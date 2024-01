Ley de Bases: aseguran que, "los gobernadores de Córdoba y Santa Fe no acompañarán al Gobierno"

Será una semana movida en cuanto a decisiones políticas en el Congreso, ya que el Gobierno espera conseguir la media sanción de la Ley de Bases en la cámara de Diputados y que posteriormente reciba la sanción definitiva en el Senado. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“El Gobierno confirmó en el boletín oficial la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, el cual estará activo hasta el 15 de febrero”, comentó Ariel Maciel. “Es importante este dato porque el Gobierno espera tener esta semana la media sanción de diputados a la ley Ómnibus y, de esa manera, que pase su debate al Senado, que le da un tiempo prudencial para que le dé la sanción definitiva”, agregó.

El Gobierno mantiene expectativas de que se alcance un acuerdo en la cámara de Diputados

Posteriormente, Maciel planteó: “Eso muestra las expectativas positivas que tiene el Gobierno de que en Diputados se alcance finalmente el acuerdo que hasta ahora había demorado más de lo esperado en su tratamiento en el recinto”. Luego, manifestó que, “próximamente podría haber dictamen de comisión”.

Se plantea la posibilidad de que el Gobierno haga ciertas modificaciones en la ley

“El dictamen de comisión para que el proyecto llegue el jueves próximo a la cámara baja, depende de las modificaciones que hizo el Gobierno a esta ley Ómnibus”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Donde retocaría muchísimos artículos en base a este diálogo que mantuvo con sectores de la oposición dialoguista, que le venían haciendo algunos reclamos”.

Cuál es la postura de los gobernadores ante el tema por las economía regionales

Por otro lado, el periodista señaló: “Uno de los puntos en la mira es el tema de las retenciones a las exportaciones de economías regionales, aquellas que subieron hasta el 15%”. Sobre la misma línea, remarcó que, “muchos gobernadores, especialmente los de Córdoba y Santa Fe, no estarían acompañando si el Gobierno se mantiene inflexible ante ese punto que por ahora es la gran incógnita”.

“Hay otro punto que es el de la movilidad jubilatoria, los diputados dialoguistas no quieren tomar el costo político de lo que significa cambiar el esquema que tiene que ver con los aumentos a los jubilados”, expresó Maciel. “Más allá de que consideran que este sistema no es positivo que exista hasta el momento, no van a cambiar por algo que sea mucho más incierto hacia adelante”, concluyó.