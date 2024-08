El Gobierno no descartó intervenir la AFA si no adecuan el estatuto y explotó la guerra

Guerra total y con un final incierto. El Gobierno está decidido a ir por todo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia comenzó a delinear la estrategia defensiva: "Tenemos que defendernos", dijo en las últimas horas alertado por la bomba que tiró el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.



Es que el funcionario no descartó la intervención del fútbol si la AFA no adecua el estatuto en el plazo de un año. La intromisión de la IGJ, la judicialización o la intervención. Todas las opciones están sobre la mesa. Para el Gobierno no hay dudas que "un decreto está por encima del estatuto". Desde la AFA recuerdan que la normativa es clara. Que el fútbol es autárquico y tiene sus propias normas. Si quieren cambiarlo hay que votar en asamblea. Y ahí Tapìa tiene las de ganar.

Luego del decreto pro SAD, llega un magnate estadounidense para sondear las condiciones

“En esa vieja norma, hay una norma superior que se llama decreto que te dice dejen la oportunidad los socios. El Poder Ejecutivo va a hacer respetar la ley. Y, la ley es terminante. Entonces, no puede una asociación privada, no permitirle a sus asociados, permitan a sus socios elegir”, contó el ministro en diálogo con el programa Opinión Pública por canal 9.

Las presiones del Gobierno sobre los clubes por las SAD



El Poder Ejecutivo parece hacer caso omiso al estatuto y sigue avanzando. El propio Daniel Scioli, junto a Cuneo Libarona y la diputada libertaria Daniela Santillán (secretaria de la comisión de Deportes) comenzaron a llamar a dirigentes proclives a analizar la posibilidad de ser Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Según pudo saber PERFIL hubo conversaciones muy avanzadas con Arsenal y en menor medida con Gimnasia y Esgrima de la Plata e Independiente. "Con Humberto (Grondona) tenían todo listo. Pero al momento de firmar se asustó", relató un dirigente que también fue contactado y estuvo al tanto de esa negociación. Entre los clubes más chicos de categorías inferiores hay quienes ven con buenos ojos el paso a SAD, pero tienen miedo de la represalia de la AFA. "Si avanzas igual, es lógico que Tapia salga con tapones de punta. O te desafilian o ya no ganas un partido más. Imaginate los arbitrajes donde no hay cámaras de televisión. Te liquidan", reconoció un presidente de un club del interior.

La respuesta de la AFA

Lo concreto es que ante la advertencia de Cuneo Libarona, quien salió a retrucar por Twitter, fue el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino: "Ni siquiera el 'generoso' plazo de un año para adaptar los estatutos de AFA modificará la voluntad de nuestra Asamblea de integrarnos con asociaciones civiles", contestó el delfín de Tapia. Un dirigente de los denominados "grandes" habló con PERFIL: "Ellos van a seguir. Cuneo sabe que lo que dice no es así. Pero lo tira para advertirle a Tapia".



Al ser consultado sobre el ingreso de las SAD, Grondona criticó que "nadie entiende nada porque nadie explica qué son" y definió el tema como "una puja de poderes para ver quién gana". "Nuestra liga se está deteriorando mucho. No competimos con la liga de Brasil, desgraciadamente todo cambió para mal. Antes la plata era de los clubes", dijo a Radio Splendid.

De todas maneras, reconoció: "Los clubes deberían tener la libertad y hacer lo que quieran. Así como vamos, si quieren una liga competitiva hay que darle una inyección económica de donde venga para que todo esto mejore", y añadió: "Hay gente que pone dinero en diferentes clubes porque no se pueden sostener los gastos. También están los que la sacan. Una categoría te da 10 pesos y abrir la cancha te cuesta cinco". "Se tienen que sincerar. ¿Cómo se bancan Riestra, Barracas Central, Defensa y Justicia o Arsenal?", continuó Grondona.

