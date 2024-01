El excandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, se refirió a la movilización pactada para el próximo 24 de enero. “Las decisiones políticas y económicas que ha tomado el gobierno de Milei reflejan que la movilización de la CGT es absolutamente pertinente”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Rossi es excandidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Fue jefe de Gabinete en el 2023, interventor de la AFI en 2022-2023, ministro de Defensa entre 2019 y 2021 y diputado nacional por el Frente para la Victoria entre 2005-2013 y 2017-2019.

Nuria Am: ¿Cómo está viendo lo que pasa en el Congreso?

Me parece que hay que tener una lectura integral de lo que sucedió en el Congreso. Fue importante el triunfo político en el marco de las reuniones en comisiones del bloque de Unión por la Patria y del presidente del bloque, que insistió en escuchar a todas las organizaciones de la sociedad civil que, de alguna u otra manera, se viesen afectados por algunas disposiciones de la ley ómnibus.

Me parece que todo eso fue generando un consenso negativo alrededor del proyecto de ley ómnibus. Y la intransigencia de nuestro bloque, de alguna forma, termina generando que para lograr el consenso de los bloques opositores más afines al oficialismo, el oficialismo dice que va a modificar una serie de iniciativas para tratar de lograr el consenso mayoritario. Me parece que muestra lo inapropiado y lo poco conducente que fue la ley ómnibus que, sumada al Decreto 70-23, muestra un Gobierno con características fuertemente autocráticas, con un intento de apropiarse de potestades que le son propias al Congreso Nacional por un lado y, por otro lado, un plan económico que ha sido calificado de distintas maneras, a las cuales yo agrego que es profundamente inhumano, porque el daño que están generando en determinados sectores de la sociedad es muy alto.

NA: ¿Crees que esto puede ser una manera de negociar, una manera de gobernar? En vez de mostrarse rápidamente ávido a la búsqueda de consensos, es mostrar intransigencia. Además, se dieron dos situaciones: el vocero presidencial anunció que no habría negociaciones y, por otra parte, la forma extraña en la que se presentó Milei en Davos, en donde dio una clase de doctrina al capitalismo. Todo esto se da casi en forma paralela y después de tomar conciencia de que las transformaciones se dan en la búsqueda de consenso. ¿Puede ser un estilo en la forma de gobierno o lo hacen porque no les quedaba otra?

Yo creo que no les quedaba otra, no van en búsqueda del acuerdo y el consenso por convicción, sino por necesidad. A mi criterio, en el discurso de los libertarios y de Milei por sobre todo, hay una mirada incompleta de lo que fue el resultado electoral, porque el mismo pueblo argentino que eligió a Javier Milei fue el mismo que eligió al Congreso en octubre, y en esa elección de octubre La Libertad Avanza perdió. El pueblo le dijo a Milei que podía gobernar durante los próximos 4 años, pero junto a este Congreso. Me parece que hay que ver cuál es el resultante de esta negociación, porque son todos trascendidos periodísticos. Lo termina sucediendo es que se termina imponiendo esta realidad, pero no por convicción, sino porque la realidad de la política y la necesidad de esta hace que se encuentren con la necesidad de negociar a partir de la fuerte oposición que encabezó el bloque de Unión por la Patria, que le permite a los bloques opositores más cercanos al oficialismo, llevar adelante un proceso de negociación.

Javier Milei en Davos.

En Davos, Milei hizo un discurso que después nos enteramos de que fue parecido a una charla TED que dio años atrás en San Nicolás. Hizo un discurso inexacto desde el punto de vista histórico, no comprobado desde el punto de vista empírico, con una enorme soberbia y desconociendo el entorno en el cual estaba dando ese discurso. Me parece que no tuvo nada que ver con alguien que va a un encuentro con los empresarios más importantes del mundo, en donde teóricamente debería buscar seducir para lograr inversiones en nuestro país.

NA: ¿El bloque de Unión por la Patria va a acompañar?

Esa es una decisión del bloque que desconozco, pero no está participando de las negociaciones, así que diría que no.

