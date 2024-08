Carlos De Angelis: "El peronismo se transformó en un partido conservador”

Este fin de semana, en su columna “El peronismo en su hora oscura” en Perfil, Carlos De Angelis sostuvo que Cristina Kirchner “se ha convertido en un problema para cualquier intento de reformular el movimiento”. El sociólogo analizó la actualidad del partido de la ex presidenta y declaró que, desde la política, “el caso Scioli es mucho peor que el caso Fernández”, porque fue candidato a presidente por el peronismo y hoy es “funcionario de otro partido”. Además, remarcó que Milei y Villarruel representan “dos derechas completamente distintas”. “Milei expresa una derecha ultra liberal y globalista, y Villarruel expresa un nacionalismo”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos De Angelis es sociólogo, analista político y consultor. Se desempeña como especialista en estadísticas aplicadas a las ciencias sociales y es autor de “Radiografía del voto porteño” y coautor de “Investigación social para el análisis de la opinión pública y el comportamiento electoral”.

Alejandro Gomel: ¿Está complicado y aturdido el peronismo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, claro. Todo el sistema político está trastornado tras el ascenso de Milei. Todavía hay razones que no se logran explicar, cómo qué pasó en la sociedad argentina para que un outsider sea presidente de la Nación. Además, que vaya desarrollando esta política metiéndose en lugares donde había ciertos acuerdos, como los derechos humanos, los de la mujer y la reinterpretación de la dictadura militar. Estas cuestiones parecían acuerdos con consensos en la democracia.

El Gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación creada por Néstor Kirchner para buscar a menores desaparecidos en la dictadura

Por otro lado, es un Gobierno que se atreve a tener un ajuste tan doloroso y que dice que es "el mayor ajuste en la historia de la humanidad", porque todo se lleva a una maximización discursiva total. Este ajuste está generando efectos muy graves, sobre todo en los sectores con mayor dificultad de llegar a los alimentos.

AG: En este momento que está la oposición, que ya estaba golpeada por la gestión de Fernández y ahora recibió el golpe de las denuncias de violencia de género contra él. ¿Qué hace ahora el peronismo para salir de esta situación?

Por un lado, lo institucional, que en Argentina se subestima. ¿Para qué queremos partidos políticos con reglamentos? Se los quiere para que el día que se elija un candidato, haya una instancia legitimadora, y no que una persona lo elija. Obviamente, cuando nominamos a Alberto y vemos todo lo que surge, miramos a Cristina. Quien lo eligió tiene responsabilidades, sin duda. También con Scioli.

Fabiola Yáñez dijo que perdió el celular que tenía los chats con Alberto Fernández

De Angelis sostuvo que “es un problema serio” que el peronismo elija a “una persona sin principios” y a “un político que le da lo mismo ser un candidato a presidente por el peronismo o ser funcionario de otro partido”.

El caso Scioli es mucho peor que el caso Fernández. Fernández tiene un problema moral, pero Scioli fue el candidato a presidente del peronismo y hoy es funcionario muy cómodo en el gobierno de Milei. ¿Da lo mismo ser peronista o libertario? No hay respuesta para eso, parece que sí.

Elizabeth Peger: No creo que el caso Fernández sea sólo de moralidad. Si se comprueba la denuncia de Fabiola Yañez estamos hablando de un delito.

Si, pero yo hablaba políticamente. Si se comprueba el delito, tendrá que ir preso y lo que la usticia dictamine. Yo miro el efecto hacia el peronismo, una fuerza política que ha sido muy importante en los últimos 70 años de la Argentina. ¿Qué efectos trae elegir una persona que no tiene ni principios, ni programa político, que le da lo mismo una vacuna que la otra? Y también a un político que le da lo mismo ser un candidato a presidente por el peronismo o ser funcionario de otro partido. Es un problema serio.

