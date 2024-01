El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, aseveró que "en la ley ómnibus hay de todo", incluso "cosas que compartimos". "Nosotros alentamos a que el Gobierno enviara el proyecto dividido por distintas leyes", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gastón Manes es presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, abogado especializado en derecho internacional. Además, fue asesor de Dante Caputo (ex canciller de Raúl Alfonsín), presidente y fundador del Instituto de Neurología Cognitiva junto con su hermano.

¿Cómo se entiende el duro comunicado de "poco democrático" de la Convención Nacional de la UCR sobre el proyecto de ley ómnibus y, al mismo tiempo, que el jefe de la bancada en el Congreso esté predispuesto a aprobarlo, aunque sea con modificaciones?

El comunicado es fruto de una reunión que se llevó a cabo el viernes de la Comisión Federal. Es importante aclararlo esto porque la gente no tiene por qué conocer como es el sistema orgánico del partido. Yo presido la Convención, que es el órgano más importante, pero la Convención Plenaria (que es la que habitualmente se reúne), es conocida y, como la que fue la de Gualeguaychú en su momento, son convenciones que tienen las presencia de todos los convencionales del país y son más de 300.

Tenemos un órgano intermedio, que se llama la Comisión Federal, que está representado por dos convencionales de cada provincia más los miembros de la mesa que yo presido. Ese grupo se reunió, fuimos 60 convencionales y participó Rodrigo de Loredo de esa reunión. Fue de manera virtual y, tras ese intercambio que duró varias horas, sacamos ese comunicado.

La delegación de facultades es poco democrática. Le son propias al Parlamento y la Constitución establece cuáles son las facultades que no puede arrogarse el Poder Ejecutivo. Entonces, nos parecía que la intención y la vocación del Gobierno de tener durante dos años (más dos años renovables) la suma del poder público es poco democrático. Lo señalamos porque no había habido una voz orgánica del partido que se expresara y había una necesidad dentro de los militantes y dirigentes en cuanto a que el partido se expresara.

Debate en Diputados por la ley ómnibus.

¿Solo lo "poco democrático" era la delegación de las facultades al Presidente o el conjunto de la ley ómnibus?

Es una ley muy grande, son más de 600 artículos. En la ley ómnibus hay de todo. Hay cosas que compartimos, pero curiosamente me enteré hoy que sacaron el juicio por jurados, que era algo que integraba el proyecto original y que nosotros estábamos de acuerdo. Fue retirado en la contraoferta que hizo el Gobierno a los diputados hace un rato. No puedo generalizar. Puse el ejemplo e hice foco en el tema de las facultades delegadas porque me parecía que era lo más relevante en términos de señalar como poco democrático para que tenga coherencia lo que estábamos diciendo. Por eso hice la mención.

¿Hay un acuerdo de los radicales respecto de aquellas 600 disposiciones (que en este nuevo proyecto que enviaron se reducen a 500), sobre cuáles son democráticas, son oportunas y cuáles no? ¿O eso queda librado a cada uno de los diputados que representa el radicalismo en algún momento de la votación?

No me quedaría pegado a la frase que usamos en el comunicado porque fue el viernes, que todavía no había una contraoferta del Gobierno dispuesto a bajar más de 100 artículos del proyecto. En el mismo comunicado, reconocemos la labor de los diputados, sabemos la dificultad que representa, sobre todo para un partido tan horizontal como el nuestro, en el que todas las voces son escuchadas y no hay una unanimidad nunca acerca de cuál debe ser la posición del partido. Nosotros alentamos a que el Gobierno enviara el proyecto dividido por distintas leyes y no un proyecto ómnibus que obliga a votar por sí o por no, por lo menos en el primer dictamen. Entonces, es un trabajo arduo, la tarea es difícil para el bloque. No te puedo anticipar qué pasará porque hay diferencias de criterio en el radicalismo.

