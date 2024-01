Cómo es la política de “cielos abiertos” y cómo impacta en las líneas low cost

En el marco de la implementación de la política de “cielos abiertos” que se incluye en el DNU de la gestión de Javier Milei, se dieron a conocer nuevas rutas aéreas. Canal E se comunicó con Leandro Peres Lerea, director de Turismo0.com quien expresó que, “no podemos tener semejante tamaño de país sin una industria aeronáutica al nivel de lo que el país requiere”. Y agregó: “Hoy estamos probablemente al 30% de lo que podríamos estar”.

Cielos abiertos

Según Peres Lerea, “cielos abiertos” significa que cualquier empresa de aviación puede solicitar una determina ruta aérea y “si no está otorgada y consideran que tiene la capacidad técnica y económica para hacerla, se la pueden otorgar”. Y agregó: “Esto sucedió en la época de Macri y en el 2006”.

Ruta aéreas

Con respecto a las nuevas rutas, el entrevistado sostuvo que las 10 principales ciudades del interior “no están conectadas entre sí”. Y continuó: “No tendría que estar en discusión el tema de los cielos abiertos”.

En ese mismo sentido, Peres Lerea contó que, “ya casi no quedan países que no tengan un régimen de cielos abiertos o similar“. “No tiene sentido que si una aerolínea, que se ofreció a volar la ruta Córdoba-Asunción, pide hacerlo se lo nieguen; mientras Aerolíneas Argentinas no está haciendo esa ruta”, explicó.

Para finalizar, agregó: “Cielos abiertos es una fuente infernal de empleo y de federalismo real, porque sino la aviación la manejan los unitarios”.