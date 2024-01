Día 47: La curiosa infraestructura del Gobierno

“El gobierno de Javier Milei tuvo su primer adiós en su día 47. Se trata de Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, el primer funcionario de relevancia a quien Javier Milei echó de su cargo. ¿Qué pasó con este primer gran cimbronazo del gabinete? Que se da en el marco de una negociación clave que viene llevando adelante el gobierno en el Congreso, la ley ómnibus”, informó el periodista Fernando Meaños en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 26 de enero del 2024.

Detrás de toda la pelea por la ley ómnibus apareció la renuncia de Guillermo Ferraro. En un gobierno nuevo, donde se supone que un presidente pone a su primer equipo, pone a sus mejores hombres y mujeres para empezar a desarrollar su gestión, allí fue donde se produjo la primera fisura, y donde deja su cargo un ministro de relevancia.

Hay antecedentes, uno podría pensar en los 15 días que duró Ricardo López Murphy como Ministro de Economía en el gobierno de Fernando de la Rúa. Podría pensar también, hace poco tiempo, en 2022, cuando Silvina Batakis ocupó el Ministerio de Economía también solamente durante un mes, en plena crisis política del gobierno de Alberto Fernández.

Vuelve a darse la situación, pero con la particularidad de que existe una renuncia de estas características en el comienzo de un gobierno. Algo realmente inédito, y que muestra también un modo muy particular de moverse por parte del presidente. Por eso, con la curiosa infraestructura del gobierno de Javier Milei.

Guillermo Ferraro era un funcionario que tuvo un perfil bajísimo, con muy pocas apariciones públicas, y de hecho también tuvo muy poca gestión, muy poco movimiento y muy poco margen para tomar decisiones en el marco de lo que fue su brevísima gestión de poco más de un mes y medio.

Esto es lo que pensaba Guillermo Ferraro sobre el área de gobierno que tenía a su cargo: “yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo, con el presupuesto nacional, ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con otro impuesto, bueno, no resulta lógico”. Una particular posición sobre la obra pública era la que tenía Guillermo Ferraro en ese momento, todavía un potencial ministro del gabinete de Javier Milei.

La parábola espectacularmente perfecta de Milei

En ese marco, su primera derrota política la sufrió antes de empezar. Dos días antes de que asuma Javier Milei, se conoció que dos áreas centrales para infraestructura, el área de energía y el área de minería, iban a pasar a la órbita de Luis Caputo. El argumento para eso fue que como había que hacer muchos recortes fiscales y muchos recortes presupuestarios, era mejor que esas áreas estuvieran bajo el manejo directo de Caputo. Por supuesto que detrás de eso había una pelea muy fuerte, que tal vez es lo que haya terminado de desembocar hoy.

Lo cierto es que en esta curiosa forma de manejarse hay funcionarios del propio gobierno que se enteraron por los medios de que Guillermo Ferraro había renunciado. El diputado oficialista, Oscar Zago, reconoció al aire de un programa que desconocía la noticia, “ustedes me están dando la noticia, que todavía no tengo confirmada” manifestó el presidente del bloque oficialista de Diputados, y aseguró que lo tomaba por sorpresa.

Así fueron las sorpresas en este gobierno, que además ayer había dejado en el camino a otro funcionario, por el Boletín Oficial el Superintendente del Servicio de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, se enteró que ya no estaba más en su cargo, que iba a ser reemplazado por Gabriel Oriolo. Así son los movimientos dentro de los funcionarios de Javier Milei.

La CGT mostró su fuerza en las calles durante el primer paro nacional contra Javier Milei

La sorpresa que mostró Zago es una expresión que refleja lo que pasó en muchos rincones de La Libertad Avanza, de las preocupaciones que ya había por la posible filtración de algún contenido de una reunión de gabinete.

Lo cierto es que algunos dudan de esa versión. Dicen que realmente si fuera por eso, ya habrían rodado otras cabezas y otros ministros, que las diferencias eran mucho mayores, especialmente con el jefe de gabinete, Nicolás Posse, que fue precisamente quien le informó a Ferraro que lo estaban sacando del cargo. Una figura que no es desconocida para el Congreso de la Nación porque ha sido uno de los funcionarios que estuvo en el plenario de las tres comisiones que tratan la ley ómnibus para defenderla.

Posiblemente Ferraro fue el que habló con mayor sinceridad para poder defender cuál era el proyecto y el impacto de la ley ómnibus respecto a las cuestiones de infraestructura, especialmente con el vínculo con los gobernadores, la discusión financiera y económica con los mandatarios de todas las orientaciones políticas, pero especialmente con los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, que hasta este momento se oponen a respaldar el aumento de las retenciones al trigo, al maíz, a la carne.

