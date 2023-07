"¿Qué les parece si la derogamos ya, todos juntos?". Con estas palabras el diputado de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi intentó habilitar el tratamiento de un proyecto de derogación de la ley de Alquileres, el cual fue rechazado por el oficialismo y otros sectores porque no estaba en el sumario de la sesión de este miércoles. Sin embargo, la polémica aumentó luego de un medido de moción especial para debatir el tema luego de las PASO, realizada por el legislador Mario Negri.

"No hay oferta. Es una ley que no funcionó, que contó con anuencia de nuestro bloque pero es una catástrofe. Pasaron tres años, los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados", indicó el ex titular de Medios del gobierno de Mauricio Macri al realizar la solicitud. Pero quedó lejos de los tres cuartos de mayoría que necesitaba, ya que alcanzó 102 votos positivos, 113 rechazos y 9 abstenciones.

Argentina pagará recién a fin de julio los vencimientos del FMI para negociar sin presión

Antes de realizar el pedido, Lombardi prometió enviar "al Senado un proyecto con media sanción que muestre" que los diputados nacionales están "a la altura para lo que la gente" los eligió. La primera en responderle fue Myriam Bregman, del Frente de Izquierda-Unidad, que fundamentó su rechazo. "No ataca a la ley por sus deficiencias sino que se pretende dejarle las manos libres al mercado inmobiliario y así se terminaría de eliminar cualquier rasgo del derecho a la vivienda", dijo.

Luego, el jefe de bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, señaló que el proyecto no obtuvo dictamen de comisión, debería ser tratado en tablas y aseguró: "No vamos a dejar que los inquilinos vayan a una negociación bilateral absolutamente asimétrica".

Una votación especial para tratar la ley de Alquileres

Seguidamente, Negri desconcertó al oficialismo con una jugada, en la que apeló a una moción de la Cámara baja para que convoque a una sesión especial para el 23 de agosto -después de las elecciones primarias- a las 12 con foco en la Ley de Alquileres. Su objetivo era poner en evidencia la falta de interés de aquellos espacios en resolver la cuestión, que es una de las grandes preocupaciones vinculadas al acceso a la vivienda.

"Lo que voy a pedir que es algo que hasta ahora no se ha hecho, pero que sobran antecedentes en esta Cámara. Una moción para convocar a una sesión especial basada en el artículo 35 del reglamento", afirmó el dirigente radical. Acto seguido, explicó: "Hay tres formas de convocarla: lo hace el Poder Ejecutivo, la que usualmente usamos nosotros que son con 10 firmas de diputados o la puede hacer el pleno directamente. Es una moción, no es un apartamiento del reglamento".

Martínez le expresó que una moción de "emplazamiento" al recinto no es contemplada por el reglamento, y que fácilmente el cordobés podía juntar 10 firmas para pedir la sesión especial por la vía ordinaria. "Todo bien con el reglamento, pero no nos pongamos creativos", lanzó el político santafesino.

Pero Negri continuó: "Abriendo la polémica, quiero decirle que hay que leer las comas también, no comérselas. A veces uno se come las 's' no hay que comerse las comas. Las comas significan muchas cosas", y pasó a realizar la lectura completa y pausada del artículo que había citado.

Germán Martínez

Ley de Alquileres y su impacto en el mercado: menos oferta y mayores barreras de entrada para los inquilinos

El referente cordobés de la UCR fue respaldado por Graciela Camaño, del interbloque Federal, quien juzgó que siempre sería mejor dirimir la controversia de interpretación reglamentaria en el conjunto del pleno, a través de una votación. También recibió el apoyo del presidente de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y la diputada del PRO Silvia Lospennato.

En el medio, Paula Penacca, diputada del Frente de Todo, insistió en que el reglamento no habilita este tipo de mociones y pidió "dejar de pavear" pensando si es posible "sacar un puntito más en el maco de una campaña electoral", por lo que exigió continuar con el temario que estaba propuesto para la jornada.

Finalmente, dejando de lado las diferencias de interpretación, Negri aceptó posponer la votación de su moción, con la posibilidad de que en ese intervalo se pudiera analizar también la propuesta de Lospennato de hacer circular entre todos los jefes de bloque una convocatoria para realizar la sesión.

FP / ds