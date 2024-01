Contra el DNU Y la ley ómnibus: Luis D'Elía corta la Ruta 3 de La Matanza

Con Luis D'Elía a la cabeza, los líderes de las agrupaciones sociales que forman parte de la Multisectorial contra el DNU y la Ley Ómnibus en La Matanza están llevando a cabo una manifestación este miércoles en la Ruta 3.

Los líderes de la multisectorial, que incluye a organizaciones como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se movilizan para expresar su preocupación por lo que perciben como el "remate del Estado" impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Luis D'Elía, referente nacional de la FTV, afirmó que las reformas propuestas por el Gobierno a través del DNU de desregulación y la ley ómnibus son "una locomotora al abismo". Además, reiteró su respaldo a la huelga de medio día y a la manifestación convocada por la CGT para el 24 de enero.

"Estamos acá con Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, con compañeros de más de 40 organizaciones rechazando el DNU, la ley ómnibus, la ausencia del Estado en momentos tan complejos", afirmó D'Elía en TN en el inicio de la jornada.

Luis D'Elía: “Estamos en una locomotora al abismo”

“No podemos cruzarnos de brazos ante el remate del Estado y con el Ministerio de Desarrollo Social abandonando a su suerte a millones de argentinas y argentinos. A fin de febrero o principios de marzo, la Argentina vuela por los aires. Por ello apoyamos plenamente el paro del día 24 contra el DNU de Milei”, planteó.

Los líderes también se sumarán al paro y la manifestación del 24 de enero convocada por la CGT, en colaboración con ATE Capital y la Corriente Clasista y Combativa, dirigida por Juan Carlos Alderete.

Por su parte, Alderete dijo: “Desde un primer momento dijimos que las políticas de ajuste de Milei respondían a los intereses de los poderosos y que no podrían aplicarlas sin el sufrimiento de los trabajadores y los más vulnerables”. Criticó que “es al pueblo al que quieren hacer pagar el ajuste y no a la casta”, y llamó al “paro general del 24 para decirle al Gobierno que no vamos a permitir que la fiesta de unos pocos se pague con el sufrimiento de la gente”.

El líder afirmó que los comedores en todo el país fueron desatendidos y carecen de apoyo por parte del Estado. En tanto, Alderete, quien encabeza la CCC, anticipó que la forma de la protesta permitirá el tránsito del transporte público de pasajeros.

Luis D'Elía cortó la Ruta 3 contra el DNU de Javier Milei junto a Eduardo Belliboni

Los dirigentes manifestaron que la protesta es “contra el ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno, que impacta salvajemente en las familias de los barrios populares y en los trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza” y cuestionaron “la suspensión de las horas extras en un contexto donde la plata no alcanza porque todo vale el doble que hace un mes”. ”Por este camino vamos también a la destrucción total de la industria nacional, de las PyMES, del comercio y del salario”, subrayó.

A finales de diciembre, D'Elía inició estas protestas, desafiando el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de evitar interrupciones en el tránsito. Al ser consultado por el protocolo, D'Elía sostuvo que la protesta será masiva en La Matanza.