El ex diputado nacional, Alejandro Cacace, aseveró que luego de las negociaciones con Santiago Caputo y Guillermo Francos, "las delegaciones para el Presidente se reducen" dentro de la ley ómnibus. "Pedimos que los jubilados no pierdan más", añadió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Cacace es el secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional por San Luis y también diputado provincial.

Nuria Am: El radicalismo atraviesa, al igual que parte de la oposición, una profunda dicotomía que se expresa en la voluntad de dar gobernabilidad. Nadie quiere verse como "el que pone palos en la rueda" o ser señalado como "el que hizo caer el proyecto de las reformas" que busca llevar adelante el Presidente. Pero, al mismo tiempo, quieren ponerle límites al oficialismo frente a las profundas reformas que intenta llevar adelante. Hasta ayer parecía sin consenso.

Hubo un diálogo muy productivo, eso sí puedo decir. Lunes y martes tuvimos reuniones de trabajo con el Gobierno en distintas áreas que involucra este proyecto de ley, y hubo avances muy positivos. Eso es claro. Muchos de los puntos que el radicalismo planteó como límites u objeciones a la ley fueron reformados. Casi que cada punto que se planteó tuvo una respuesta, pero eso no significa que esa respuesta sea todo lo que nosotros esperábamos, aunque hubo una devolución sobre cada uno de los puntos planteados y eso es positivo. Sobre todo, en los cuatro o cinco ítems fundamentales que el radicalismo planteó.

Las delegaciones se reducen. El Presidente había pedido un plazo de cuatro años y se reduce a un año. Además, se caen tres de las emergencias (social, sanitaria y defensa). Por otro lado, virtualmente se cae la emergencia previsional porque como marcaban que "se va a la suspensión de esta fórmula", "no tocamos esta fórmula" o lo que habíamos pedido que era la actualización por inflación desde diciembre, que lo ofrecen hacer desde enero, pedimos que los jubilados no pierdan más, ya que vienen perdiendo mucho en sus haberes, hoy la mínima está por debajo de los 100 dólares. Sabemos que hoy es imposible recomponerla o mejorar los ingresos, aumentar en términos de PBI el gasto previsional, pero por lo menos estamos pidiendo que no sigan perdiendo.

NA: ¿En qué quedó la reforma del cálculo de haberes?

Habíamos pedido el Índice de Precios al Consumidor desde diciembre y el Gobierno nos dice que "lo aplicamos desde enero". Estamos esperando el texto en sí porque la aplicación según el mes que se haga, en un contexto de alta inflación, cambia.

Plenario de comisiones en Diputados.

NA: Entonces, reduce a un año la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y caen tres emergencias (social, sanitaria y defensa).

Al no suspender la fórmula de movilidad previsional, se caería la emergencia previsional también. Hay recortes también en las facultades delegadas, porque nosotros en la reestructuración de deuda, rescisión de contratos, solución de controversias, pedimos que hubiera recortes de las facultades en la extensión de la delegación de facultades legislativas que tiene el Ejecutivo. En todo esto habrá recortes.

Luego, un punto central es el de las retenciones. En estos días, Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque, se reunió con distintos sectores de las economías regionales y actividades productivas de cada una de las provincias. Representamos al radicalismo en 17 provincias que tienen diputados, además de cinco gobernadores, y, por lo tanto, se hace un listado de 35 economías regionales que quedan exceptuadas del derecho a la exportación, que tiene una alícuota cero, que es muy positivo para esas economías.

NA: ¿A todas las economías regionales se le sacan las retenciones?

A 35 economías regionales que son actividades e importantes para las distintas provincias y su exportación.

NA: Es decir, solamente queda pagando la soja, que paga 33%, ¿no?

Sí. También el maíz, el trigo, la carne y quedan vigentes retenciones para actividades industriales. No es que se eliminan todas las retenciones.

NA: Pero las economías regionales como el maní, aceite de limón y vino se eliminan.

Claro. Hay 35 actividades definidas que responden a distintas regiones que se eliminan y quedan en cero. Es una concesión importante, el pedido de las provincias que estuvo gestionando de Loredo y se da respuesta con eso ahora.

Guillermo Francos, Santiago Caputo, Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto.

A su vez, se excluye de las privatizaciones a YPF, que es una empresa muy importante para el radicalismo porque su creación fue con Hipólito Yrigoyen y siempre se lo entendió como un sector estratégico del petróleo para el país. También se estableció un mecanismo de control sobre las privatizaciones por parte de la Comisión Bicameral, de reforma del Estado, y privatizaciones que intervendrían para la transferencia de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (F.G.S ​) al Tesoro, el cual era un tema polémico y discutido por el motivo de que pueda transferir acciones de las empresas de F.G.S al Tesoro. Acá abría también un control previo del Congreso, es decir, la existencia de tener un dictamen favorable de esta Comisión Bicameral para que eso se pueda hacer. En cada una de las áreas que se fue discutiendo (como educación, cultura, energía, justicia, capital humano) hay modificaciones. Estamos esperando el texto del articulado.

NA: Respecto a Aerolíneas Argentinas, ¿nada?

