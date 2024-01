El ex ministro de Hacienda mendocino, Lisandro Nieri, acusó a la CGT de "hacer un paro con delay", y de "poner palos en la rueda", cuando de lo que se trata es de colaborar, pero "marcando límites y diferencias". "Hay un montón de puntos que podemos resaltar como valiosos de esta reforma: una política de cielos abiertos que le hace muy bien al turismo y a las economías regionales, o el capítulo de modernización laboral", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lisandro Nieri es diputado nacional de la Unión Cívica Radical desde 2021 y tiene mandato hasta 2025. Fue ministro de Hacienda de Mendoza. Además, entre 2017 y 2018, se desempeñó como administrador de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo de su provincia y como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en formulación económica y proyectos. Tras ser consultado respecto al rol que debe adoptar el radicalismo dijo lo siguiente: “Hay que acompañar, pero con límites”.

Usted es cercano a Cornejo, imagino que es parte de lo que es conocido como el radicalismo Malbec. ¿Es así? ¿O cómo se autopercibe dentro de los diferentes radicalismos, ya sea los más cercanos al PRO o los que quieren salir de Juntos por el Cambio?

Sí, fui ministro de Hacienda de Alfredo Cornejo y luego del intendente Ulpiano Suarez. Nos fortalece ser un grupo grande, y el equipo de los 10 gobernadores de lo que fue JxC es algo en lo que estamos trabajando y tiene una fortaleza importante. Estamos representando una sociedad que si bien no nos eligió a nosotros, buscaban una alternativa de cambio, y por ende queremos brindar las herramientas para salir de este pozo profundo.

Radicales cordobeses piden a la UCR Córdoba que defina postura sobre el DNU y la Ley Ómnibus

Precisamos dotar al Presidente de las herramientas que está solicitando, pero marcando nuestras diferencias y definir hasta dónde estamos dispuestos a ir. Estamos de acuerdo con Caputo en lograr un equilibrio fiscal e ir a la raíz del problema en lugar de atacar, sin sentido, sus consecuencias.

No queremos que la Argentina se endeude ni que emita para terminar la inflación. Para lograr el equilibrio hay varios caminos, ponerle la pata en la cabeza a los jubilados y productores no es el camino. Eso no lo hace ningún país desarrollado.

Hay opciones, está el gasto tributario, la famosa “separata” que Massa listó en los últimos dos presupuestos (uno aprobado, el otro solo proyecto) y que traería beneficios sectoriales muy grandes. Se podría trabajar sobre eso en lugar de seguir achicando la torta argentina y no impedirnos crecer, atentando contra las exportaciones.

Ley Ómnibus: Losteau detalló los 5 puntos por los que la UCR se opondrá al proyecto de Milei

¿Cuáles serían esos sectores donde se podrían generar ahorros para que no lo sufran los jubilados y los sectores de menos recursos?

Nosotros somos una oposición, por más que la CGT se queje de que somos dialoguistas pero al mismo tiempo pide diálogo. No hay lógica en mantener beneficios sectoriales. Por ejemplo, está la promoción de Tierra del Fuego, que nos lleva a una atraso tecnológico al país y que todo argentino compre tecnología más cara, en beneficio de unas pocas empresas.

Otro ejemplo: si un vino deja de ser competitivo no se exporta más, por más que le digas cualquier cosa al mundo, perdés un mercado que costó un montón desarrollar. Ya no ganás un 15% sobre esa exportación, ganás cero porque desaparece. El Impuesto a las Ganancias, ¿por qué motivo un magistrado no lo va a pagar? Ahí tenemos otra alternativa.

El Gobierno tiene que decir, de todo ese menú, a dónde quiere ir. Hay diferimientos impositivos, que es un beneficioso financiero, y hay muchas exenciones de IVA sobre las cuales se puede trabajar.

La reconfiguración de Juntos por el Cambio

¿Cómo imagina el futuro de lo que fue Juntos por el Cambio? ¿Habrá un reacomodamiento y surgirá un bipartidismo entre el PRO y LLA? ¿O se mantendrán tres tercios en la manera que fuese?

Juntos por el Cambio, pese a la derrota electoral, tuvo un crecimiento territorial muy importante con intendencias y, sobre todo, con el grupo de 10 provincias. A partir de allí, imagino una fortaleza para construir el sector, ojalá podamos mantener la unidad. En lo general tenemos muchas coincidencias, por ejemplo, en las disidencias en la ley ómnibus. En la dilución perdemos, por eso estamos trabajando juntos.

En ese aumento territorial, la mayor proporción es por el radicalismo. ¿Correcto?

Sí, el radicalismo tenía 3 provincias, Jujuy, Corrientes y Mendoza, y sumamos a Santa Fe y Chaco. Y entre estas 10 provincias hay amplias coincidencias y eso es una fortaleza para una construcción de acá en adelante. Ahora bien, en el corto plazo hay un compromiso de darle las herramientas al Ejecutivo. Hay aspectos que entendemos que fueron escuchados, como dilatar lo electoral para otro momento, ya que no tiene urgencia porque las elecciones son en el año 2025, tenemos todo el periodo de ordinaria para trabajar en un capítulo electoral.

Manes: "La sociedad necesitaba una inyección de aire fresco, no una inyección letal"

A veces nos concentramos en los puntos donde remarcamos diferencias. Ahora, en toda esta reforma, tanto ley como DNU, hay un montón de puntos que son importantísimos. No es condición suficiente, pero sí necesaria para que Argentina retome un camino de crecimiento sostenido. Y ahí hay un montón de puntos que podemos resaltar como valiosos de esta reforma: una política de cielos abiertos que le hace muy bien al turismo y a las economías regionales, o el capítulo de modernización laboral.

Creo que hubo una ceguera de la CGT, que hace un paro con delay, incluso ellos mismos admiten que lo debería haber hecho mucho antes. Entonces, poner palos en la rueda a un gobierno que recién inicia y que encuentra unos problemas extraordinarios, en el peor momento de Argentina, no es el camino, Hay dotar de las herramientas para que pueda llevar adelante su propuesta que fue la más votada.

AO FM