Cómo se gesta la organización del Pacto de Mayo en Córdoba

El Gobierno nacional arriesga en dos jugadas bravas durante las próximas semanas: la aprobación en el Senado de la ley Bases, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, y el Pacto de Mayo, que se celebrará en la ciudad de Córdoba, justamente el día de nuestra fecha patria.

Idas y vueltas, discusiones, contradicciones, pulseadas, debates por momentos ásperos. Todo eso sirve para contextualizar ambas apuestas, una de las cuales tiene a Córdoba como protagonista central porque el Pacto se firmará en la capital provincial, probablemente en un escenario que ya fue elegido por recomendación: el auditorio Juan Bautista Bustos en el Centro de Convenciones. Sin embargo, en los últimos días apareció uno nuevo, el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, que primero fue elegido para hacer la ‘foto de familia’ y fue recomendado para hacer todo el acto, para evitar traslados.

“Si me apurás, hoy te digo que la sede de Tribunales I tiene más posibilidades porque se trata de un lugar majestuoso… Creo que debe ser el sitio más imponente de la ciudad”, manifestó un vocero de La Libertad Avanza.

A propósito, el pasado viernes, fuentes policiales revelaron que una fuerza antiterrorismo estuvo inspeccionando la zona para organizar el operativo especial de seguridad que será dirigido por autoridades nacionales.

Desde la Casa Rosada recalcaron a PERFIL CÓRDOBA que, hasta el momento, hay 18 gobernadores que acudirán a la cita, aunque esperan que pueda sumarse alguno más.

Sin embargo, hay otro tema que les preocupa y es el Tedéum en la Catedral de Córdoba. Quien pronunciará la homilía será el arzobispo cardenal Ángel Rossi, un hombre de mucho prestigio dentro de la Iglesia y totalmente independiente.

Muchos de los compañeros de ruta del Presidente temen que haya alguna alusión a las drásticas medidas tomadas por la administración actual, que provocaron el aumento de la pobreza y la exclusión, cosa que no es nueva sino que viene siendo un eje a partir del cual la Iglesia fijó su postura.

El antecedente. Especularon también con una posible respuesta presidencial si alguna opinión no es de su agrado, tal como lo hizo un enemigo de Milei: el fallecido expresidente Raúl Alfonsín, quien el 2 de abril de 1987 pidió el púlpito para contestarle en plena misa al vicario castrense, monseñor José Miguel Medina. El prelado habló en su homilía de presuntos hechos de corrupción cometidos durante la administración radical y el jefe de Estado lo desafió a nombrar esos hechos y a quienes habían participado de los mismos.

Si bien el contexto es otro, la situación podría asemejarse. Sin embargo, no está claro qué dirá Rossi en su mensaje y ante esa platea. Lo que sí puede afirmarse es que se trata de un ingrediente especial, que no se esperaba y que, sin dudas, genera mucha expectativa porque no será sólo la voz del cardenal cordobés, sino la mirada de la Iglesia argentina sobre el actual panorama político, social y económico.

Hay aspectos logísticos a tener muy en cuenta. Por ejemplo, Milei quería hospedarse en el hotel Y111, en la primera cuadra de Hipólito Yrigoyen, pero le sugirieron hacerlo en el Quinto Centenario (ex-Sheraton), por razones de seguridad.

¿Dónde se alojarán los gobernadores y funcionarios provinciales que asistan al evento?, fue la pregunta casi cantada. El informante no anduvo con vueltas: “No tengo idea, de eso que se arreglen ellos. Nosotros no le pagamos la habitación a nadie”.

En muchos aspectos organizativos hay improvisaciones y medidas que aún no se adoptaron, pese a que queda poco tiempo, y eso probablemente se deba a que distintas áreas están a cargo de funcionarios sin experiencia. Ejemplo: periodistas de todo el país piden acreditarse para estar en la firma del Pacto de Mayo, pero nadie les da una respuesta precisa.

Son cosas que si se dejan para más adelante, terminan generando inconvenientes y como ese hay numerosos pequeños hechos que pueden tornarse complejos y dificultar la realización del evento.







Mirando con un ojo al Congreso. El Gobierno nacional lanzó un operativo seducción para los gobernadores con el exclusivo fin de que sus senadores voten positivamente la ley Bases y también trabajan para convencer a legisladores que hasta el momento no han definido su apoyo al oficialismo. Hacen falta 37 votos positivos de los 72 que están en juego para convertir al proyecto con media sanción en ley. El kirchnerismo y aliados disponen de 33, mientras que La Libertad Avanza apenas siete, lo que quiere decir que la empresa es más que compleja. Córdoba tiene tres representantes y los tres votarán a favor, ya que así se manifestaron Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

Sin embargo, voceros de Milei ya dijeron que el Pacto de Mayo se firmará igual, aunque el oficialismo no tenga los votos. Si esto último pasa, es posible que el debate en el recinto pase a junio.

Se esperan días vertiginosos que tendrán a Córdoba como uno de los epicentros de lo que pase con la política nacional.