La Cámara de Diputados volvió a funcionar en plenario en medio de la campaña electoral rumbo a las PASO del 13 de agosto y Juntos por el Cambio intentó aprobar un proyecto de derogación de la Ley de Alquileres bajo la postura de que la actual fracasó en medio de la avanzada inflacionaria, pero el oficialismo logró juntar fuerzas y frenarlo, al menos por ahora. El 23 de agosto, después de las elecciones primarias, la iniciativa volverá al recinto.

"¿Qué les parece si derogamos hoy, deroguemos ya, todos juntos?". La pregunta provino del diputado del PRO, Hernán Lombardi. "Este gobierno fracasó, no van a poder corregir grandes cosas en lo que queda de gestión. Pero por lo pronto, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento, angustia a la angustia. Escuchen a la gente que está sufriendo todos los días", venía de pronunciar el referente macrista durante su exposición para argumentar el pedido de apartamiento del reglamento para derogar la ley.

Al rato, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda Unidad, adelantó el sentido de su voto en contra. "La ley tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no mejorar para los inquilinos", dijo.

Por su parte, el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quien vislumbró que la oposición, por medio de Lombardi "está proponiendo otro proyecto que no tiene dictamen de comisión y no forma parte del orden del día, habida cuenta de esto lo vamos a rechazar". Fueron unos minutos de mucha tensión en el intercambio, hasta que se votó.

La oposición logró conseguir 102 votos afirmativos, pero ganó la postura del oficialismo con 113 votos y hubo 9 abstenciones.

El resultado motivó el pedido de una moción de parte del diputado radical Mario Negri "para convocar a una sesión especial" para el 23 de agosto, después de las PASO, "a los efectos de considerar los expedientes vinculados a la Ley de Alquileres".

Un oficialista citó a Carrió

Llamó a sus colegas a votar afirmativamente la iniciativa derogatoria y argumentó que "con esta mala ley hubo efectos malos". El que tomó el guante fue Martínez, en el oficialismo, que citó a Elisa Carrió para cuestionarlo por el planteo que, a su criterio, en realidad era un apartamiento del reglamento.

"Es una pena que los diálogos que se mantuvieron en los días previos no se manifestó eso. Todo bien con el reglamento, pero no nos pongamos creativos con su uso porque no hay tres maneras de convocar (a sesión especial), son dos. Si algo aprendí de la diputada (Elisa) Carrió es que decía 'guarda con las utilizaciones del reglamento en determinado sentido porque uno no tiene la garantía de ser oficialismo y oposición para siempre", manifestó.

Germán Martínez citó a Carrió para cuestionar a Negri.

E insistió: "Le pido que sea cuidadoso, está abriendo una ventana que no puede proceder".

Para esa altura el debate era bien técnico y la tensión entre el oficialismo y la oposición volvía a subir. Negri volvió a tomar la palabra y le señaló a su antecesor que "hay que leer las comas también, acá no hay ninguna ligereza, los antecedentes parlamentarios sobran".

Del otro lado, con el micrófono apagado, Martínez insistía con su postura. "No estoy dialogando", devolvió Negri. "No estoy inventando nada, no es que lo saqué de la galera", añadió.

En Juntos por el Cambio insisten

El embrollo técnico terminó de arreglarse con una propuesta de la diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, en la que aceptó retirar la moción propuesta por Negri y logró el acompañamiento de 11 jefes de bloque a una nueva convocatoria para tratar la Ley de Alquileres el 23 de agosto.

Detrás de la convocatoria, el objetivo fue exponer a las fuerzas políticas que se nieguen a volver a tratar una iniciativa sobre la base de un tema que mantiene en vilo a cientos de miles de inquilinos e inquilinas. De hecho, un tweet de Negri lo confirmó.

"13 bloques de la oposición firmamos un pedido de sesión especial para el 23 de agosto a fin de tratar todos los proyectos que modifican y/o derogan la Ley de Alquileres. Invitamos al oficialismo pero no quiso sumarse. Millones de inquilinos y propietarios esperan una nueva ley", escribió el radical.

El tweet que escribió Negri exponiendo al oficialismo.

Pero la polémica volvió a instalarse. "Hay que dejar de pavear viendo si se puede sacar un puntito más en el marco de una campaña electoral", lanzó minutos más tarde la referente kirchnerista Paula Penacca.

Así las cosas, el oficialismo logró construir la fuerza suficiente para frenar un intento derogatorio que, de acuerdo a esa postura, no sólo perjudicaría a las personas que alquilan el lugar donde viven, sino que implicaría un gesto para el mercado inmobiliario. Se trata de un tema álgido y de efectos prácticos sobre una gran porción de la población, que volvió a ponerse de manifiesto un mes y una semana antes de las elecciones en medio de una sesión atípica, justamente, por el contexto electoral que cada dos años limita a fondo el funcionamiento del Congreso.

La oposición no se dio por vencida. "Vamos a estar trabajando de acá hasta esa fecha. Ojalá podamos dictaminar por unanimidad para resolver este problema de los argentinos y sino cada sector irá con su dictamen", avisó Lospennato, respecto del próximo plenario. El interés, de mínima, es que el oficialismo quede expuesto frente a una cuestión de extrema sensibilidad que bien podría influir a nivel electoral.