Aerolíneas sigue en el anexo de las privatizaciones, sigue sujeta la privatización con el control de la Comisión Bicameral. Pero estaría bajo este texto para ser privatizada.

NA: Son concesiones muy importantes. Estamos frente a un Presidente que no se entendía qué era lo que estaba buscando durante las últimas 48 horas. Por un lado, con cero muestras de intentar consensuar o negociar nada. Y, por el otro, mostrándose en Davos dándole clases a los hombres más ricos del mundo sobre cómo hacer riqueza. Luego, termina negociando como un político tradicional o buscando acuerdos como un político tradicional. Es decir, demuestra ir al extremo, pero después indudablemente necesita de los acuerdos para llevar adelante esas transformaciones.

Debo reconocer cierta sorpresa para bien porque en las reuniones que tuvimos el lunes y martes, algunas cosas se lograron resolver y cambiar. Pero muchos de los nuestros otros planteos eran registrados o anotados, aunque sin saber qué iba a pasar con eso, si habría una devolución. Lo vimos como positivo que este jueves se trajo la devolución y, como se dijo, en 100 puntos hubo alguna respuesta. Quizás no todas pero algunas sí.

NA: ¿Pero la mayor parte, lo más sustancioso?

Sobre todo, en tema que eran las objeciones más fuertes o principales, porque luego hay otras cosas que quedan en el dictamen y uno no está de acuerdo y puede votar en contra. En los temas centrales, que eran las limitaciones que desde el radicalismo queríamos establecer, o de los otros bloques (PRO y Hacemos Coalición Federal). Que haya reformas sustanciales es importante en un camino para tratar de establecer un acuerdo de cara al martes, que sería el dictamen en comisiones en el plenario para poder tratar esta ley.

Claudio Mardones: Estuvo hasta tarde y en todas las reuniones de esta semana. En ese contexto, también hubo otro tema y tiene que ver con el planteo de los gobernadores. Ayer se habló en distintas mesas porque los gobernadores, tanto del panperonismo como los de Juntos por el Cambio, plantearon algo especialmente con la preocupación respecto al capítulo hidrocarburífero de este proyecto de Ley Ómnibus en un momento en el que, además, los gobernadores tienen varios frentes por atender. Lo cierto es que el punto más crítico tiene que ver con lo hidrocarburífero. ¿Qué quedará de las cuestiones vinculadas al capítulo petrolero de la Ley Ómnibus?

Ese capítulo tiene un cambio drástico en su redacción. El capítulo de hidrocarburos es el que más modificaciones va a sufrir. Hubo una reunión especial por energía. Como decías, casi que nos llevamos la bolsa de dormir al Congreso. Pero hubo una mesa de trabajo especial, sobre eso se plantearon las modificaciones. Luego, hubo un comunicado de la CEPI con todos los gobernadores de las provincias petroleras. Esa parte de hidrocarburos, sobre todo, tiene aclaración en todos los puntos respecto a las facultades provinciales.

Reunión de gobernadores con el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno.

CM: Porque de lo contrario, eso iba camino a una controversia judicial.

Ahora se editará porque en todos los artículos se va aclarando eso. También hay un cambio muy importante, que habían pedido otras provincias, en biocombustible, que hay seis provincias que tienen actividad importante, ya sea con el biodiesel o con bioetanol.

NA: Tenía que ver con el corte, ¿no?

Sí, se hace un programa a 18 años de incremento del corte con la idea de llegar hasta el 27% de corte, porque lo pone en línea con los estándares regionales e incluso con los de Europa. Si lográramos eso sería extraordinario. Pensemos que hoy estamos en un corte de 5% y 7%. De alguna manera, llegar progresivamente hasta el 27% no solamente implicaría un progreso importante en términos de lo ambiental para los biocombustibles, sino también de las producciones de aceite, etanol, a partir de maíz o caña de azúcar que tenemos en nuestro país y que para varias provincias, sobre todo el centro del país, es muy relevante como actividad productiva.

NA: ¿Cree que hay posibilidades de que se sesione en el recinto el jueves?

Sí, es un escenario factible. De aquí al martes es necesario trabajar mucho para poder llegar. Tiene que venir el texto, ver lo que fue una conversación, un punteo de los temas, poder revisar el articulado en cada tema. Habrá ajustes que hacer, pero creo que se puede llegar a un eventual dictamen el martes y, una vez hecho, sesionar para que eventualmente pase al Senado. Fue una semana muy productiva esta. Los diálogos fueron fructíferos, se avanzó mucho, pero también falta recorrer un camino como para poder llegar al dictamen. Nosotros buscamos actuar con toda la celeridad del caso, estuvimos presentes todo el tiempo, mantenemos esa buena voluntad para contribuir a que esto salga bien. Por lo que, si se trabaja en estos días y el fin de semana, es posible.

NA: Hubo cuestiones novedosas, como por ejemplo, la participación o invitación a los distintos actores de la sociedad civil para contar en el plenario de comisiones por qué se sentían afectados por este paquete de leyes más allá de la mirada del Gobierno. No sé si escuchando estas cuestiones o viendo que "se venía la noche" en materia de apoyos (porque estaba muy trabado que pudiera salir del Congreso si no se hacían modificaciones) se pudo avanzar finalmente.

