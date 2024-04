Relección eterna: la Corte Suprema le dio 60 días a Gildo Insfrán para que haga un descargo

La Corte Suprema de Justicia debe fallar en los recursos presentados contra la reelección indefinida en Formosa, un sistema que ha hecho que el gobernador Gildo Insfrán lleve ya casi tres décadas en el poder, pero antes de resolver la cuestión, el máximo tribunal le dio un plazo de 60 días a Insfrán y también a la fiscal de Estado de esa provincia, Stella Maris Zabala, para que sustenten en un descargo su posición. El veterano líder peronista llegó al poder en los comicios de 1995, y fue reelegido el año pasado.

"Por disposición del Tribunal, córrase traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de sesenta (60) días (arg. artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su comunicación al señor Gobernador y a la señora Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Formosa. Notifíquese a la parte actora por Secretaría", señala la disposición dada a conocer este jueves.

El 15 de mayo del año pasado, el Frente Amplio Formoseño presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un amparo solicitando la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución Provincial, que establece que "el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos", una facultad sin límites.

Para Carbajal, el artículo 132 presenta “una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional"

Inmediatamente, el 19 de mayo de 2023, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte no debía intervenir en este caso porque primero tenía que agotarse la discusión en la justicia provincial. “Quieren anular la voluntad del pueblo formoseño y no lo podemos permitir, porque el pueblo es soberano. No hemos violado ni un artículo de la Constitución, ni nacional ni provincial”, había denunciado en ese entonces el gobernador.

En tanto, dos semanas atrás, el senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, había pedido al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que resolviera estos recursos sobre Insfrán. La Corte Suprema deberá determinar si la carta magna provincial colisiona con la nacional en los principios referidos a la alternancia en el poder.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de la reelección por más de dos mandatos en San Juan, Río Negro y Tucumán, el año pasado. Ahora, el máximo tribunal tiene tres recursos sobre la reelección de Insfrán: uno presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por Paoltroni con el auspicio del constitucionalista Daniel Sabsay y otro del diputado radical y exjuez formoseño Fernando Carbajal.

Para el diputado Carbajal, el artículo 132 de la Constitución Provincial presenta “una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que consagra los principios republicanos de gobierno y temporalidad en el poder”. El funcionario de la UCR buscaba suspender las elecciones de junio del año pasado y también denunció que el mencionado artículo fue una incorporación que realizó el mismo Insfrán en la reforma de la Carta Magna Formoseña de 2003, en la que contó con el apoyo de la amplia mayoría de diputados oficialistas.

Por su parte, Insfrán gobierna Formosa desde fines de 1995 y desde entonces fue reelecto en ocho oportunidades, lo cual está avalado por la Constitución de la provincia. El 26 de junio, el dirigente de Unión por la Patria se impuso con casi el 70% de los votos. Una vez que conteste la presentación de la Confederación del Frente Amplio, la Corte le dará intervención una vez más al Procurador y, sólo después, fallará sobre el caso.

Insfrán señaló que la deuda de Nación con Formosa superó los $150 mil millones

En una conferencia de prensa realizada este lunes, Gildo Insfrán denunció que la deuda que mantiene Nación con la provincia supera los 150 mil millones de pesos en concepto de obras públicas, Fondo Nacional Incentivo Docente (FONID), módulos alimentarios y fondos para comedores escolares. También anunció un aumento salarial del 27% a partir del 1° de mayo para los agentes activos y pasivos del Estado provincial.

Sobre la cadena nacional que brindaría ese mismo lunes por la noche el presidente Javier Milei, el peronista criticó: “Yo también anunciaría un superávit fiscal si no pagara las cuentas, sacara todos los beneficios. Lógico que me dará un superávit. Lo más grave es que aun sacando todo eso, sólo anunciará un superávit primario. Quiere decir que no tiene en cuenta el superávit comparando con la deuda, que se obtiene el superávit fiscal. Es mucho más grave, porque quiere decir que el superávit primario no está alcanzando para cubrir en su totalidad la deuda que tiene la Nación”, señaló.

Asimismo, Insfrán comentó la reunión que mantuvo el 26 de marzo con los gobernadores del Norte Grande y el ministro del Interior, Guillermo Francos: “Hubo un compromiso del ministro del Interior con nosotros de que eso se iba a regularizar, el tema de las obras; y al llegar aquí escuché al señor presidente que decía todo lo contrario, sacó un DNU donde negaban esta deuda”, dijo y prometió que el gobierno provincial garantizaría los ingresos del FONID y el Plan Conectar para los trabajadores de la educación.

