Luego de que el presidente Javier Milei diera su resonante discurso ante el Foro Económico de Davos, el senador Martín Lousteau se sumó a las críticas y cuestionamientos hacia él por el contenido del mensaje que presentó y puso en duda la intención de dialogar del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

"No sé si el Gobierno quiere debatir. Cuando escuché hoy al presidente en el foro de Davos...les fue a decir que no se dejen condicionar por nadie, le fue a decir al mundo exitoso que hizo todo mal, a los académicos, a las empresas, a los estados, a la política, a los universitarios", señaló Lousteau este miércoles 18 de enero por la noche.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) enfatizó que, desde su punto de vista, el presidente argentino fue a decirle a los líderes presentes "que son un centro de socialismo internacional", en un evento donde "todo el mundo va con avión privado, tiene la hotelería más cara del mundo y no tiene ningún problema con la huella de carbono".

"Los que me escribieron desde distintas partes del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que un presidente vaya al Foro de Davos a decirles a los más poderosos que son un vehículo de la izquierda porque promueven la agenda 2030", amplió el dirigente en diálogo con A dos voces en Todo Noticias (TN).

Lousteau señaló algunos puntos específicos del discurso del titular del Ejecutivo argentino para respaldar su postura, y subrayó que, entre otras cosas, "negó el cambio climático" y "negó la desigualdad de género porque cuando uno es libertario no hay desigualdad de genero, pero en la realidad la hay".

Javier Milei en Davos: qué dijeron los medios del mundo sobre su discurso en el Foro Económico Mundial

Por otra parte, el senador también apuntó contra "las velocidades" del oficialismo para tratar el proyecto de la Ley Ómnibus y las dilaciones que presentan para el debate del mega DNU anunciado el pasado 20 de diciembre, al cual calificó como "inconstitucional".

"Hay una premura para sacar la Ley Ómnibus y, por otro lado hay una demora sustancial para tratar el DNU", analizó el dirigente de Evolución Radical.

El senador explicó que "todo el mundo quiere modificar" el proyecto presentado por el gobierno considerando que se trata de "una ley que afecta casi todos los rincones de la forma de vivir como sociedad". "El bloque radical está trabajando para corregir cosas que están mal hechas y que no se pueden aprobar", anticipó y mencionó cuestiones como la delegación de poderes, la suba de retenciones y las privatización de empresas públicas.

"Tal como las pretende el Presidente no se pueden aprobar, hay otras maneras de privatizar y el que tiene la llave para que las cosas se debatan como corresponde es el Ejecutivo. Y el oficialismo no parece que esté tratando de hacer eso", señaló Lousteau e insistió en que "la ley tiene contradicciones de una parte a la otra".

A su vez, cuestionó la amplitud de los temas alcanzados y su poca relación con la urgencia que el Gobierno le comunicó al Congreso al pedir que acompañe. "¿Qué tiene que ver reformar el sistema electoral o la ley de tierras? ¿Qué tiene que ver cambiar la Ley de Defensa de la Competencia?¿Qué hay en eso de defender a la gente?. Todas las cosas que no son imprescindibles para abordar la grave situación económica y que no tienen un debate adecuado no se tienen que tratar así", agregó.

"El oficialismo se equivoca cuando dice que hay que aprobar todo rápido", remarcó y concluyó: "Muchos de los que votaron a Milei o que les gusta Milei, cuando esa ley empiece a tener impactos específicos van a decir 'yo no sabía que iba a pasar'. (...) Apurar va a generar efectos contrarios a lo que dice".

AS/ff