La violenta agresión de Eduardo Belliboni contra un cronista: "¡¿Qué te pasa, pedazo de gil?!"

Una tensa situación se vivió en Constitución, ciudad de Buenos Aires, cuando el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni insultó, amenazó y le golpeó el micrófono a un periodista. Ocurrió mientras se movilizaban este miércoles 20 de diciembre en contra de las medidas del presidente Javier Milei.

El hecho fue en la estación de trenes en Constitución, mientras Belliboni, Gabriel Solano, (Frente de Izquierda) y otros dirigentes hablaban con la prensa y criticaban que los recortes que aplicará el nuevo gobierno no los pagará “la casta” como había anunciado sino la gente.

La tensión escaló cuando Alan Ferraro, cronista del canal TN, le dijo que en Córdoba el pasaje se pagaba más caro que en Buenos Aires y que no era “la casta”. “¿Entonces mejor que pague carísimo este?”, cuestionó Belliboni. “Vos te ponés en contra de la gente”, agregó.

Luego, el movilero le dijo que sólo mencionaba “la realidad” y lo criticó: “Se hacen los sorprendidos ahora de la situación”.

“¿Ahora nos hacemos los sorprendidos? ¿No me viste en la calle contra Massa? Ah, qué lástima”, respondió Belliboni visiblemente molesto y a los gritos, en medio del tumulto de gente.

“Sí, lo vimos también tirando piedras contra un gobierno democrático”, lanzó por su parte Ferraro.

Marcha piquetera en el centro porteño: comenzó la desconcentración en Plaza de Mayo

Ante esto, el líder del Polo Obrero escaló el tono: “¿A dónde me viste tirando piedras? ¿Tenés alguna denuncia para hacer sobre eso? ¿Tenés alguna denuncia? ¡¿Qué te pasa, pedazo de gil?! ¿Me decís que no salí con Massa? Tomátela... Tomátela gil. Sos un trabajador... Te van a echar a vos, gil de lechería. A vos te van a echar y vas a salir a decir: ‘¡Ay, me echaron!”, le dijo entre gritos.

Mientras intentaban calmar los ánimos, Belliboni siguió: “Sos un bobo. Tomatelas, bobo”, y le pegó un golpe al micrófono. “¿Qué pegás? ¿Así va a hacer la manifestación hoy?”, le respondió Ferraro con ironía.

Tras ese episodio, el dirigente se alejó del tumulto de personas y el cronista siguió conectado con la transmisión desde el estudio.

Representantes de la Coalición Cívica salieron a cuestionar el protocolo de Patricia Bullrich

Repudios a Eduardo Belliboni por la pelea con un cronista

Uno de los primeros en salir a criticar al líder del Polo Obrero fue el legislador Ramiro Marra: “Eduardo Belliboni le quiso pegar a un periodista, vive de la violencia y de los pobres. Esta nervioso porque se le esta terminando el curro. Es un delincuente y un violento. En esta nueva Argentina este tipo de personas no van mas”, escribió en sus redes sociales.

El diputado Diego Santilli también se expresó en ese sentido: “La prepotencia y violencia con la que se dirige Belliboni es lamentable. Toda mi solidaridad con el periodista Alan Ferraro”, dijo.

Las disculpas de Eduardo Belliboni: "Lo traté mal, no hay ninguna razón para hacer eso"

"Quiero decir una cosa antes de seguir", dijo Belliboni mientras era entrevistado por la prensa, horas después de lo sucedido.

"Le quiero pedir disculpas públicamente al compañero de TN, lo traté mal. No hay ninguna razón para hacer eso", dijo. Sus colegas le dijeron el nombre y él agregó: "Le pido disculpas a Alan Ferraro públicamente. Eso está mal y tiene que ver con una situación de nerviosismo", dijo.

Belliboni contó ante los cronistas que a su hija le llamaron y le dijeron que "él estaba herido y que estaba por morirse en un hospital". "Es horrible que se metan con los hijos, y estaba muy nervioso", dijo.

"Lo que quiero decir con esto es que le pido disculpas al periodista de TN públicamente", reiteró luego y dio por finalizada la nota.

