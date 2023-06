Hernán Lombardi, diputado nacional (JxC), planteó que la negativa a la incorporación de Juan Schiaretti es una cuestión de identidad de Juntos por el Cambio, y que expresa que Horacio Rodríguez Larreta se asume segundo en la interna. ”Nadie cambia las reglas del juego cuando está ganando”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Peligra la unidad de Juntos por el Cambio?

Nosotros, con Patricia, vamos a cuidar Juntos por el Cambio muy fuertemente, porque es la herramienta que la gente eligió para la transformación y esperamos que desde los otros sectores se haga lo mismo. Pero, lamentablemente, no está sucediendo en Córdoba.

En Córdoba, el sector de Larreta envió señales confusas con respecto a la incorporación de Schiaretti. Estamos en pleno proceso electoral.

Tensión en Juntos por el Cambio: Larreta y Morales negocian un acuerdo con Schiaretti

¿Cómo le explicás a un cordobés, que ve que estamos tratando de terminar con estos años el peronismo cordobés, con los problemas de inseguridad, que ve que somos una firme oposición al schiaretismo? En todas estas elecciones previas nos ha ido muy bien, le ha ido bien a Luis Juez. Eso es lo que es Juntos por el Cambio en Córdoba.

Entonces, por un lado estamos tratando de destronar a Schiaretti, pero aparece Larreta queriéndolo incorporar a la coalición en el armado nacional. Eso es una contradicción que, evidentemente, genera riesgos sobre la elección cordobesa.

Personas cercanas a Larreta dicen que la incorporación de Juan Schiaretti era una “ventana de oportunidad”, porque Schiaretti, en este momento, tiene forma de beneficiarse al sumarse a JxC, pero después de las elecciones no.

Otro punto de vista podría ser que, si querían sumar a Schiaretti ahora, ¿por qué no eligieron una fecha anterior, hace dos meses, previo a las elecciones de la provincia de Córdoba, por ejemplo? ¿Cuál es tu mirada de por qué se produce la discusión en este momento?

Larreta: "Soy candidato y no ando diciendo que alguien se baje"

Acá hay una cuestión de tiempos, una cuestión de métodos y una cuestión de fondo.

La cuestión de tiempos es por qué no se discutió hace un año. Se acaba de resolver la incorporación de Espert, que ha llevado idas y venidas, discusiones, es decir, lleva tiempo. Discutir en medio de la elección cordobesa es dejar en el camino a todos los cordobeses que quieren el cambio, y nosotros no los vamos a dejar en el camino.

En segundo lugar, hay una cuestión de método muy importante. Cuando fue la incorporación de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente en 2019, se realizó un mecanismo de consulta con todos los del PRO y Juntos por el Cambio. Nadie me lo contó, yo estuve. En cambio, esto fue una decisión unilateral de Larreta y Morales, para tratar de incorporar a Schiaretti por la ventana.

El sueño de los cuatro precoces candidatos

Después hay una cuestión de valores. Yo soy diputado de la Nación. Dada la confirmación que tiene la cámara, los números son muy parejos. El Frente de Todos tiene 118, 114 Juntos por el Cambio, y los de Córdoba se han transformado en los árbitros de la situación. No es que son tres o cuatro diputados que no tienen importancia, con su voto han definido votaciones para un lado o para el otro.

¿Y cómo se definieron estos dos años? Siempre a favor del aumento de impuestos, a favor del aumento del gasto público, metieron esta cuestión electoral de incorporar un millón de jubilados sin aportes que hace que los que aportaron ganen mucho menos a partir de ahora.

Es decir que hay un problema de valores muy cierto. No son cosas de hace diez años, es la política concreta que está pasando hoy. El tema Schiaretti es grave porque define la identidad de qué somos en Juntos por el Cambio, y no es un slogan, somos el cambio o no somos nada.

Bullrich apuntó a Larreta: "Si alguien plantea romper Juntos por el Cambio, labura para el gobierno"

Pero en el caso de Pichetto, también votó muchas leyes en contra de Juntos por el Cambio, quizás tendría un historial todavía peor que el propio Schiaretti. ¿No es así?

No coincido del todo. Pichetto siempre estuvo al lado de la defensa de las instituciones democráticas. Acá hay votos a cuestiones mucho más complicadas, como haberle permitido la moratoria a las empresas de Cristóbal López, por ejemplo.

¿Pero Pichetto no aprobó también muchas leyes similares, cuando le tocó presidir el Senado durante doce años de gobierno kirchnerista? Le tengo un enorme respeto a Pichetto, es un intento de ser objetivo en el criterio y el análisis…

Yo también le tengo un enorme respeto y trato de ser objetivo. Pichetto vino a la coalición en forma individual.

Es verdad que esa es una diferencia. ¿Es verdad que cuando se le ofreció la vicepresidencia a Pichetto se le había ofrecido previamente a Schiaretti y él no aceptó?

No es cierto.

Miguel Ángel Pichetto: "No se ganan elecciones prometiendo el Apocalipsis"

Las declaraciones de Milei

Alejandro Gomel (AG): Milei declaró que si hiciera una alianza con Bullrich, ganaría “caminando” en primera vuelta. ¿Comparte esta visión?