Lo que sí es claro es que la información que habría filtrado Ferraro es precisamente vinculada a esta negociación, sería producto de una devolución que hacen los involucrados en la reunión de gabinete respecto al marco de las negociaciones en torno a la ley ómnibus, y la respuesta que habría dado el Presidente, “los voy a dejar sin un peso”.

Se suma otro capítulo más a esta negociación en la Cámara de Diputados, pero en un momento en donde las negociaciones no se caen, explicó el periodista Claudio Mardones.

Al mismo tiempo, en este ir y venir con los gobernadores podría decirse que Milei se anotó una pequeña victoria política, que aún se desconoce si sirve para tener ley. Pero se produjo una ruptura dentro del bloque de Unión por la Patria, con la salida de los diputados que responden al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. “Como el Gobierno cumplió con los pedidos de Tucumán, nuestro diputado firmó el dictamen” decía el gobernador de Tucumán cuando desde luego hubo una sorpresa enorme, no sólo por el apoyo de los diputados tucumanos al proyecto oficialista, sino también, por supuesto, por la salida del bloque del kirchnerismo.

En esta curiosa infraestructura del gobierno de Milei pasan estas cosas, hay un gobernador peronista que ha conseguido negociar y darle su apoyo al proyecto, y al mismo tiempo hay gobernadores de otra orientación política con las cuales claramente el gobierno está aún en pleno conflicto. Es el caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que una vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a decir que si no se aprobara la ley habría más recortes a las provincias, el gobernador Pullaro aseguró que “no me voy a poner del lado del Gobierno porque pretendan subordinarnos con la billetera”.

La filtración que eyectó a Guillermo Ferraro mientras Caputo gana cada vez más poder

Una negociación con respecto a la ley ómnibus que pasa por los gobernadores, y en el sube y baja de las relaciones de poder del Poder Ejecutivo, lo cierto es que hay un poroto que se suma, el ministro Guillermo Francos, porque finalmente pudo capitalizar una parte de la negociación con los gobernadores del norte, y eso fue especialmente lo que decía Jaldo, no habría sucedido esto si no se hubiera sintetizado la negociación en torno a mantener los beneficios de la ley del azúcar, y la industria azucarera, la más importante de la provincia, donde no solamente está el tema del azúcar sino también del bioetanol.

Ahí es donde el peronismo tucumano movió sus fichas. Agustín Fernández, es el que puso la firma en el dictamen de mayoría, pero no está solo, está acompañado por Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla. Tres votos que forman parte del bloque de independencia, que fue el que finalmente se cristalizó luego de que se conociera que estaba el gancho de Fernández en el dictamen, un dictamen particular porque tiene 55 firmas pero 34 en disidencia.

Entre esas 34 disidencias están ocho diputados del radicalismo, que son interpelados por palabras como las de Maximiliano Pullaro, porque esa disidencia implica que no están de acuerdo con uno de los temas principales del dictamen pero lo firman igual, que tiene que ver con la reducción a las retenciones a las exportaciones agrícolas e industriales, señaló Mardones.

Eso podría llevar a un escenario donde el gobierno gane pero pierda, es decir, donde el gobierno consiga la aprobación de la ley en general pero después cada uno de estos temas, en muchos casos algunos centrales como puede ser el tema de las retenciones que para el gobierno fiscalmente es esencial, en alguno de esos temas vaya sufriendo pequeñas derrotas.

Leandro Santoro aseguró que el Gobierno “ya está fundiendo a las provincias”

Ayer siguieron las reuniones en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Estuvo el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien recibió bloque por bloque, al menos en el tema de las retenciones que sigue siendo el tironeo más áspero con los gobernadores. Hubo algunas concesiones, especialmente el gobierno había aceptado retenciones cero para 35 productos de economías regionales. Pero sumó tres más, sumó el tabaco, algo que también impacta directamente en las provincias norteñas de Tucumán, Salta y Jujuy, también para las especias, para las exportaciones de los productores especieros y la alfalfa, así es que crece de 35 a 38 la reducción a cero de las exportaciones regionales, pero obviamente el tema central pasa por los grandes exportadores.

Una de las discusiones en donde el tironeo con los gobernadores, especialmente Juntos por el Cambio, no pasa por su mejor momento, al contrario, tenemos directamente dentro del radicalismo a una figura como Pullaro, que aun afrontando una situación de seguridad muy compleja en su provincia, es una de las voces del radicalismo en la discusión fiscal con el gobierno nacional. Y que se anima a interpelar al gobierno nacional sobre alguno de los contenidos de la ley.

