Mario Negri: "Nadie es imprescindible"

Mario Negri aseguró este domingo que por “una decisión personal” no está en ninguna lista de diputados nacionales por Córdoba de Juntos por el Cambio en la interna partidaria.

“No pasa nada. No se cae el mundo. Es una decisión personal. Yo no soy el dueño de la verdad. Me ofrecieron a mí estar en ambas listas. Yo podría haber estado en cualquiera de las dos. Nadie es imprescindible”, explicó a Mitre Córdoba.

Además señaló que “si hay algo que nos iguala a todos es poder votar” al emitir su sufragio en una escuela de la ciudad de Córdoba.



“Vote bien y rápido además. Pienso que debe ser por la temperatura. La gente se va entrar a agolpar más cerca del mediodía”, agregó en declaraciones a la emisora cordobesa.

“Pienso que va a ser importante, no sé si en los niveles que estábamos acostumbrados en otras épocas”, consideró el legislador nacional respecto al porcentaje de concurrencia a las urnas.



Además sostuvo que “la alternancia no tiene porqué ser traumática” al referirse a los comicios de este domingo.

Negri emitió el sufragio en el colegio Juan Zorrilla de San Martín de la ciudad de Córdoba.