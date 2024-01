Piedra libre para el DNU 70/23: Hoy vence un plazo clave

Recordemos, una Comisión Bicameral permanente, creada por el artículo 99 de la Constitución Nacional, y que está reglamentado por la Ley 26.122, que data del año 2006. Ahí hay un plazo, y es que luego de que entra el decreto al Congreso, se espera que se constituya la Comisión, y que empiece a trabajar. Tiene 10 días, explicó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Esos 10 días vencen hoy. Es decir que está vencido ya el plazo, hay que ver todavía si todavía quedan algunas horas hábiles para que se pueda constituir. ¿En qué está trabada la bicameral en este momento? Bueno, por una parte, recordemos, Comisión Bicameral cuenta con 8 senadores, 8 diputados. Los ocho senadores, en donde tiene mayoría el oficialismo, ya fueron notificados por la titular del Senado, Victoria Villarruel. ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, todavía no ha cumplimentado esa composición. Composición en donde el panperonismo queda en una situación perdidosa. Ya es minoría en la lista que informó Villarruel, es minoría también en la lista que aún todavía no ha informado Martín Menem.

¿Qué es lo que puede pasar? Agustín Rossi, ex ministro y jefe de Gabinete, nos confirmaba precisamente que se están venciendo estos plazos. Y ahí viene la otra gran pregunta, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que plantea precisamente la Constitución es que vencido ese plazo, puede ser tratado, y puede ser tratado en el recinto. Es decir, que si la Comisión Bicameral sigue con este silencio legislativo, recordemos un dato muy importante: la ley 26.122. sostiene que un decreto de necesidad de urgencia pierde validez siempre y cuando las dos cámaras del Congreso de la Nación lo rechacen. Mientras tanto, no, sigue en vigencia. Es decir, que el DNU 70/23 sigue vigente.

Tabacaleras y vendedores de cigarrillos electrónicos bajo alerta ante la Ley Ómnibus de Milei

El DNU ya tiene una herida, una herida complicada, y tiene que ver con la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo, que fue finalmente la que invalidó el capítulo laboral. Pero lo cierto es que, digámoslo para poder comprenderlo en su cabal profundidad, el DNU 70/23 lo que hace es ordenar distintos aspectos de la microeconomía. Así que, en ese contexto, firmado y en vigencia, sigue en plena aplicación, salvo el capítulo laboral. ¿Qué no podría hacer caer? Bueno, ahí es donde empieza esta gran pregunta. Por una parte, la voluntad del oficialismo es continuar con lo que hizo el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que es no constituir la Comisión, no cumplimentar ese capítulo y esperar hasta marzo. Ellos están esperando que realmente todo este proceso de la bicameral se pueda retomar recién en marzo.

Lo cierto es que en los términos de los plazos hay un plazo que ya está vencido y que eso habilitaría, por ejemplo, a que se pueda consumar uno de los planes que tiene Unión por la Patria y que es buscar los votos suficientes para convocar una sesión y en esa sesión constituirse, y sobre eso, debatir el DNU y votar en contra e invalidarlo. No perdería vigencia, pero sí habilitaría el segundo capítulo, que sería que el Senado, también hiciera lo mismo. Falta un camino para eso. En el panperonismo reconocen de que así como han quedado afuera de la negociación que lleva adelante el oficialismo para poder obtener un dictamen de mayoría de la ley ómnibus, en ese sentido dicen que "la ley ómnibus no la podemos frenar, pero el decreto quizás sí", y algunos consideran que están a 20 votos de poder alcanzar el número suficiente para hacerlo caer.

Cede el Gobierno en temas importantes, y hay un "principio de acuerdo" para aprobar la Ley Ómnibus

Hay que ver, porque es todo un termómetro, especialmente con lo que venimos contando desde el arranque del programa y que vos lo contabas en la apertura. Los tiempos que se hablen ahora, especialmente a partir de la semana que viene. Un camino con la ley ómnibus, el dictamen que se espera, la negociación, la posible sesión que podría ser jueves o miércoles también, día del paro, avisamos, porque podría suceder. Y por otra parte, el carril del debate del DNU. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Obviamente hay algo que cambia, porque varios de los que podrían poner el voto en contra del DNU son los que ayer recibieron un gesto de sesión del Gobierno. Así que había menos elementos.

Un Miguel Pichetto que ayer estuvo sentado negociando sobre una serie de aspectos para los cuales se estaban preparando para rechazar una negativa y que ya anticipó que no está de acuerdo con el DNU y que votaría totalmente en contra, aunque uno de los representantes, Nicolás Massot también, hay que ver cuál va a ser esa posición, si es tajante o no.

Pasó otro tema que nosotros también habíamos contado: sobre los 664 artículos, el artículo 654, 10 antes de que finalice, planteaba la ratificación del DNU. Bueno, negociaron sacarlo también. Así que eso, como diría Pichetto, extiende la galaxia DNU, ese tiempo de silencio legislativo que le sigue dando mucha vida al decreto.

JL