Claudio Mardones: Las 34 voluntades son claves en este contexto, en un proceso de reunificación de un bloque que estuvo dividido por dos años. En este escenario, podríamos decir que el bautismo de fuego de ese proceso de unidad es esta ley ómnibus. Quería preguntarle específicamente sobre un tema que algunos legisladores del radicalismo consideraban que ya casi eso estaba acordado y era que no solamente YPF quedaba fuera del paquete de privatizaciones. El anexo incluye 41 empresas y se decía que además de YPF quedarían afuera Nucleoeléctrica Argentina, ARSAT y MAD (yacimiento de la empresa interestatal catamarqueña Yacimientos Aguas del Dionisio), entre otros casos. Pero lo cierto es que el borrador solamente incluye a YPF. A cambio, habría una reactivación de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, el análisis de los pliegos, pero todas quedan sujetas a privatización salvo YPF. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Le deja un sabor a poco? ¿Qué saldo le deja este recorte del paquete de privatizaciones que pretende el Gobierno Nacional?

Pretendo inmiscuirme más en el conocimiento de la contrapropuesta que la acabo de conocer hace un rato. Todavía no tuve oportunidad revisarla.

CM: Desde el jueves sigue igual, no hubo cambios respecto a las privatizaciones y solamente YPF queda afuera.

En mi carácter de presidente de la Convención y teniendo en cuenta que el radicalismo ya tiene sus diputados, bloques o presidentes o vicepresidentes de bloque y están llevando adelante una negociación, honestamente no me parece bueno ni sano que yo me meta en los temas puntuales a opinar como presidente de la Convención, porque no le estaría dando una mano a la dificultad que le representa al Presidente del bloque llevar adelante la negociación. Por ejemplo, yo como profesional que negocié muchas veces, sé lo difícil que es en ocasiones representar a muchas voluntades. No me parece oportuno que me inmiscuya.

Quería dar lineamientos básicos de lo que establece la Convención o la Comisión Federal de la Convención acerca de la posición del partido. Ahora, si uno lee el comunicado nuestro del viernes, verá que nosotros alentamos y le decimos al bloque que procuren tener un dictamen propio. Es complejo esto porque el radicalismo no cuenta más que con 34 voluntades propias para llevar adelante este dictamen. A lo que puede aspirar, en todo caso, es a sumar voluntades de otros bloques que podrían ver en el dictamen del radicalismo una propuesta virtuosa. Prefiero no opinar sobre cada punto porque pondría palos en la rueda a la negociación.

El rechazo a la posible privatización de YPF.

CM: Es muy comprensible el recaudo. Pero algunos consideran que el hecho de que haya salido este pronunciamiento y comunicado es por las dificultades dentro del bloque de que puedan cristalizar estas diferencias. Ahí también le pregunto sobre otro tema, porque el mismo día que se conoció el comunicado finalmente venció el plazo para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se constituya y analice el DNU 70/23. A partir de hoy están habilitados para que pueda ser tratado en cualquiera de las dos cámaras. Hay que ver qué ocurre en el Senado, pero también en Diputados podría convocarse una sesión y analizar el DNU. Desde su lugar de responsabilidad política en el partido, ¿qué cree que tendría que hacer el partido en este contexto? ¿Mandatar a su bloque para que sume y analice o para que sigan esperando?

Sin lugar a dudas, los dirigentes del partido, sean diputados o senadores, deben llevar adelante con mayor premura el tratamiento del análisis del DNU para cuestionarlo y que no goce de la aprobación tácita del Congreso.

CM: ¿Considera que el radicalismo tendría que sumarse a un eventual rechazo en el recinto?

El DNU es tan amplio que contempla algunas cuestiones que uno podría compartir. A veces, creo que el gobierno de Javier Milei quiere hacer un efecto de shock, victimizarse ante la sociedad, dividirla nuevamente y más de lo que ya estaba. La sociedad necesitaba una inyección de aire fresco, no una inyección letal. La forma en que se trató este tema me preocupa más porque divide a la sociedad, toma atajos que no son necesarios, porque el Congreso está funcionando. Hay una gran predisposición de los partidos opositores para darle gobernabilidad al Presidente. Pero la realidad es que el Presidente también tendría que ayudar un poco.

