteriores, hablamos de esta idea gramsciana de que un gobierno necesita de consenso y coerción para funcionar. Podríamos decir que Patricia Bullrich no pudo ir hasta el final con su coerción a la marcha, porque no hubo consenso para reprimir a ese nivel. En los noticieros se mostraba a la gente quejándose en las paradas de trenes al operativo de Bullrich y tanto los movileros de La Nación+ como los de C5N mostraban una importante diferencia de opinión a favor de la movilización entre las personas entrevistadas.

La violenta agresión de Eduardo Belliboni contra un cronista: "¡¿Qué te pasa, pedazo de gil?!"

Eso probablemente haya sido lo que notó Jorge Macri, que se convirtió en uno de los protagonistas de la tarde de ayer. El jefe de Gobierno porteño negoció con las organizaciones la liberación de la Avenida 9 de Julio y garantizó que la movilización avanzara mayormente sin problemas. Habría que preguntarle si es el mismo Jorge Macri que había prometido que “haría lo imposible para terminar con los piquetes”. Evidentemente, ante las circunstancias, tuvo la inteligencia y la cintura política para poder actuar racionalmente.

Esto posibilitó la movilización que dejó momentáneamente cuestionado el protocolo antipiquete de Bullrich. Horas después, Milei se dedicó a explicar la iniciativa económica que justificaba la sanción de su mega DNU. Este decretazo contiene medidas como la suspensión de la Ley de Alquileres, la precarización el empleo formal en varios puntos, una fuerte limitación de la actividad sindical y posibilita la privatización de todas las empresas públicas.

Los cacerolazos no se hicieron esperar y en cuestión de minutos había una concentración inmensa en el Congreso completamente espontánea.

Este es el gobierno de Cambiemos

El día de ayer estuvo signado esencialmente por la aparición de una de las formas más brutales de la grieta. Lo que pudo verse durante todo el día es la reaparición de las peleas entre los distintos sectores, que finalmente terminan pareciendo enemigos, cuando en realidad somos todos ciudadanos del mismo país.

Dos mujeres discutieron en la estación de Constitución, como símbolo de la división y del problema central que nos aleja a los argentinos, que cada uno cree que el problema es el otro. “Cada vez que uno quiere volver no se puede porque hay gente cortando con piquetes”, reclamó una ciudadana, que recibió como respuesta el enojo de otra mujer que le aseguró que sus derechos se ganaron reclamando a través de los piquetes.

Por otro lado, el mismo Belliboni tuvo distintos cruces con vecinos y noteros. “Sos un trabajador, te van a echar, bobo”, le advirtió a un notero de TN.

Pero, sin dudas, el momento que cosechó más vientos de toda la jornada fue cuando Javier Milei anunció su DNU y dio a conocer 30 de sus medidas, que se basan en la derogación de la Ley de Alquileres para que "el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea", en la derogación de la Ley de Abastecimiento para que "el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos", en la derogación de la Ley de Góndolas para que "el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos"; también en la derogación de la Ley del Compre Nacional y del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía. En la derogación de la Ley de Promoción Industrial y de la Ley de Promoción Comercial. Además, anunció la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, la derogación del régimen de sociedades del Estado y la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

Día 10: Del látigo y billetera al látigo y DNU

Además del problema ideológico hay un problema estético que siembra tempestades. No se entiende por qué en el video que anuncia las medidas deben estar parados detrás del Presidente, como si fueran Granaderos: el pobre Sturzenegger y el Jefe de Gabinete con una actitud rígida que no termina de dejar en claro el mensaje que se quería transmitir desde el punto de vista de la comunicación. Siempre hay una sobreactuación en la comunicación de Milei, que sin duda lo llevó a ser presidente y que es posible que sea un problema en el futuro porque lo que genera, al mismo tiempo, como asegura a sus votantes la idea disruptiva, es el efecto contrario a quienes no comparten sus ideas, es como si hubiera una sobreactuación del deseo de producir malestar al otro.