NA: ¿En principio piensa que van a rechazar todo el paquete?

Por lo que veo, el bloque de UxP no participa de esta negociación y es el que ha planteado el rechazo del decreto y de la ley ómnibus.

Claudio Mardones: Hoy se cumplen dos meses del balotaje del 19 de noviembre, así como también se cumple el plazo para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que hasta ahora no se constituyó, pudiera expedirse respecto al DNU 70-23. Según la información que se maneja en el Congreso, vencido este plazo, existen posibilidades de que la Cámara de Diputados pueda sesionar y analizar el Decreto directamente. ¿Cree que hay posibilidades de eso?

Legalmente es así, porque el tratamiento legislativo del DNU tiene plazos establecidos. El jefe de Gabinete, una vez emitido, tiene 10 días hábiles para enviarlo al Congreso, y una vez que ingresa al Congreso, este tiene 10 días hábiles para que la comisión se reúna y emita dictamen. Pasados esos 10 días hábiles, si la comisión no se reunió o no se conformó, ambas Cámaras del Congreso pueden tratarlo de forma directa en una sesión especial para ese tema y se necesita el quórum y la mayoría simple para aprobarlo o rechazarlo. Es correcto desde el punto de vista legal que las cámaras, a partir de esta fecha, puedan abocarse a tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia, la ley es clara.

CM: Hay que ver si el oficialismo logra reunir esas voluntades...

El oficialismo no va a querer tratarlo, porque el DNU hoy está vigente, salvo por aquellas decisiones de la Justicia que inhabilitan algunas de las normas del DNU, como la reforma laboral. Como para que sea rechazado se necesita la resolución de ambas cámaras de forma negativa, mientras las cámaras no se reúnan para tratar este tema, el DNU sigue vigente.

Ley ómnibus en comisiones de Diputados.

CM: Hay otro escenario sobre el futuro judicial del Decreto, especialmente con respecto a la Corte, que ya recibió un planteo del gobernador Ricardo Quintela, que había planteado la inconstitucionalidad a fines del año pasado. La Corte dijo que no iba a habilitar la feria y que la decisión sería tratarlo en febrero. Algunos consideran que, en este contexto, le da tiempo para que el Congreso pueda continuar con ese silencio legislativo y darle vida al DNU. ¿Qué ve en el futuro judicial del Decreto? ¿Cree que la Corte podría invalidar el Decreto?

Es difícil hablar de esta Corte. Yo no he escuchado ni he leído a ningún jurista de renombre en Argentina, de cualquier pertenencia política, que acepte la constitucionalidad de este DNU. Mi conclusión es que la Corte no lo va a declarar constitucional o no lo va tratar. Esa es mi mirada. Los miembros de la Corte son juristas reconocidos, no hay un jurista reconocido en Argentina que haya dicho que ese DNU es constitucional. Me parece que si la Corte quiere ayudar al Gobierno, no lo va a tratar. Pero si quiere abocarse a su tratamiento, no tiene otro camino que declararlo inconstitucional, más si no hay tratamiento legislativo, porque si el oficialismo consigue los números de votos para aprobarlo, a la Corte se le hace más difícil.

NA: La decisión que está vigente en la Justicia es haber hecho lugar al pedido de la CGT. Estando esto vigente y la posibilidad de que haya sesión el día jueves y dictamen el martes, un día antes del paro convocado por la CGT, ¿tiene sentido la medida de fuerza?

Totalmente, me parece que los tiempos en el calendario no son los mismos que los tiempos políticos. Las decisiones políticas y económicas que ha tomado el gobierno de Milei, haber hecho un DNU que modifica una cantidad enorme de leyes y haber mandado una ley ómnibus que va en el mismo sentido, muestra decisiones que reflejan que la movilización de la CGT es absolutamente pertinente. De hecho, advierto que la movilización va a ser masiva como no se ha visto hace mucho tiempo. Va a ser el lugar en el que todos aquellos que estén en desacuerdo con las políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional, van a poder expresarse.

