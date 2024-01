El ex ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que la convocatoria y el tiempo de la movilización estuvo bien. "Si la marcha la hacíamos 15 días antes, seguro fracasaba". Por otro lado, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1, se refirió a la posible futura conducción del panperonismo.

Gabriel Katopodis es ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, fue ministro de Obras Públicas de la Nación entre 2019 y 2023, intendente del Partido de General San Martín entre 2011 y 2019, Gerente General del Fondo de Capital Social, Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en el año 2005 y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el año 2003. Ayer, Katopodis llegó en tren a la masiva manifestación en la Plaza de los Dos Congresos, junto con un grupo de trabajadores, como un militante más.

Ayer, cuando bajaste del tren, fuiste víctima de varios empujones de la policía. ¿Cuál es tu reflexión de lo que sucedió? ¿Es un símbolo de algo más?

No le doy mayor importancia, fue un pequeño incidente. Es cierto que en la marcha de ayer, la policía estaba con una actitud muy provocadora todo el tiempo y queriendo imponer un protocolo estúpido en una movilización que ya es histórica en nuestro país. Siempre tuvimos esta característica de marchar y salir a las calles, más allá de las causas.

Para mí era muy importante la seguridad de los compañeros que estaban conmigo y el objetivo en general era que la marcha transitara pacíficamente, que es lo que sucedió. Queríamos una multitudinaria marcha en cada una de las plazas del país, eso fue un registro de todo lo que pasó en el interior, fue un reflejo de que la gente no la está pasando bien y que hay un presidente que decidió gobernar para una sola parte de la sociedad.

Hay imágenes tuyas y de militantes que estaban con vos viniendo en tren. Desde la perspectiva periodística siempre tenés algo singular. ¿Por qué?

Lo atribuyo a que arranqué mi vida política de esa manera. Para ser intendente de San Martín estuve mucho tiempo caminando los barrios, sin grandes actos o movilizaciones. Y como militamos después gobernamos, con el escritorio en la calle. Posteriormente lo mantuve, a los trenes subo hace 10 años.

Siempre recorro destinos lugares de la Provincia, me sale natural y es como para sentir el pulso. Ayer lo hicimos en tren porque no había otra manera de llegar, pero también porque era la forma para poder expresarnos. La forma de hacer política para el peronismo es estando cerca.

Axel Kicillof también participó del movimiento. ¿Debería haber estado Sergio Massa?

Cada dirigente está cumpliendo su etapa o su rol, están donde la sociedad lo puso. De hecho, Kicillof está concentrado en llevar a esta Provincia por un buen carril y cuidarla de tanta amenaza que estamos viviendo. En el caso de los otros dirigentes, están participando de muchas reuniones e incluso muchos de sus funcionarios están en el Congreso defendiendo una posición importante.

El peronismo quiere transformar esta reacción que vimos ayer en una posible respuesta, esa es la tarea de la política. No hay que acelerar, si la marcha la hacíamos 15 días antes seguro fracasaba. Acá no hubo un dirigente que se levantó y dijo que la gente vaya a la Plaza, la gente salió porque quiso.

¿A dónde vamos?

Lo que se trazó ayer es que esta manera de gobernar no funciona en la Argentina. La grieta no resolvió ninguno de los problemas que teníamos en la sociedad, por eso hay que encontrar un camino para llegar a acuerdos, y la responsabilidad primaria en eso es del gobierno.

En la política hay que ceder y encontrar puntos que nos permitan construir una visión para entender que hay gente que la está pasando peor cada semana. Es que hay un calendario de ajuste que mucha gente ya no puede dar respuesta. La discusión de fondo es en qué país queremos vivir.

En contra de mi propia visión respecto de que la grieta es el problema, algunos podrían argumentar que esa búsqueda de ceder es la que llevó al paroxismo a Alberto Fernández pero que, finalmente, no llevó a nada. Porque no asumió el presidencialismo que la Argentina tiene ni se hizo cargo. ¿Cómo le respondes a aquellos que no hablan de negociar sino de que hace falta decisionismo?

Está claro que los desafíos de la Argentina, y en un sistema presidencialista como el nuestro, la decisión y la conducción de una agenda de transformación es una condición fundamental. Te pongo mi ejemplo: llego acá muy temprano, arranco, tomo decisiones y sé qué plan de desarrollo de infraestructura quiero hacer en la Provincia de Buenos Aires y cómo tengo que ir generando las condiciones para que toda la obra pública en la Provincia se desarrolle.

Eso no significa que no esté conversando con todos los intendentes del radicalismo, como lo vengo haciendo, o construyendo acuerdos como lo hice durante cuatro años con todos los gobernadores de la oposición para llevar adelante mejor la obra pública y decidir cuáles serán las prioridades.

La obra pública en los últimos cuatro años fue un ejemplo de cómo en la Argentina se puede acordar, sentar en una mesa, discutir, definir prioridades, ponerla sobre la mesa y detallar esa inversión que se tiene por delante, y después cada uno, por supuesto, con sus posiciones políticas. Eso es lo que pretendo que se haga en cada uno de los temas.

¿Se podría decir que los dos emergentes del panperonismo fueron Axel Kicillof y Sergio Massa? ¿A quién ves como el conductor del peronismo en un futuro cercano?

Falta mucho para discutirlo y decidirlo. Cada dirigente tendrá su responsabilidad, pero lo más importante es que hay un bloque de diputados y gobernadores está unido. Además, las tres centrales de trabajadores convocaron a esta marcha. Destaco esto porque desde esos activos vamos a ir entrando liderazgos, más que discutir personas tenemos que poner la energía en resolver los problemas de la Provincia.

A Kicillof lo votaron para que siga haciendo obra pública, para construir escuelas y apostando a una provincia con eje en la producción en el trabajo. Para eso nos están mirando, no quieren que debatamos acerca de nombres propios en este momento.

