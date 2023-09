La neuquina Crexell justificó su ausencia, pero generó enojo en JxC: “Es una irresponsabilidad”

Después de varios meses de inactividad, el Senado logró sesionar con un temario polémico en pleno contexto electoral que dejó heridas en la oposición. Es que finalmente el kirchnerismo logró la aprobación del pliego de la jueza Ana María Figueroa para que continúe en el puesto de camarista después de cumplir 75 años, pese a que la Corte Suprema ya la dejó fuera de carrera.

Para ese trámite, fueron fundamentales no solo el apoyo de algunos senadores aliados al oficialismo para llegar a los 35 votos a favor, sino también la ausencia de la senadora de Cambio Neuquén Lucila Crexell, quien dejó estancado también en 35 el número de voluntades en contra de Juntos por el Cambio, que forzó el desempate de la presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma, a favor de la aprobación del pliego.

“Esta semana estuve en Bonn, invitada como panelista a una actividad internacional sobre energías renovables, temática que forma parte de mi agenda legislativa. Ni de vacaciones, ni escondiéndome. Representando a la Argentina en foros internacionales, y pagándolo con fondos propios”, aclaró la senadora a través de sus redes sociales. De acuerdo a su lectura, la convocatoria a la sesión fue de manera “intempestiva”, lo que no le permitió su regreso al país desde Alemania a tiempo para participar de la sesión. Como justificación señala también que la decisión de la Corte Suprema de cesar en sus funciones a la magistrada no puede ser modificada por el Senado, aunque el kirchnerismo quiso insistir con esa alternativa y generar ahora un conflicto de poderes con la Corte Suprema sobre si Figueroa puede o no continuar en su puesto. Crexell llegó a su banca en el 2019 por el Movimiento Popular Neuquino y luego se integró al bloque Cambio Federal que conforma el interbloque de Juntos por el Cambio.

En la mira. Crexell expuso sus argumentos, pero parece que no alcanzaron.

En Juntos por el Cambio apuntaron la mayoría de las críticas al hecho de la aprobación del pliego, aunque también hubo referencias al accionar de la senadora patagónica. Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados, sostuvo que Cristina Kirchner está “despechada” y que “logró que 35 senadores voten el pliego de una jueza que está jubilada, sólo para confrontar con la Corte Suprema otra vez”.

En un documento conjunto, la Coalición Cívica nacional sí disparó contra Crexell y advirtió que “esa ausencia es efectivamente una falta. Una falta a los valores institucionales que nuestro espacio representa y defiende. Este acto de irresponsabilidad política permitió que el kirchnerismo vulnere una vez más las instituciones y debe ser juzgado con el máximo rigor”.

También se ausentó al momento de la votación la senadora del Frente Renovador misionero Magdalena Solari Quintana, una de las legisladoras que conforman el elenco estable de aliados al oficialismo y que sí estaba en el Senado pero se “borró” cuando llegó la hora de la verdad. Por el contrario, votó a favor cuando se discutió el proyecto de Ganancias y se abstuvo en la Ley de Alquileres.

Tratamiento exprés. En la sesión también se convirtió en ley el proyecto enviado por el Ministerio de Economía para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, apenas dos semanas después de haberse presentado el texto. Sobre la tarde del viernes el ministro Sergio Massa difundió el proyecto final con la firma presidencial que confirma su promulgación.

Asimismo, con 37 votos a favor y 29 en contra, se aprobó con cambios el proyecto de modificación de la Ley de Alquileres que llegó de Diputados y sumó un nuevo escalón hacia la sanción definitiva, ya que deberá pasar nuevamente por la Cámara baja, dificilmente en lo que queda de 2023.

Cómo sigue la situación de Figueroa tras la aprobación

Ariel Stemphelet

Un mes y tres semanas después de haber cumplido 75 años –la edad límite para que los jueces y juezas sigan en su cargo según la Constitución– Ana María Figueroa consiguió que el Senado valide su continuidad por cinco años más. Se trata de un nuevo capítulo en el marco de una batalla atravesada por la política y los fallos contra Cristina Kirchner, que abre un escenario incierto que podría disparar múltiples efectos en diversos frentes.

La votación en el Senado terminó empatada y la encargada de que el pliego salga después de varios intentos fallidos fue la senadora Claudia Ledesma Abdala, que de-sempató a favor. Con ese paso clave sorteado, la cesada jueza Figueroa, que integró hasta el 9 de agosto la Cámara Federal de Casación, espera ahora el decreto presidencial para evaluar qué estrategia tomar con el objetivo de volver a ostentar el cargo, supo este medio.

Ana María Figueroa. Foto: Senado

Mientras tanto, en el edificio de Comodoro Py la noticia atravesó las conversaciones entre magistrados y funcionarios judiciales, con opiniones divididas acerca del panorama que se abrió con la decisión del Senado. Al menos eso pudo corroborar PERFIL en consultas a funcionarios de Casación, donde se limitaron a responder que hay que esperar el decreto de Alberto Fernández y qué estrategia tomará Figueroa.

Una de las personas consultadas dejó entrever su consideración al dar como respuesta que la Corte Suprema con votos de todos sus integrantes cesó a la jueza el día de su cumpleaños. También que Casación ya nombró a Mariano Borinsky como presidente (Figueroa ocupaba ese puesto) y a Alejandro Slokar como subrogante en la Vocalía que ocupaba la jueza.