Cuando alguien decide comunicar algo negativo lo intenta hacer de una forma cordial. La reforma es totalmente inédita, y continúa con la modernización del régimen laboral para "facilitar el proceso de generación de empleo genuino", con la reforma del Código Aduanero para "facilitar el comercio internacional", con la derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. Además, declara la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, la derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera, liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola, la derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera, la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, la Implementación de la política de cielos abiertos y la modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

Noten que las reformas son en múltiples actividades económicas y en aspectos transversales como la actividad sindical, que queda fuertemente limitada. Las últimas 10 medidas anunciadas tienen que ver con la modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada, la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, el establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos, las modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos, la modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran, la desregulación de los servicios de internet satelital, la desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo y la incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. “Estas son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy”, concluyó el presidente.

Milei anunció el DNU que deroga la ley de alquileres, modifica las leyes laborales y facilita la privatización de empresas públicas

La estética transmite rigidez, confundiendo lo que para los griegos y romanos era la auctoritas con la autoridad. Hay algo en lo cual es necesario el consenso para tener autoridad. La grieta que genera la lleva al paroxismo, que se manifestó incluso en los medios de comunicación. Mientras que en C5N se transmitía el cacerolazo en los distintos barrios y se compartían vídeos de estos, en La Nación+ se compartían y se analizaban las medidas anunciadas por Javier Milei, dejando entrever el tiempo que tardaban en mostrar los cacerolazos. “Debe ser el primer caso de un gobierno que a 10 días tiene un cacerolazo”, anunciaban los periodistas en C5N.

En la época de la 125, el argumento que tenía Néstor Kirchner contra TN era que mostraban los cortes de ruta e incentivaban eso. Parece que inhibió a algunos medios de comunicación a informar los cacerolazos dos horas después. Hoy en día, con los teléfonos celulares y las redes sociales, es como tapar el sol con la mano, porque todo el mundo sabía que los cacerolazos se estaban produciendo. Se viralizaron diversos videos en las redes en donde se escuchaba y se podía ver a toda la gente que se unía a los cacerolazos y a las manifestaciones tras los anuncios de Javier Milei.

Día 9: Consenso o coerción

Es cierto que ningún presidente había cosechado insultos del tamaño que cosecha Milei. La gente no "caceroleaba" el decreto de más de 80 páginas, porque no creo que nadie haya frenado a leerlo. Lo que la gente "caceroleaba" es un combo: el protocolo de Patricia Bullrich, lo que se había recibido a lo largo del día, la presunción de que en el Decreto de Necesidad y Urgencia había medidas que afectan a la población, el hecho de que la inflación tiene el dólar más caro en términos de la inflación desde la súper devaluación del 2002. La gente no "cacereoleaba" contra el DNU, lo hacía por la forma de llevar adelante la reforma, por la actitud castrense de la manera en la que se comunican las medidas.

El Gobierno cosechó tempestades, pero puede dejar de hacerlo. Puede sentarse con los diferentes actores de la sociedad para encontrar soluciones. Todos estos problemas que tenemos como país se solucionan con más democracia, no con menos, y escuchándolo al otro, no considerándolo enemigo. No cabe duda de que el país necesitaba reformas en todos los campos, pero el tema es la forma en la que se realiza.

Por un lado hay una cuestión ideológica respecto a un error de diagnóstico sobre cuál es la cura, y por otro está la forma de aplicar ese remedio. Esperemos que los cacerolazos hagan reflexionar al Presidente y a los ministros, y que además tomen conciencia de que si con un DNU se puede cambiar la historia del país, mañana, con otro DNU de quien gane en sentido contrario, podría hacer lo mismo y seguiríamos en el mismo péndulo de un extremo a otro. El cambio no es irse al otro extremo, el cambio sería un día ir al centro.

VF JL