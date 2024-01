Lucila Crexell dijo que el Gobierno deberá negociar y no "imponer" en el Congreso: "Es un presidente caprichoso si plantea eso"

Lucila Crexell, senadora de Juntos por el Cambio por la provincia de Neuquén, habló sobre cómo prevé que será el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y adelantó que hay ciertos puntos en los que considera que el presidente Javier Milei deberá ceder, como en la delegación de facultades por cuatro años. “No tiene la facultad de imponer al Congreso lo que ellos quieren, es un presidente caprichoso si eso es lo que plantea”, dijo.

“La realidad es que cualquier político responsable aspira a un trabajo coordinado entre el presidente y el Congreso. El gobierno no es sólo el presidente, es el presidente y el Congreso y hay que trabajar de manera articulada y respetando la competencia y la esfera de cada poder. Y es lo que no está haciendo en muchos casos el poder ejecutivo queriendo desacreditar el trabajo del Congreso”, planteó Crexell en diálogo con La Mañana de CNN (CNN Radio)

Respecto de las posibilidades de que la ley se apruebe en el recinto, consideró que “se puede votar en general y luego ir en particular aprobando o rechazando distintos artículos”, aunque adelantó que el Senado no votará nada “a libro cerrado”, es decir, sin discutir punto por punto.

“Creo que hay chances de que pase con modificaciones o recortes. Creo que es más fácil sacarlas de antemano que quitarlas en el recinto”, analizó.

En ese sentido, dijo que no ve otra opción posible: “Me parece que no tienen opción, no tiene la facultad de imponer al Congreso lo que ellos quieren, es un presidente caprichoso si eso es lo que plantea. Tenemos que respetar el Congreso de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional”.

“Es un exceso lo que se plantea”, aseguró la senadora Crexell

En relación a la delegación de facultades del Congreso en el jefe de Estado, la legisladora neuquina dijo que es “un exceso lo que se plantea” y desestimó que la iniciativa pueda aprobarse con este artículo en particular.

“Es como una suerte de atribución divina, y yo estoy bastante preocupada por eso. Yo no voto bajo ninguna circunstancia la delegación de facultades”, aseguró.

La senadora recordó que, además, el gobierno electo no tiene una presencia fuerte en ninguna de las cámaras del parlamento. “Su base de representación se corresponde con el 30% que obtuvo en la primera vuelta, su verdadero caudal de votos es del 30%. Tiene 7 senadores, menos del 10% de la cámara de senadores que son 72 y tiene 38 diputados. Es ínfima su representación”, dijo.

En palabras de Crexell, “es muy riesgoso delegar en la cabeza de un presidente y nueve ministros toda la suma del poder, cuando el Congreso tiene la facultad de legislar, controlar y representar”.

