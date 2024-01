El intendente de Castelli, Francisco Echarren, definió como "historico" el paro de la CGT y aseguró que no tiene expectativas en que "haya un cambio de rumbo de parte de Javier Milei, sí creo que va a tener impacto en los legisladores", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Echarren es abogado e intendente de Castelli, lo es desde 2011 y fue reelecto tres veces. Además, es presidente de la comisión Tierra, Vivienda y Urbanismo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA). También fue presidente del Concejo Deliberante de su distrito y asesor de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Francisco Echarren es uno de los intendentes que durante el pasado fin de semana se reunió con Sergio Massa en una nueva aparición pública tras los resultados del balotaje.

¿Qué puede contarnos de esa cumbre con el regreso de Sergio Massa a la arena política?

Nos reunimos a charlar y analizar lo que ocurre en el país, que es muy grave. La primera conclusión es el apoyo al paro de mañana con la movilización. Cada uno de los intendentes vamos a ir y también vamos a llevar a las personas que quieran expresarse.

Estamos preocupados por la situación que vivimos en estos 40 días de gobierno. Creo que hay cuestiones que quedaron muy claras, primero que había otro rumbo, otra Argentina posible. Lo estamos viendo todos los días. Ahora se habla de suba a las retenciones en las economías regionales, que justamente había quitado Sergio Massa cuando era ministro de economía, y de la vuelta al impuesto a la ganancia.

Le pedimos a Sergio que recorra la Argentina productiva, me parece que es importante mostrar este otro país con mercado interno, consumo, crecimiento y empleo.Tenemos un enorme desafío para el futuro.

Escuche a Sergio Massa, en off, decir: ‘Para qué hablar, si habla la realidad sola, si aquella campaña del miedo finalmente se corroboró’. ¿Por qué no sale él a hablar?

Sergio es muy respetuoso, no quiere apresurarse. No solo fue ministro de Economía, sino que fue el último candidato a presidente de nuestro espacio; Sergio quiere tener la prudencia y la distancia del caso para no quedar ante la sociedad como alguien con malas intenciones. Me parece atinado lo que él sostiene y creo también que estamos viendo que la realidad está teniendo un peso específico cada vez más fuerte y la gente está comprendiendo lo que vino a hacer Milei, cuando la gente lo empiece a sufrir,, y luego a entender, se van a aclarar las cosas. Es mucho más fuerte la realidad que cualquier cosa que uno pueda decir.

Esa prudencia y distancia no va a hacer para siempre. Sergio va a tener un rol activo y va a participar fuertemente y va a recorrer la Argentina productiva. Se va a mostrar y no solo le va a contar a la gente lo que hizo como Ministro sino lo que hay que hacer en esta coyuntura política, económica y social que va a ser muy compleja.

Sergio Massa, inicialmente, cuando salió derrotado del balotaje, planteaba que tenía ofertas para ir a trabajar a fondos de inversiones y bancos de los Estados Unidos, que dejaba la política. Ahora, por el contrario, tenemos a Sergio Massa que se coloca en la posición de recorrer el país como elemento de unión del panperonismo. ¿Hay un cambio emocional por parte de Sergio Massa?

Es muy profunda la pregunta. Yo creo que lo emocional tiene mucho ver. Por supuesto que ha habido una transición en estos 40 días. Cuando uno pierde una elección, el cimbronazo y el golpe lo marcan, sobre todo cuando uno se había preparado toda la vida para el cargo de presidente. Pero cuando asumió Javier Milei y todo lo que Sergio Massa había advertido a la sociedad se empieza a hacer realidad, hay un cambio en uno mismo, sobre todo cuando siente pasión.

Uno puede decir muchas cosas de él, pero no se puede negar la enorme pasión que siente por la política y el Estado. Me parece que ha habido una comprensión de los nuevo tiempos, y sí tiene propuestas de fondos de inversión que probablemente son más redituables, pero la naturaleza política de Sergio hace que se vuelva a poner el overol y que salga a recorrer la Argentina que necesitamos reconstruir.

¿Qué expectativa tiene con lo que va a suceder mañana? y ¿espera que la movilización pueda tener un impacto en el ánimo de los legisladores que tienen que votar la ley ómnibus? ¿Qué expectativa tiene con el futuro de esa ley?

Mañana va a ser un día histórico. No solo por la enorme convocatoria que va a tener el paro, sino por lo que significa: hay una Argentina enorme que no está de acuerdo con el Presidente, con que se viole la Constitución ni con que se violente el Congreso. Va a ser un día muy importante, sobre todo para este espacio político que implica la representatividad de nuestros electores.

No creo que la movilización y el paro tengan efectos en un cambio de dirección del Gobierno. Creo que si hay algo para reconocerle al Presidente es que está determinado a ir por este camino y que está absolutamente convencido y dispuesto a morir de pie, se ha mostrado inflexible no solo como presidente, ya como candidato. No tengo expectativas de que haya un cambio de rumbo o reconocimiento de parte de Javier Milei.

Sí creo que va a tener impacto en los legisladores. Cuando salen cientos de miles de personas a las calles a expresarse, irremediablemente e inevitablemente, eso tiene un efecto en quienes representan ese mismo pueblo y tienen que recorrer las calles. Así que, mi expectativa está puesta ahí. Una certeza en que mañana va a ser un día histórico, y la expectativa no en que cambie de postura el Presidente, pero sí que los legisladores entiendan que la sociedad reclama un rumbo y un camino que básicamente es respetar la democracia y la constitución.