Versiones cruzadas sobre un supuesto dictamen irregular de la Ley Ómnibus del que participó Sturzenegger

Esta ley, esta negociación voto a voto y sobre todo tema a tema, al ser una ley ómnibus que engloba a muchísimos temas muy distantes entre sí, también generó alguna suspicacia. Porque no todas las reuniones fueron en los despachos oficiales del Congreso. También hubo reuniones en paralelo y algunas levantaron algunas sospechas, Oscar Agost Carreño, uno de los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal contó que llegó a la reunión, “vi que estaban Sturzenegger y algunos diputados y me fui”.

Según información, el diputado vio algo que no le gustó, y parece que fue la cara de Federico Sturzenegger, no fue el único al que no le gustó que estuviera ahí. El día del paro habían acordado poder reunirse, reuniones que se llevaron a cabo en Quintana al 500, en la cuadra en donde está el bar La Biela, pero no fue el único lugar de encuentro, porque frente a La Biela hay un departamento que sería la residencia de uno de los funcionarios que fue como una especie de anfitrión para esta reunión, el funcionario que responde al presidente de la Cámara, Martín Menem.

No es raro que haya reuniones por fuera del Congreso, más teniendo en cuenta la cantidad de reuniones que suceden en los alrededores del Congreso. Lo que sucede en este caso, que es lo que dispara todo, es como termina la madrugada del martes, empezando el día del paro, que es como termina la firma de los dictámenes, un momento en donde empiezan las firmas a las apuradas, porque parece que no reunían las firmas suficientes para el dictamen de mayoría.

Pichetto negó haber tenido reuniones privadas para negociar la ley ómnibus: "Sturzenegger no es funcionario"

Ahí es donde quedan en evidencia algunas fragilidades de la negociación, porque no es que había un solo negociador, había varios que trataban de coordinar, hablan de Martín Fariña, un hombre que responde a Federico Sturzenegger, y que así como se habla de tener la lapicera, él controlaba directamente la computadora en donde se estaban cargando los cambios de la negociación, artículo por artículo, capítulo por capítulo.

En un momento es donde se acelera todo, y es porque el peronismo, y especialmente Germán Martínez, el presidente del principal bloque de la oposición, poseedores de la mayor cantidad de firmas dentro del plenario, dice que la oposición retira su dictamen y que se arreglen ellos. Quizás no llegaban con las firmas suficientes, es dudoso eso, pero el objetivo era tener el dictamen antes del paro. Ahí es donde se ve la imagen, por ejemplo, sobre la finalización del plenario de Nicolás Massot y Agost Carreño, los dos integrantes de Hacemos Coalición Federal, poniéndole el gancho al dictamen, y ahí queda un dictamen firmado.

"No vamos a aceptar ningún tipo de apriete": el severo mensaje del gobernador de Río Negro al Gobierno

Se abre una negociación al día siguiente en Recoleta, que tuvo dos capítulos, pero uno tuvo que ver con lo más importante, que era que no se podía sesionar el jueves, que había que posdatar y luego de eso reordenar un poco. Hay un tema importante, firmado el dictamen, y acá viene la demora porque demoró en aparecer el dictamen firmado, lo que sigue después son las negociaciones previas a llegar al recinto.

Primero sobre la reunión de labor parlamentaria, cuando se reúnen los jefes de bloque, pero después puede venir una negociación también en el recinto, falta ese capítulo, y lo que se explica, es que esas negociaciones se realizaron en el marco abierto de poder sumar cambios, pero ya con el dictamen firmado.

Sigue abierta la negociación con una ley que para el gobierno es vital, ya que allí están todos los recortes fiscales que el Gobierno dice necesitar de inmediato para sostener, sobre todo, el inicio de su plan económico, es decir, la fuerte devaluación del peso que dictó en diciembre, esperando llegar a marzo, abril, para que en ese momento ingresen los dólares fuertes, los dólares de la cosecha de soja y así poder equilibrar la economía.

Por lo tanto sigue siendo vital para el Gobierno esta ley como coletazo, nada más y nada menos, quedó un ministro en el camino, Guillermo Ferraro, hasta el momento, las áreas de Infraestructura podrían pasar al Ministerio de Economía, es decir, podría ocurrir que Guillermo Ferraro no tenga reemplazante.

Así se mueve la curiosa infraestructura del Gobierno de Javier Milei, que ya dejó a un Ministro en el camino.

