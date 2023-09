El pliego de la jueza Figueroa: una batalla atravesada por la política y los fallos contra Cristina Kirchner

Un mes y tres semanas después de haber cumplido 75 años -la edad límite para que los jueces y juezas sigan en su cargo según la Constitución- Ana María Figueroa consiguió que el Senado valide su continuidad por cinco años más. Se trata de un nuevo capítulo en el marco de una batalla atravesada por la política y los fallos contra Cristina Kirchner, que abre un escenario incierto que podría disparar múltiples efectos en diversos frentes.

La votación en el Senado terminó empatada y la encargada de que el pliego salga después de varios intentos fallidos fue la senadora Claudia Ledesma Abdala, que desempató a favor. Con ese paso clave sorteado, la cesada jueza Figueroa, que integró hasta el 9 de agosto la Cámara Federal de Casación, espera ahora el decreto presidencial para evaluar qué estrategia tomar con el objetivo de volver a ostentar el cargo, supo este medio.

Mientras tanto, en el edificio de Comodoro Py la noticia atravesó las conversaciones entre magistrados y funcionarios judiciales, con opiniones divididas acerca del panorama que se abrió con la decisión del Senado. Al menos eso pudo corroborar PERFIL en consultas a funcionarios de Casación, donde se limitaron a responder que hay que esperar el decreto de Alberto Fernández y qué estrategia tomará Figueroa.

La aprobación de los pliegos de Figueroa profundiza la crisis del kirchnerismo con la Corte

Una de las personas consultadas dejó entrever su consideración al dar como respuesta que la Corte Suprema con votos de todos sus integrantes cesó a la jueza el día de su cumpleaños. También que Casación ya nombró a Mariano Borinsky como presidente (Figueroa ocupaba ese puesto) y a Alejandro Slokar como subrogante en la Vocalía que ocupaba la jueza. Como corolario, expresó que hay que esperar qué hace la Corte ante el nuevo panorama.

Ese último es un factor central. Entre las interpretaciones que aparecieron del caso hay quienes dicen que el Máximo Tribunal no tiene nada que hacer a menos que la propia ex camarista les pida que intervengan. "Acá lo novedoso es la intervención de la Corte", sostuvo otra de las fuentes de Comodoro Py, en relación con la resolución del 6 de septiembre pasado en la que los cortesanos cesaron en sus funciones a la magistrada luego de que Casación avisara que había llegado a la edad límite para permanecer.

Ana Maria Figueroa durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Quienes defienden la permanencia de la jueza pintan el panorama con los casos de otros jueces y juezas que fueron nombrados después de cumplir 75. Mencionan el de Juan Carlos Bonzón, camarista en lo Penal Económico; el de Silvia Mora jueza en lo Criminal; y el de Luis Imaz, juez en lo Económico. En ninguno de esos casos hubo un pronunciamiento de la Corte como si ocurrió en el caso de Figueroa.

Con el desempate de la presidencia, pero sin Cristina, el kirchnerismo aprobó el pliego de la jueza Figueroa

En ese empantanado panorama, algunos integrantes del Poder Judicial se animan a especular en torno al margen de acción que tendría Figueroa con el decreto designativo en mano. "Podría ir a la Corte, recusar a los titulares y pedir que se sorteen conjueces para destrabar la situación. En simultáneo pedir una acción declarativa de certeza para intentar un amparo que le permita volver a su despacho", expresó una de las personas consultadas.

En lo que todos coinciden, de un lado y del otro, es en que el caso terminará judicializado.

Efectos externos: ¿Cristina lo usará para defenderse?

Hay quienes también señalan que el escenario podría disparar efectos externos al caso de Figueroa. Es decir, que abogados defensores en causas que son llevadas por jueces o juezas que fueron nombrados después de cumplir los 75 podrían plantear nulidades con el argumento de que en sus casos la Corte no los cesó como si ocurrió con Figueroa.

Y la aprobación del pliego de Figueroa también podría ser utilizada por los defensores de Cristina Kirchner a la hora de objetar la revocación de sus sobreseimientos en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorandum con Irán, cuyo plazo para hacerlo vence el martes. Ese día se sabrá.

Tras la aprobación del Senado, ¿debe intervenir la Corte otra vez?

Eso último lo comparte Diego Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. "Están utilizando al Senado de la Nación para buscar argumentos para una apelación que va a presentar la defensa de Cristina Fernández. No tiene otra finalidad", opinó.

La Corte Suprema ordenó que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación Penal

Consultado por PERFIL, añadió que "lo resuelto por el Senado no tiene validez", ya que "el límite temporal (de permanencia de los jueces) está dado por la edad de 75 años, que al cumplirse opera de forma automática si no hay acuerdo". "Acá la Corte cortó por lo sano, porque no habiéndose cumplido el procedimiento en forma total, el 9 de agosto se cayó el nombramiento y el 6 de septiembre el Máximo Tribunal iluminó el pedido de los pares de Casación que acudieron a preguntarle qué debían hacer con Figueroa. La respuesta fue que la Constitución es clara: a partir de cumplir los 75 cesa en su cargo".

"Podría ir al Consejo e ir por una cautelar"

Por su parte, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional, dijo a este medio que tras la aprobación del Senado una salida "inteligente" para Figueroa sería recurrir al Consejo de la Magistratura y pedir una cautelar en la Justicia.

"No se qué va a hacer Figueroa, pero podría ir al Consejo y decir que tiene un hecho nuevo que es el acuerdo del Senado y pedir 'quiero que me traten como trataron a los jueces que en igualdad de circunstancias consideraron que tenían que seguir en su cargo' (en relación con los casos Imas, Bonzón y Mora). Mientras espera puede ir a la Justicia y pedir una cautelar, que sería la forma más rápida de volver al cargo", explicó.

Para él lo novedoso del caso no es la intervención de la Corte, sino la aprobación del Senado, al considerar que "a pesar de haber cumplido 75 años, te puede dar el acuerdo estando dentro del periodo de sesiones ordinario del año que cumplió la edad límite". Con eso "le dieron un instrumento de petición a Figueroa para exigir que la restablezcan". Sobre el cese administrativo de la Corte, "fue porque la jueza no tenía acuerdo, lo cual es cierto, y le dijo al Consejo de la Magistratura que tome las medidas pertinentes, sin especificar qué".

Cristina Kirchner, durante la sesión en el Senado.

Tras la salida de Figueroa, cómo se reconfigura la Cámara de Casación que tiene causas contra CFK

La referencia es al punto segundo de la resolución de la Corte donde cesó a Figueroa, donde los cortesanos expresaron que se debe poner en conocimiento al Consejo "de la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias". Fuentes judiciales indicaron que en la última reunión de la Comisión de Selección se iba a tratar si se acumulaba o no la vacante de Figueroa al concurso que está en trámite por las vacantes anteriores de Casación. Sin embargo, eso se pospuso a pedido del consejero juez Diego Barroetaveña.

Así las cosas, el Consejo también será una caja de resonancia de la pugna política e institucional que representa el caso Figueroa.

AS/fl