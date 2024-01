En Davos, Mondino señaló que lo que se ve en el Congreso con la Ley de Bases es "un show político"

La canciller Diana Mondino participó en una rueda en Davos sobre la "Realidad económica de América Latina" y se refirió al futuro de la Ley de Bases y del DNU, al asegurar que lo que se está viendo es "un show político" en el Congreso argentino. "La impresión es que no hay ninguna duda de que va a ser aprobado", dijo, aunque se sinceró: "No sabemos si es tan pronto como quisiéramos".

La canciller acompaña en su primer viaje oficial al exterior al presidente de la Nación Javier Milei quien habló antes del mediodía de Argentina en una ponencia en la que fue único orador.

Al volver a referirse a los cambios que impulsa el gobierno en el Congreso, Mondino aseguró que con la Ley de Bases y el DNU "lo que se quitan son restricciones, prevendas. Llevamos un decreto con libertades individuales y una ley en la que se están liberando sectores para hacer negocios",

La economista compartió panel con Mauricio Cárdenas, Marina del Pilar Avila Olmeda, Luis Henrique Guimarães y Julio Velarde bajo la moderación del professor de la Universidad de Columbia.

Los tiempos del Congreso Argentino

Entre las preguntas que le hicieron a Diana Mondino en el panel, cobró especial importancia el futuro de los cambios legislativos que impulsa el gobierno libertario. Y allí admitió que podría no ser en los tiempos que la administración de Javier Milei espera.

"Porque no hay nada que obstaculice a otros. Lo que se quitan son restricciones, lo que se quitan son prebendas o registros o cosas que no están", dijo. Y argumentó que lo que los cambios que impulsa el gobierno van en "dos paquetes". "Uno es el decreto que contempla todas libertades individuales, donde las personas ya no están obligadas a hacer determinadas actividades, sino que tienen la posibilidad de hacer una serie de actividades según su propia decisión", dijo.

Por otro lado, sumó la Ley de Bases "en donde estamos liberando un montón de sectores para que puedan hacer muchísimas más actividades", dijo y se cuestionó: ¿por qué el Congreso o el sistema judicial habría de oponerse a algo que da libertad?"

En ese momento del discurso Mondino puso de ejemplo el tema de la educación. "Toda la campaña en contra de mi ley era que iba a destruir la educación. Pues es la primera vez que hay una ley en donde se indica que la educación universitaria básica será nacional, la pública, será gratuita. Eso no estaba escrito en ninguna parte. Por primera vez se ha descrito que será gratuita. Te lo pongo como ejemplo de todas las cosas que tiene temor", indicó.

Para Mondino "cuesta mucho pensar que al Congreso no le guste que se libere algo, salvo que haya un lobby de algún sector en particular que quiera proteger alguna área específica. Pero en todos los casos se libera. Por ejemplo, en licitaciones puede participar cualquiera, no solamente los que ya participaron en la elección anterior. O sea, hay muchas de estas cosas que son difíciles de objetar", dijo.

Y en esa parte de su ponencia fue cuando la Canciller aseguró "Estamos teniendo más bien un show político y no algo de fondo", aseguró.

Respecto de la constitucionalidad del DNU Mondino señaló: "No hay ninguna duda de que el decreto es constitucional. Todos los decretos, que ha habido varios miles en Argentina, nunca han tenido una objeción de constitucionalidad. Se podría objetar un aspecto, el único que está objetado hasta ahora es que los elementos que hacen a la parte laboral", dijo y señaló que en este caso "no es una reforma laboral, sino que le da derechos a los trabajadores, a elegir su obra social, a decidir si quieren o no pagar al sindicato, a moverse de trabajo sin perder sus derechos de antigüedad", dijo la Cancillera argentina.