Nosotros somos juntos por el Cambio, vamos a cuidar a Juntos y creo, a la luz de todo lo que está pasando, que somos la parte mayoritaria de Juntos por el Cambio porque la gente lo decidió así. La gente expresa su identidad a través de Patricia. Nunca estuvo en evaluación una alianza Patricia-Milei, de ninguna de las dos partes.

AG: ¿Pero comparte la hipótesis de que ganarían con Milei?

No es realista pensar en una fórmula entre Patricia Bullrich y Javier Milei, no me parece una hipótesis que tenga características realistas.

AG: Milei hoy atacó e insultó a Larreta, le dijo “traidor”, “siniestro”, etc. ¿No sería bueno para la salud de la alianza alguna expresión de Patricia Bullrich o de su sector repudiando las expresiones de Milei?

Yo creo que, en términos generales, tenemos que trabajar por la calidad democrática, y la calidad democrática es discutir planteando ideas y no insultos. Esto va para cualquiera de los casos. Ayer también se le dijeron cosas a Mauricio Macri completamente inaceptables.

Javier Milei dijo que “es muy tarde” para una alianza con Patricia Bullrich

La interna de Juntos por el Cambio

¿Qué le dijeron a Mauricio Macri?

Hubo declaraciones de diversos actores de la política que lo tratan como si fuera, no se… Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos.

Parte de lo que la gente quiere es confrontación de ideas con respeto. Nosotros siempre trabajamos confrontando ideas con mucho respeto.

Hace poco tiempo se pensaba que había una “batalla de encuestas”, algunas reflejaban que ganaba Patricia y otras que Horacio. Hoy, a la luz de lo que está pasando, con este intento de “patear el avispero en Juntos por el Cambio”, está claro que Patricia está al frente. Nadie cambia las reglas del juego cuando está ganando.

Larreta le dio la bienvenida a José Luis Espert a Juntos por el Cambio

Lo digo con todo respeto, sin querer ofender a nadie. Pensamos que la mayoría se está identificando con Patricia Bullrich. Es lo que uno siente con la gente.

Con respecto a lo que vos marcás de las tendencias en las encuestas, ¿cómo creés que afecta la valoración de votos, tanto de Bullrich como de Larreta a partir de esta crisis que se abre con el caso Córdoba, y cómo creés que se va a terminar resolviendo?

Creo que se tiene que resolver pronto. Nosotros vamos a sostener nuestra negativa a la incorporación del peronismo cordobés, porque además no es el método, no es el tiempo, no vamos a dejar al costado del camino a los cordobeses que están peleando por el cambio, y tenemos valores diferentes.

El caso de Espert fue distinto. Hubo controversias, hubo discusiones, y hoy estamos de acuerdo en que Espert se incorpore. Acá no hay grupos que son refractarios a cualquier ampliación, pero ampliación no puede significar amontonar.

Patricia Bullrich acepta a Espert pero mantiene el rechazo de Juan Schiaretti: "Votaron junto al kirchnerismo"

Sí creo que tenemos que volver al camino de la propuesta y de charla con la gente. Las discusiones entre dirigentes, al argentino que está sufriendo, le resultan ajenas y hasta agraviantes.

Como vos bien decís, se aceptó que ingrese Espert como candidato a presidente en unas PASO, compite con los mismos votos de Patricia Bullrich, al representar un espacio más parecido que al de Larreta.

Ahora, lo que representa Schiaretti está más cerca de lo que representa Larreta. ¿Si Schiaretti fuera candidato a presidente en las PASO no debilitaría a Larreta y beneficiaría a Bullrich en la interna?

Nosotros salimos de ese cálculo. Primero, no sé en dónde terminará jugando Espert, porque es otra discusión.

Bullrich: "Si alguien plantea romper JxC, labura para el gobierno"

Nosotros tenemos que reafirmar, en un océano embravecido como es la Argentina hoy, ser una isla segura, previsible, a la cual los argentinos puedan arribar. La identidad es lo que da previsibilidad.

Decirle al votante “nosotros somos esto, creemos en el liberalismo, en las ideas de libertad económica, creemos que hay que integrarnos con el mundo”. Si nos desdibujamos, la isla deja de ser segura, porque la gente no sabe quiénes somos, no es un problema de cálculo electoral, de a quién le conviene la interna, es una cuestión de identidad de Juntos por el Cambio, que tiene matices, pero no es un amontonamiento ni un rejunte.

El tuit de Patricia Bullrich reivindicando la incorporación de Espert.

La incorporación de Espert

AG: Usted dijo que Espert se incorporó pero todavía no está definido si será candidato a presidente. ¿Ustedes van a plantear que no lo sea?

Lo que se ha aceptado y damos la bienvenida es a su incorporación a Juntos por el Cambio, lo otro son discusiones posteriores. Hay que ver cómo se acomoda todo el escenario.

Voy a ponerlo en estos términos. El lunes será la convención del radicalismo, tendrán que definir cómo es su estrategia electoral, el miércoles será la inscripción de alianzas, y después recién vienen las candidaturas. No se puede poner el carro delante del caballo.

FM JL