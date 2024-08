Villarruel cuestionó a Milei por haber impulsado a Ariel Lijo: "No cuenta con los pergaminos para ser juez de la Corte"

Mientras se hace visible la disidencia entre el presidente, Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, por el aumento de sueldo de los senadores, las diferentes posturas respecto a la candidatura del juez Ariel Lijo para a Corte Suprema de Justicia, incrementa la interna. No tiene los "pergaminos necesarios", manifestó la vicepresidenta.

“No ceo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido tener un candidato, que nos enorgullezca, con la suficiente rectitud, honestidad y la mejor sabiduría posible”, afirmó Villarruel, en un nuevo gesto de distanciamiento del gobierno de Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Mi opinión sobre Lijo es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura", expresó Villarruel durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. Para la vicepresidenta, Lijo "es un juez que su candidatura ha partido mucho a la sociedad entre los que están a favor y en contra". "Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", resaltó.

La vicepresidenta formuló estos conceptos un almuerzo de camaradería organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y al finalizar la comida contestó preguntas formuladas por los socios de la institución, allí surgió su postura sobre Lijo quien este miércoles a las 10 tendrá su audiencia pública en el Senado. Hasta el momento, el avance de su pliego es todavía una incógnita.

¿Qué pasa con los medios públicos? Intentos de privatización, retiros voluntarios y un relanzamiento al estilo Libertario



Una objeción que hizo Villarruel a Lijo que esta propuesto para reemplazar a una mujer y aclaró que no hablaba desde el feminismo sino que lo hacía desde una mirada de estricta justicia. “Por empezar, está reemplazando la banca de una mujer. Me hubiera gustado que ese lugar lo ocupará una mujer, y lo dice alguien que no es feminista sino que desde un tocar de justicia”, dijo la vicepresidenta.

Por último, Villarruel marcó su distancia con la propuesta impulsada por Milei. “No ceo que ha sido la mejor elección”, concluyó.

rb / ds