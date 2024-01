El ex candidato a gobernador de Formosa, Francisco Paoltroni, destacó el pragmatismo del Gobierno a la hora de tomar definiciones y opinó sobre la discusión entre el oficialismo y los gobernadores. “Yo considero que aquí se está dando un verdadero juego democrático, algo que no se veía hace mucho tiempo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional de LLA. Oriundo de Formosa, es productor rural y fue candidato a gobernador en las últimas elecciones, rival del eterno gobernador Gildo Insfrán.

Fernando Meaños: ¿Cuál es su primera impresión sobre la salida de Guillermo Ferraro?

Aún no he visto el anuncio oficial. Ya darán los motivos, si fueron personales o debido a otra razón. Al no haber nada oficial, no tengo información. Ayer por la noche me enteré mientras estaba en un programa de TV.

FM: ¿Tiene un primer análisis sobre la implicancia que tiene para un gobierno nuevo, y en el medio de una discusión legislativa, que un ministro salga del gabinete?

Habrá que ver los motivos. Si acusa motivos personales, está en todo su derecho. Si se lo remueve porque algo no funciona, se demuestra pragmatismo en cuanto a las decisiones. No me quiero adelantar.

FM: En cuanto a ese pragmatismo, ¿qué puede decirnos acerca del vínculo del Presidente con los gobernadores en el marco de la discusión de la ley ómnibus?

Todos tienen absolutas razones para estar preocupados por la situación que atraviesa el país, las provincias, los municipios y toda la sociedad en general. Estamos pasando los peores momentos de la economía y todos los hombres que tienen las máximas responsabilidades, obviamente, estarán preocupados y ocupados en estas cuestiones.

FM: ¿Usted cree que todavía hay interlocución para que muchos gobernadores que hoy se encuentran lejos de apoyar la ley se inclinen con un voto favorable?

Todo lo contrario. Yo considero que aquí se está dando un verdadero juego democrático, algo que no se veía hace mucho tiempo. Que los legisladores están trabajando durante enero es un hito en nuestra historia democrática reciente. Que se hayan llamado a sesiones extraordinarias es un hito. Antes no se sesionaba ni en las ordinarias y nos arrastraron a este fracaso en el que estamos navegando.

Soy optimista de la República Argentina y de sus argentinos, si bien atravesamos momentos difíciles, propios de los descalabros económicos a los que nos han llevado en los últimos 20 años. La gente votó y acompañó propuestas de un especialista en materia económica que es nuestro Presidente de la Nación. Aquí siempre se ha dicho lo que se iba a hacer, y no se puede poner en riesgo el objetivo, que es el déficit cero. Si logramos esto vamos a volver a tener inversión, crédito, generación de empleo genuino y, sobre todo, que la inflación ceda al punto de tener valores muy bajos.

FM: Hay dos puntos claves que por estas horas no se sabe qué suerte van a correr. Uno son las retenciones y, otro, es la anulación de la fórmula jubilatoria anterior. ¿Sobre estas cuestiones qué cree que puede ocurrir en el Congreso?

Lo que no se puede poner en riesgo es el déficit cero porque lo que va a generar es que se alargue la agonía. Ese gradualismo ya se ha corroborado que no funcionó y, en gran parte, es el responsable que nos llevó a este fracaso que se llama “50% de pobreza y 200% de inflación”, por eso no hay que dudar.

Respecto de las retenciones y lo que cada gobernador solicita, mi idea era que la ley se aprobara así tal cual, después íbamos a ajustar y ver qué artículo generó un efecto no deseado y corregirlo. Fundamentalmente mandar una fuerte señal para el reacomodamiento de la economía, para que arranque en el menor tiempo posible. Si no entra en una discusión sobre cuales están bien y cuáles mal. Las retenciones están mal para todos. No hay que entrar en esa discusión, porque ahí es donde la zanahoria se nos va más lejos. Entonces, primero, como objetivo común, lograr el déficit cero y cuando tengas superávit hacer una escala degradante para reducir las retenciones hasta que en un futuro desaparezcan por completo.

Claudio Mardones: Fue uno de los candidatos a convertirse en el presidente provisional del Senado. Luego eso cambió en una sesión que dejó señales, por una parte los 39 votos permitieron que Victoria Villarruel designará a las autoridades y empiece con un arco de respaldos con el cual confrontar con el peronismo. Usted planteó su discrepancia y dijo que la casta se había impuesto. ¿Cómo quedó su relación con Victoria Villarruel y con la LLA luego de ese cambio abrupto?

Muy bien está la relación. De hecho, esas palabras apuntaban también a Gildo Insfrán. Son tantos problemas que tenemos los argentinos que estos son insignificantes para la agenda de todos, incluso para la mía.

CM: Mencionas a Insfrán. ¿Es directamente quien trabajó para que no seas el presidente provisional del Senado?

Sí, sin duda. Gildo Insfrán sin dudas trabajó para que no llegue a la presidencia del Senado. Recuerden que José Mayans es el jefe del bloque de UxP.

CM: Considera que todo el trabajo de Mayans solo fue por las presiones de Insfrán. ¿Pero entonces por qué cree que cedió de este modo LLA para que usted no ocupe el cargo? ¿Qué fue lo que inclinó la balanza a favor de Bartolomé Abdala?

Son opiniones personales. El país tiene problemas acuciantes y esto es irrelevante para todo lo que tenemos que resolver. De hecho, yo he decidido dejarlo en el pasado.

CM: Posiblemente se discuta la ley ómnibus el martes y usted se está en el Senado. Desde la semana pasada se resquebrajaron los 39 votos porque hay dictamen para la Boleta Única de Papel pero no están los votos. ¿Cómo se preparan para recibir el giro de la ley ómnibus? ¿Cree que se va a volver a recrudecer la discusión en el Senado?

Este es el sano juego de la democracia y del debate de ideas. Todo esto se tiene que consensuar en el ámbito que corresponde, que es el Congreso de la Nación. Las cosas están funcionando y estamos yendo a una madurez democrática porque esto que está ocurriendo es lo que tiene que suceder.

Tengo un proyecto de mi autoría que es la integración de los ferrocarriles sudamericanos. Tuve la oportunidad de presentarlo a muchos senadores de UxP y logró consensos. No creo que este bloque solo sea de 33 y voten todo de una manera. Puede suceder que de los 39 voten distinto en otra oportunidad.

CM: También está el panperonismo que solicita llevar a una sesión, que podría ser la semana que viene, y analizar el DNU 70/23. Los plazos para constituir la Comisión Bicameral vencieron, por lo tanto, está habilitado reunirse y analizar el decreto. En Diputados esa posibilidad se encuentra a 20 votos pero en el Senado a 33, 4 más si tienen el quórum. ¿Creen que lo pueden alcanzar?

Yo creo que hay un tema de reglamento, que no tengo muy claro. Porque no se terminó de conformar la Comisión Bicameral para tratar el DNU. Por lo pronto, sin la Vicepresidenta no hay posibilidades.