La secuela Alberto F en el peronismo: catarsis sin salida, el ‘no va más’ y el pedido de cortar la sangría

Parece que ahora venimos adoctrinando todos, pero hay un tema que tiene que ver con una falta de democracia en las estructuras políticas y una falta de programa político. Fíjate hasta a dónde estamos llegando que hay gente que dice que con Guzmán no estábamos tan mal.

Además, estoy observando que hay una lógica que va contra nuestra forma de pensar. Siempre pensamos que los pobres votaban al peronismo y las clases medias votaban al radicalismo o Cambiemos. Eso no pasa más: los pobres votaron a Milei, o parte de los pobres. Hay un cambio en la sociedad argentina que la clase política, y el peronismo en particular, no están captando, no lo están entendiendo.

EP: Lo que primero falta es debate interno. ¿No hay debate? ¿Qué pasa con Cristina?

No hay debate. Si opinabas algo diferente para mostrar un matiz, te decían que le estabas “haciendo el juego a la derecha”. Esa frase me quedó porque me la han dicho tantas veces. “Estás con el corpo monopo”, “estás jugando con Clarín”. Esas son todas expresiones que marcan una expresión autoritaria que te cierra, que no permite debatir. Luego cómo se juega esto en el marco electoral.

“El peronismo, que era una expresión nacional, popular y del pueblo, se transformó en un partido conservador”, afirmó De Angelis.

Hay mucha gente que en las primarias no quería votar a Massa, y después fue, pero no quería. Esto también tiene que ver con esta falta de debate. No se entendió bien cómo se llegó. Iba a ser De Pedro, iba a ser Scioli, iba a ser Manzur. Toda una cosa muy de palacio. El peronismo, que era una expresión nacional, popular y del pueblo, se transformó en un partido conservador, un lugar en donde, entre gallos y medianoche, se toman todas las decisiones. Por eso se paga un costo, y el costo es lo que estamos viendo.

"Dios me libre": el curioso cruce entre Cristina Kichner y la jueza durante la audiencia

EP: Reproduce decisiones de palacio y no atiende a los reclamos de la gente...

Claro, perdió la conexión con el militante del barrio. Hay mucha gente que está en el barrio y que conecta todos los días con los problemas. Después todo se transformó en un toma y daca, en un “te doy y me das”, lo que no quiere decir que no pase en todas las expresiones políticas. Esto está muy extendido.

Una cosa que estoy mirando con atención es el proceso de los movimientos sociales. En los últimos cuatro años, estuvieron prácticamente en la calle. Ahora, llega esta gente con la policía reprimiendo y parece que era una cuestión de policía. Hay un problema serio ahí: cómo se resuelve la extrema pobreza. Eso no está discutido en la Argentina.

AG: Sobre las peleas de palacio, ahora está al rojo vivo la relación entre Milei y Villarruel.

El partido de Milei es pequeño, no tiene desarrollo y fue armado muy rápidamente. Pero Milei y Villarruel no expresan lo mismo, dos derechas completamente distintas. Milei expresa una derecha ultra liberal, globalista, con relaciones carnales con Estados Unidos, el vínculo con el Estado de Israel, algo totalmente novedoso y extraño para nuestra cultura. En cambio, Villarruel expresa un nacionalismo, la relación con las Fuerzas Armadas como base del espíritu nacional, una defensa de lo propio. Para expresarlo simbólicamente, “se pone el poncho”.

Victoria Villarruel se desligó de los aumentos a senadores: "Es su responsabilidad desengancharse de las paritarias"

No sabemos en que se expresa Villarruel en el programa económico, porque ella vota el RIGI y desempata la Ley Bases, que es la nueva multinacionalización de la economía. Uno podría decir: “Si tiene un programa nacionalista, no puede votar la Ley Bases”, pero ella la votó”. Por ahora, nos quedamos con las expresiones, como los dichos a favor de Enzo Fernández, que han mostrado pequeños matices. Si se ha armado una interna, pero no podemos decir en qué marco son distintos en cuanto al programa político y al económico.

TV FM