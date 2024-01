2023 fue récord de faena con "14 millones de animales" y exportaciones "con más de 900 mil toneladas de red con hueso”

Los precios de la carne es un temática que se ha vuelto muy intensa por las pronunciadas subidas que, después por falta de consumo de la ciudadanía, tuvieron que bajar entre un 18%y 20%. Además, está en debate el panorama en función de las últimas medidas determinadas por el Gobierno en materia de retenciones y producción.

Cierre de año récord

Para dialogar sobre el presente de la industria cárnica, Canal E se comunicó con Daniel Urcia, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas, quien expresó que se cerró un 2023 “con un récord de faena superando los 14 millones de animales y con un volumen de exportación, también dentro de los años récord, con más de 900 mil toneladas red con hueso”.

Sin embargo, para Urcia “el resultado económico no fue tan bueno” porque “hubo precios internacionales a la baja y en el mercado doméstico una fuerte sequía”. No obstante, siguió: “Hubo un mayor consumo interno con casi 52 kilos por habitante por año y un atraso marcado los primeros siete meses de precio de la hacienda que se recuperó a partir de agosto con el salto más grande en diciembre”. Y continuó: “Ese aumento el consumidor no convalidó y estamos viendo un retroceso en los precios al consumidor durante las dos primeras semanas de enero”.

Sequía y recomposición de stock

Con respecto a la sequía, el entrevistado sostuvo que va a significar “dos años de menor oferta y de recomposición del stock ganadero tanto con vacas de cría como para unas de mayor engorde o recría”. Y añadió: “Que haya pasto va a permitir que los animales estén más tiempo en pasturas, pero va a quitar oferta inmediata del mercado; además va a ser que tengamos precio firmes todo este año y el año próximo”.

Mercado local y exportaciones

Al ser consultado sobre la postura frente a la exportación, Urcia explicó que, “si bien hay una oferta limitada y acotada, es suficiente para sostener un 70% de consumo interno y 30% de exportación”.

En ese mismo sentido, el entrevistado sostuvo que es probable que este año se esté “por debajo del volumen de toneladas totales de exportación” y de “consumo doméstico”. “Creo que vamos a estar en un 10% con la actividad de faena y esas expectativas de crecimiento es la que nos alienta, porque si no tenemos una mayor oferta de futuro, indudablemente acompañar el crecimiento demográfico solo en Argentina no nos sería suficiente con el actual estado ganadero”.

Por último, agregó:”El gran desafío está en generar las condiciones para que haya mayor inversión y mayor producción, pero se necesita un ambiente que permita que se tomen decisiones de inversión de mediano plazo porque en los próximos 10 años podríamos tener un consumo interno en torno a los 45-48 kilos e incluso participando con un 40% de exportación”.