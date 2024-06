Con el aumento del 80% en sus dietas, los legisladores ganarán más de $2 millones de pesos mensuales

A pesar de la negativa de la Casa Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, este martes aprobó un incremento del 80% en la dieta de los diputados nacionales, que se pagará en tres cuotas. Con la suba, el nuevo sueldo de un diputado pasará a ser más de $2,2 millones.

A pesar del aumento que propuso Menem, desde Casa Rosada y casi todos los bloques están en contra, dado que les parece un aumento bajo y pretenden ganar lo mismo que los senadores, que en abril cobraron $7,2 millones con su actualización. Aún así, el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.

El funcionario buscó que buena parte de los presidentes de los bloques acompañen el aumento pero frente al rechazo de los legisladores, que entienden que es corto el incremento, la resolución llevará la firma de Menem en soledad.

Asimismo, los diputados tampoco quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública, por lo que la salida que se encontró es que la resolución lleve estampada la rúbrica del titular del cuerpo y de nadie más.

Por otro lado, los diputados de la oposición le reclaman a Menem que defienda el accionar de los legisladores y sus salarios en la discusión pública como lo hizo su par en el Senado, Victoria Villarruel.

El riojano, además, tomó un consejo del jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, para pagar el aumento en tres cuotas y, de esa manera, no dar un salto brusco en las dietas.

Con este aumento, y tomando en cuenta una dieta promedio de 1,2 millones de pesos, los 257 legisladores nacionales pasarían a tener, una vez que se completen las tres cuotas, un ingreso promedio de 2.2 millones de pesos bruto, según detalló Infobae.

El presidente de la cámara de Diputados, además de querer ajustar el aumento de los sueldos de los legisladores, pretende que la medida salga por una resolución firmada por los presidentes de los bloques que forman la cámara Baja, lo que ya fue rechazado.

“La realidad es que estamos muy lejos de lo que cobra un senador y nosotros también tenemos que viajar y tenemos que pagar hoteles”, explicó un diputado nacional a Infobae.

“Todo el tiempo tenemos que cambiar los miembros de las comisiones porque los diputados no pueden venir. El 80% de los miembros de la Cámara viven de su dieta y no les alcanza. El desarraigo que está en 300.000 pesos alcanzaba durante el 2023 para pagar un hotel, hoy no se cubre una semana. Si tengo que llamar a una comisión informativa, no viaja nadie”, agregó.

Si finalmente se aprueba el aumento de las dietas de los Diputados, la brecha entre los legisladores de la cámara Alta y la cámara Baja se achicará al 265%, aunque seguirá siendo dispar.

El acuerdo se haría oficial en la sesión especial llevada a cabo este martes donde los legisladores buscarán debatir la reforma jubilatoria, el presupuesto universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente.