Según Francos, los cambios en la ley ómnubus son "la máxima capacidad de cesión" que tiene el Gobierno

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno alcanzó "la máxima capacidad de cesión" de cambios en el proyecto de la ley ómnibus. Fue tras el fuerte enfrentamiento entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los referentes de la oposición dialoguista en el Congreso, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo De Loredo.

Después de una serie de modificaciones del proyecto de ley impulsado por el Gobierno, el dictamen de mayoría todavía no logra convencer incluso a los sectores opositores más cercanos al Gobierno y, por ende, nada está asegurado en el recinto. En ese marco, Francos tiró un fuerte lineamiento, con el objetivo de desincentivar más cambios en el proyecto.

Ley ómnibus: los diputados que firmaron el dictamen de mayoría y la polémica de la hoja en blanco

"Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llevado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende de la situación económica de los próximos meses", afirmó el funcionario.

"Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques del dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende en los próximos meses. Sabemos que hay visiones diferentes sobre temas como las retenciones, que es un mal gravamen, pero es donde hoy se pueden obtener recursos", dijo.

Retenciones: el gobierno quiere "mantener lo que está"

Según Francos, la intención del gobierno "es mantener lo que está", en relación con los derechos de exportación.

Plenario de comisiones en Diputados.

La respuesta del gobernador de Tucumán tras la ruptura de UxP en Diputados: “No me van a pasar el peronómetro”

Antes de la reunión de Gabinete de este jueves, el funcionario reconoció que "siempre es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad del país". "Hemos corregido algunos temas que las provincias y los legisladores veían de otra manera y creo que estamos muy cerca", afirmó.

"Seguimos teniendo posiciones diferentes, pero conceptualmente tenemos claro que la ley va a avanzar", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por otra parte, dijo que el Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ayer invalidó la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei. "Si ponemos los intereses particulares de los sectores corporativos por delante de los intereses de los trabajadores, por supuesto que no vamos a avanzar más", afirmó.

Francos dijo que el presidente está convencido del plan económico que aplica el gobierno y del objetivo de déficit cero.

"No hay recursos para pagar los gastos del Estado"

"No hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Todas las provincias demandan fondos por diferentes cosas. Cuando se suprimen las transferencias de las provincias, van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad. Lo que dice el ministro es que si no está la ley que me permite generar cambios impositivos y un marco desregulatorio que permita generar nuevos ingresos, vamos a sufrir más porque hay que cortar más gastos", sostuvo.

Gabriel Katopodis: "En la marcha de ayer, la policía estaba muy provocadora"

De ese modo, el ministro defendió la polémica advertencia que lanzó ayer vía redes el ministro de Economía, que motivó el cruce de Pichetto y De Loredo.

Francos bancó la advertencia de Caputo.

"El acuerdo de gobernabilidad se consigue cuando se sanciona una ley como esta", lanzó Francos. "Es cierto que de una posición legislativa muy minoritaria está consiguiendo que se trate una ley con temas muy importantes. Abarcamos distintas materias, pero muchas de ellas van a permitir generar desarrollo y crecimiento", manifestó.

"Cuando haya normas que nos permitan explotar seriamente la enorme cantidad de recursos naturales que tiene la Argentina y no explota, eso va a ser el bienestar futuro de los argentinos", dijo el ministro del Interior.

AS/fl