Eso fue muy bueno.Nuestro bloque le pidió al presidente de la Cámara hacerlo y hubo una respuesta positiva. La semana pasada hubo tres días de reuniones con los funcionarios que permitió pensar, aclarar, modificar. Esta semana hubo tres días de reuniones con la sociedad civil, que expusieron sus preocupaciones, reclamos y puntos de vista. Paralelamente, también hubo multiplicidad de reuniones con los bloques. Tenemos dos salas de reunión: una en el Palacio y en el Anexo. Y estaban constantemente los diputados recibiendo y haciendo reuniones con los distintos sectores, lo cual permitió dar un trabajo muy fluido en el Congreso como no vi en años.

CM: Se esperaba que el tema más importante fuese el fiscal, pero son 664 artículos. Hay un capítulo de materia cultural, medioambiental, el capítulo educativo, un capítulo muy ambicioso en materia de Legislación Penal y sin perder de vista que nunca pasó por la Comisión de Legislación Penal. También, el otro punto que tiene que ver con los cambios en la Justicia que defendió el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. ¿Qué pasará? ¿Correrá el mismo futuro que el capítulo electoral o todavía queda por definir? Porque en esos puntos hay temas que se escucharon mucho, especialmente en el plenario de comisiones, a partir de los afectados que advirtieron desde los problemas con los cambios en el Instituto Nacional del Cine, por ejemplo. ¿Qué ves de esa otra gran parte que todavía parece que es parte de la negociación, aunque todavía no conocemos su desenlace?

De algún modo, para este gobierno todo es importante, así nos lo manifiestan. No es que se quieran quedar solo con el capítulo fiscal y que el resto no se trate o se trate después, sino que dicen que todo es importante y que lo quieren tratar. Con lo cual, salvo lo electoral que, como lo manifestaron un poco, queda de lado, salvo el tema de la eliminación de las PASO (que es en algo de lo que estamos en contra), en el resto de los tópicos quieren que sigan en el tratamiento de la ley con cambios. Porque, por ejemplo, en educación hubo una mesa de trabajo y muchos cambios. Sobre cultura también y allí hubo bastante desacuerdo. Tanto nosotros como el PRO, en la mayor parte de las disposiciones no acordamos. Pero el Gobierno quiere tratarlo, insistir y, probablemente, muchas de esas cosas las rechacen. Hay que ver cómo se presentará eso en el dictamen.

En seguridad se mandó un nuevo articulado que saca lo de las reuniones entre las tres personas, con penas, y la definición de las manifestaciones, siempre muy centrado en la idea de manifestaciones que impliquen cortes de tránsito. Eso hay que evaluarlo y discutirlo, pero siempre con la voluntad del Gobierno de tratarlo, no están excluyendo los temas.

CM: ¿No avanzó en ese sentido la posibilidad de desguazarlo y postergar varias de esas discusiones? Parece que eso solamente queda con el tema jubilatorio o se introduce en el IPC o directamente sacan ese artículo y lo dejan para después.

Plenario de comisiones en Diputados.

Es importante la definición que estás dando. La voluntad del Gobierno es tratarlo y es algo de lo que falta en la conversación porque hay algunos temas pueden ser buenos hasta aprobarlos. Pero hay otros en los que directamente hay desacuerdo. Por lo tanto, si insisten en tratarlos, terminarán rechazados. De aquí al martes, para poder hacer la elaboración de un dictamen dije que esta semana hace falta hacer como un mínimo común denominador, ver si entre los bloques hay un mínimo consenso en estos ítems para que entren al dictamen, porque si no lo hay no podrán entrar.

NA: A modo de su percepción y con su experiencia política, ¿qué buscó Javier Milei con esto? ¿Cómo lo ve a Milei en esto que decíamos de mostrar intransigencia para luego terminar negociando o acordando como lo hacen los políticos?

Mencionaste lo de Davos. Y es muy gráfico mostrar que hay un cambio de paradigma respecto a los políticos. De algún modo la Ley Ómnibus mide eso. Es decir: "Hacemos un cambio sobre todo el Estado y todas sus áreas con esta idea de las nuevas bases para la libertad de los argentinos". No está dispuesto a resignar, no es que hay una cuestión pragmática de afirmar que "me quiero llevar los recursos, resolver lo fiscal y lo otro no importa", quiere tratar todo.

También hay una realidad de fondo que es un Gobierno de hiperminoría, que tiene apenas 38 votos sobre 257. Por lo tanto, lo que se puede tratar o no depende del aval de los otros bloques. Hay una actitud colaborativa por parte del PRO, Hacemos Coalición Federal y el radicalismo en darle las herramientas para que pueda gobernar, salir de la crisis económica, resolver los problemas más graves de los argentinos hoy. Pero en muchos temas no hay acuerdo. Entonces, es esa idea de cambio de paradigma condicionada por la realidad de la política. De eso sale este producto.