Las diferencias entre la UCR y LLA

Entrevistamos a un intendente del PRO hace unas horas (Diego Valenzuela) y él nos hablaba de que el PRO se tenía que reinventar. En cierto sentido, el programa que está llevando adelante este gobierno tiene puntos de contacto con el PRO, porque Milei tuvo que ceder en sus ideas y puso a Luis Caputo, que había sido ministro de Mauricio Macri, y están Patricia Bullrich y Luis Petri. Además, en esa reinvención era posible una candidatura conjunta de La Libertad Avanza y el PRO para ganar Buenos Aires, que si hubieran ido juntos ganaban. Yo lo llamaba a la reflexión de que sí podía ser cierto eso, pero sin los radicales, porque LLA directamente considera un estorbo a los radicales, los critica siempre. Es más, crítica más a los radicales que al kirchnerismo. ¿Te imaginás que estamos frente a una reconfiguración del espacio político y que, por el otro lado, lo que vemos del armado que lograron los más de 20 diputados que logró representar Miguel Ángel Pichetto más el radicalismo van en la construcción de algo totalmente distinto a lo que fue Cambiemos?

Hay una reconfiguración del esquema político argentino a partir de la aparición de un partido nuevo, como es LLA, y el triunfo electoral a nivel nacional. Lo que pasa es que, simultáneamente, en el 2023, LLA no ganó ninguna provincia, ni gobierna municipios. No debemos olvidar que Argentina es un sistema federal de gobierno en donde existen estas instancias y es mucho más difícil pensar en una reconfiguración de manera tan simple. El partido radical tiene los defectos de un partido de muchos años, pero también las virtudes de un partido de muchos años. Estas reconfiguraciones el partido las vivió a lo largo de la historia muchas veces y nuestro rol hoy es analizar la situación desde otra óptica.

El rol de los gobernadores

Hay una liga de 10 gobernadores en la que hay dos del PRO, sin ninguna duda, más la mayoría de radicales y algunos independientes. De los dos del PRO, uno de ellos (que es de Entre Ríos) casualmente comparte las posiciones del radicalismo porque no es originario del PRO sino que es desarrollista (Rogelio Frigerio). Así que te quedaría solamente el de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Entiendo la necesidad de una Liga de gobernadores para defenderse de Milei. Pero pareciera ser que una cosa son los gobernadores que necesitan tener esa especie de "gremio" de gobernadores que tienen intereses en común y otra cosa es en Diputados, donde están divididos.

Sí. Acerca de la Ley Ómnibus, por ejemplo, fue necesario que el partido se expresara a nivel partido. Lo que pasa es que los gobernadores, con todo derecho, están pensando en su provincia, en la gestión, tienen que gobernar y obviamente tienen que tener una relación con el Presidente lo más cordial posible, con idas y vueltas en negociaciones genuinas vinculadas con la gestión.

Reunión de Milei con gobernadores.

Ahora, hay alguien que tiene que estar pensando el país, el conjunto, el futuro que trasciende las necesidades propias de una provincia. Lo digo con todo respeto y comprensión de la necesidad de los gobernadores. Por eso es que hay un partido nacional como el radicalismo, que no hay tantos partidos nacionales que tengan representación en todos los municipios y provincias. Pero hay que tener una mirada global, holística, integral de todo el país y el futuro. Entonces, las maniobras que hace el Gobierno para intentar meter leyes, resoluciones o disposiciones, se choca con esta doble necesidad o "conflicto de intereses" genuino, honesto. No estoy diciendo nada espurio, no es lo mismo la mirada de un dirigente como yo que no tengo una gestión que atender cotidianamente y puedo darme el lujo de mirar un poco más adelante, que un gobernador que a fin de meses tiene que pagar los sueldos y, quizás, por el régimen que quiere imponer Milei le complica la redistribución de los impuestos.

Estamos ante una reconfiguración del arco político simultáneamente, en un sistema federal que, a veces, uno se olvida que tenemos una Constitución federal que le da poder a distintos estamentos que son gobernados, a la vez, por distintos partidos. Me gusta usar frases de mi pueblo, que es donde encuentro las respuestas. Hay un dicho en mi pueblo que dice que "no puedes engañar a un perro viejo con trucos nuevos, pero sí puedes engañar a un perro nuevo con trucos viejos".

Esto pensaba que es un dicho que tiene mucho que ver con lo que está pasando porque nosotros, como partido de 132 años, no nos podemos comer los amagues, las jugadas que sí se puede comer alguien que recién aparece en la política. Lo digo tanto por los dirigentes como los votantes. No me arrogo ninguna sabiduría especial, sino que la pertenencia sobra en un partido que vivió muchas reconfiguraciones del sistema político.

