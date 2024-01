Ley Ómnibus: Losteau detalló los 5 puntos por los que la UCR se opondrá al proyecto de Milei

Como presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, confirmó este jueves 18 de enero que ese espacio político no acompañará en el Congreso varias de las reformas que el oficialismo pretende impulsar a través de la Ley Ómnibus.

El senador nacional señaló que "la delegación de facultades" del Poder Legislativo al Ejecutivo, la eliminación de la fórmula jubilatoria sin que esté claro el sistema que se seguirá para los haberes de sector pasivo, además del incremento de "retenciones al valor agregado y las economías regionales", sumado todo ello a las privatizaciones de empresas públicas y finalmente la implementación de un blanqueo que consideró "escandaloso", son los 5 puntos que fundamentan la oposición del radicalismo en el Parlamento.

"Delegación de facultades significa que el Presidente en un montón de materias ni siquiera tiene que pasar por el Congreso y lo hace por sí solo. Está pidiendo poder decidir solito en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Eso claramente no", subrayó Lousteau en diálogo con Radio Con vos, al enumerar el primero de los cinco elementos del proyecto de ley que el radicalismo rechazará.

Al referirse a los haberes jubilatorios, el titular de la UCR planteó que "la jubilación mínima perdió 50% desde el año 2017", por lo cual Lousteau reafirmó que los jubilados deben ser "excluidos" del ajuste que forma parte del "Plan Motosierra" que está llevando a cabo el Gobierno.

Diputados debate en comisiones el proyecto de Ley Ómnibus. Foto: NA

"Han perdido una capacidad de vivir fenomenalmente alta. Si tu jubilación son $105 mil, por mas que te paguen un bono y sean $160 mil, andá a alquilar algo. Ni hablar del resto de la vida. Los remedios han subido un disparate", graficó el senador y le dejó una advertencia a Milei: "Si lo que pretende el Presidente es que a través de no tener fórmula, los jubilados sean la variable de ajuste, la respuesta es no".

El tercer punto de discordia para Lousteau se vincula con "las retenciones al valor agregado y a las economías regionales", algo que según el dirigente radical "ya han explicado muchos cuán difícil es para una pyme regional exportar".

"No es lo mismo que un gran productor de un commoditie", especificó.

También tomó distancia de las "privatizaciones" de empresas públicas y sugirió que el jefe de Estado envíe al Congreso "una por una" cada propuesta con su "modo de privatización".

"Yo creo que la mejor vía, en caso de las empresas grandes, sería que una parte cotice en bolsa. Como fue al principio YPF. Eso hace que tengan que presentar balances adicionales y que la puedas comparar con otras empresas", explicó Lousteau y al mismo tiempo le pasó factura al Gobierno porque "metió por decreto" las privatizaciones, lo que a su entender constituye un rasgo de "inestabilidad y endeblez jurídica".

Martín Lousteau.

El referente del radicalismo cuestionó asimismo "el blanqueo escandaloso" con el que se pondrían "blanquear hasta menos de 100 mil dólares al 0%" de tasa.

"Mientras a muchos sectores se les pide un ajuste, aquellos que no pagaron impuestos se les da la posibilidad de blanquear", manifestó Lousteau.

En sintonía con las críticas que pronunció tras la conferencia del Presidente en el Foro Económico en Davos, Lousteau volvió en poner en duda la vocación de diálogo del oficialismo. Según el senador, si el Gobierno "quisiera sacar algo que le sirva como instrumento para estabilizar la economía, lo que tendría que hacer es sentarse a negociar de verdad".

A su vez, remarcó que el proyecto que busca aprobar rápidamente el gobierno de Milei afecta "todos los ámbitos de la vida" y consideró que "hay votantes de Milei que no se dan cuenta que si salen algunas cosas como están en la ley, les va a impactar muy fuerte".

Martín Lousteau y Javier Milei.

Si bien Lousteau reconoció la necesidad de solucionar el déficit fiscal, cuestionó los recortes indiscriminados del oficialismo para restablecer el equilibrio fiscal.

"Concentrémonos en lo que es nuclear. Que necesita resolver el déficit, estamos todos de acuerdo. Hagámoslo de manera tal que sea justo. No puede ser que le bajemos las jubilaciones y pensiones de miseria a nuestros mayores y que por otro lado lo que hacemos es permitir un blanqueo escandaloso", señaló el senador y presidente de la UCR.

Cuando consultaron a Lousteau por las críticas de Milei a dirigentes del radicalismo, el titular de la UCR lo acusó de pasar "demasiado tiempo en Twitter y poco en la realidad".

"Sino no celebraría la inflación de 25%. Es evidente que no está solventando de su bolsillo el gasto cotidiano. Sino, se daría cuenta de lo que es. Esto de si viaja en Aerolíneas Argentinas o si le hace pagar a sus ministros los asados, me parece que debería pasar mas tiempo en la realidad y menos en Twitter", sostuvo Martín Lousteau.

