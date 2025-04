La historia de Ícona, la ONG que estuvo vinculada a Patricia Bullrich y recibió regalos de Karina Milei

En julio de 2024, Karina Milei le donó al Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES) más de 3 mil artículos de primera necesidad y 30 teléfonos celulares. El dato no pasó desapercibido, ya que se trata del think tank que fundó Patricia Bullrich en 2006 y que llegó a estar en la mira de la Justicia por irregularidades contables. Sin embargo, las actuales autoridades de la organización echan por tierra cualquier especulación: cuentan que la Ministra renunció a su cargo en el directorio y que la entidad fue rebautizada y ahora se llama Ícona. Además, subrayan que sus actividades nada tienen que ver con la política partidaria, a pesar de que la inmensa mayoría de los invitados a dar charlas son funcionarios del gobierno.

Dónde van las donaciones del gobierno: organizaciones evangélicas y el intendente de Gualeguaychú, los favoritos de Karina Milei

La donación fue publicada en el Boletín Oficial. Según el director ejecutivo de la organización, Juan Roza Alconada, en la resolución figura el nombre del IEES porque todavía no se había terminado el trámite del cambio de denominación. “Se modificó el estatuto, pero la inscripción en la Inspección General de Justicia llevó más tiempo. Además, justo asumió el nuevo gobierno y el nuevo director de la IGJ y todo se demoró. Pero la donación fue para Ícona”, explicó a PERFIL.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Roza Alconada se sumó a Ícona en febrero de 2024. “Cuando ingresé, Bullrich ya no tenía nada que ver. De hecho, ya estaba en funciones como ministra”, subrayó. Luego del rebranding y de la renuncia de la dirigente, la presidencia de la organización quedó en manos de María Oneto, quien venía de formar parte del staff del IEES y que fue la coordinadora del equipo de campaña de Bullrich en 2023.

Ícona es el acrónimo de “Intercambio y Convergencia para la Nueva Argentina” y, dentro del bullrichismo, reconocen a la entidad como el think tank de Bullrich. Al menos así lo expresaron dos dirigentes del riñón de la ministra a PERFIL. Uno de ellos, invitado a dar una charla, respondió: “No conozco mucho la organización. Acepté porque me invitaron en nombre de Patricia”.

Ícona: asociación civil o fundación proselitista

Roza Alconada insistió en que todas las invitaciones “se hacen en nombre de la asociación civil” y que a los funcionarios se los convoca “en su carácter de representantes institucionales, independientemente del partido al que pertenezcan”.

El abogado Juan Roza Alconada es el director ejecutivo de Ícona.

Sin embargo, en el calendario de actividades de abril no se observa mucha diversidad partidaria. El miércoles 9, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger, fue invitado para dar una charla exclusiva para miembros. En la grilla del mes están previstas actividades con el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; el economista Alberto Benegas Lynch; el profesor Martín Krause; y los intendentes Ramón Lanús, de San Isidro, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero. El último evento, programado para el 28, se realizará en el Congreso de la Nación.

En marzo, según publicaron en sus redes, Ícona organizó actividades con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; con el empresario minero Michael Meding; y con la abogada María Victoria Funes, socia del estudio Bomchil. El 16 de abril de 2024, Bullrich fue oradora en el evento del lanzamiento de Ícona.

Quién es el intendente de Gualeguaychú, ex miembro del grupo bailantero Ráfaga y el favorito de Karina Milei

La organización se financia con actividades, sobre todo desayunos, cuyas entradas oscilan entre los $350.000 y los $500.000. Según Roza Alconada, la mayoría de los asistentes son empresarios de pequeñas y medianas empresas.

La intervención del IEES en 2023, dispuesta por el exministro de Justicia Martín Soria, tuvo que ver con supuestas irregularidades en la recaudación y administración de fondos. Según se publicó Página12 en aquel momento, la organización de Bullrich había pasado de tener $741 en 2019 a $85 millones en 2022. Con ese dinero, se habrían pagado $9 millones a sus directivos, entre ellos Bullrich y el diputado Gerardo Milman.

María Oneto coordinó los equipos de campaña de Bullrich en 2023 y hoy preside Ícona.

Además, a pesar de que el objeto social del IEES era llevar adelante estudios estratégicos en seguridad, desde la organización se habrían financiado gastos de campaña, como un viaje de Bullrich a Miami para participar de un evento de Inter American Institute of Democracy, un think tank vinculado al Partido Republicano.

En ese momento, la IGJ emitió un comunicado en el que aseguró: “Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político”. Sin embargo, la intervención duró apenas un mes y fue suspendida por la sala M de la Cámara en lo Civil. Bullrich apuntó contra Soria y el entonces director de la IGJ, Ricardo Nissen, a quienes acusó de perseguir a opositores.

Ícona: salud mental y empleo

Cuando el IEES fue intervenido, María Oneto era señalada como la “recaudadora” de Bullrich. En la actualidad, según subrayaron desde Ícona, la mujer ya no forma parte del equipo de Bullrich y está completamente enfocada en su cargo como presidenta de la organización.

Campaña 2023: recaudadores todoterreno

Además de las charlas y desayunos, Ícona presentó la Agencia Integradora de Empleo, que pretende continuar el Proyecto Matías, la iniciativa en la que más se involucró el director ejecutivo.

La participación de Roza Alconada en la organización está marcada por una tragedia familiar: en 2020, su hermano atacó a dos policías en Palermo. Después de un forcejeo, apuñaló a uno de los efectivos, quien se defendió y llegó a disparar. Los dos fallecieron ese día.

El joven lidiaba con un diagnóstico de esquizofrenia y, desde aquel momento, Roza Alconada decidió enfocar sus esfuerzos en trabajar por la modificación de la Ley de Salud Mental y el impulso de políticas públicas que atiendan situaciones de emergencia. Con el Proyecto Matías, Ícona trabajó en que 18 personas que estaban en situación de calle o en viviendas precarias se capaciten para reinsertarse en el mercado laboral.

Los hermanos del hombre que mató a un policía frente al Malba dijeron que el psiquiatra "desconocía la Ley de Salud Mental"

Roza Alconada explicó que la donación de la secretaría General de la Presidencia sucedió en ese marco. “Un empresario pyme me comentó que había un programa que administra el rezago aduanero. Como abogado, me puse a investigar y supe que funciona en el marco de la ley 25.603”, contó. Los celulares y los artículos de primera necesidad se repartieron entre las 18 personas con la que trabajaban y lo que no se usó fue donado a otras instituciones, como el Club de Leones.

“Entendemos que en nuestro país estamos atravesando grandes transformaciones en el sector público y consideramos importante mantener canales de diálogo abiertos que permitan sumar miradas, compartir experiencias y construir soluciones en conjunto. Todas nuestras acciones, alianzas e intervenciones están orientadas a ese fin, con transparencia, profesionalismo y apertura”, aseguró Roza Alconada con el objetivo de despejar cualquier tipo de suspicacia.

GL/fl