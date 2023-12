Luis D'Elía: “Estamos en una locomotora al abismo”

Luis D'Elía criticó la política económica del nuevo jefe de Estado y desafió el protocolo de Patricia Bullrich. “Si interviene con la Gendarmería lo hará violando la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de La Matanza”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis D'Elia es dirigente social, lidera la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Fue secretario de Tierras de Hábitat Social de la Nación 2000 al 2006, diputado provincial y concejal de La Matanza. Es una figura emblemática de la crisis que se desató a finales de los ‘90 y culminó con el estallido social del 2001.

Alejandro Gomel: ¿Vuelve aquel corte de la Ruta 3?

Vuelve con mucha fuerza y con mucho consenso del pueblo matancero. En rechazo a la política económica y al monstruoso DNU que reinstala, de cabo a rabo, el modelo neoliberal conservador, que tiene claros beneficiarios en cada uno de los artículos e ítems que lo componen, y claro, perjudicatarios también.

AG: Desde el punto de vista del protocolo de Patricia Bullrich, ¿genera algún tipo de problema al corte?

No, porque La Matanza no es jurisdicción de ella. Nosotros vamos a cortar la Ruta 3 como siempre. Si interviene con Gendarmería lo hará violando la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de La Matanza, dado que el intendente y el gobernador rechazaron de plano el protocolo antipiquetes.

AG: Se suele comparar a Milei con Menem… ¿Qué análisis haces de estos primeros días de Milei?

Primero, una gran estafa. Los dos son unos estafadores. Uno prometió revolución productiva y salariazo, pero tuvimos el ajuste y la restricción de derechos más grande que haya tenido el Estado y la clase trabajadora argentina, me refiero a Menem. Javier Milei prometió motosierra a la casta y hoy resulta que la casta gobierna y los ajustados, de manera salvaje, son los trabajadores, la clase media y el Estado.

Claudio Mardones: ¿Cómo cree que definen los tiempos de tolerancia el impacto del ajuste en los servicios públicos y el transporte?

Es una catástrofe. Como lo es limitar fuertemente la coparticipación federal. Somos una locomotora al abismo. Me parece que Milei está generando el estallido y lo hace de manera absolutamente intencionada.

Con el falso objetivo de luchar contra el déficit fiscal plantea congelamientos de salarios, jubilaciones y programas sociales al mismo tiempo en el que anuncia que la inflación va a ser del 40%. Esto significa un país incendiado en los próximos días.

Algunos gobernadores e intendentes ya declararon que no van a poder pagar los sueldos. Estados Unidos hace 50 años que tiene déficit, actualmente cuatro billones. Los gringos, este año, estuvieron dos veces al borde del default y no están planteando como objetivo de su política económica terminar con el déficit. Biden, después de la pandemia, ha sido muy expansivo a la hora de proteger al pueblo norteamericano.

En nombre de una mentira nos quieren llevar de nuevo a un endeudamiento brutal, con los mismos actores y con Caputo como protagonista, al vaciamiento total y al robo del litio, petróleo, gas y el oro. Detrás de todo está Black Rock, los que sueñan con un mundo sin Estado en acción, un mundo gobernado por los buitres.

CM: ¿Cuánta credibilidad le da a esta hipótesis de que los más golpeados por la economía están dispuestos a bancar el DNU presentado por Javier Milei?

Que llame a plebiscito. que se anime y que llame a plebiscito para ver si la gente está de acuerdo con el contenido del DNU y con su propuesta económica. Los neoliberales conservadores, como la doctrina social de la iglesia declara a este sistema de ideas, son los enemigos de la humanidad. Aplicaron un programa de shock y a las 48 horas ya nos metieron a todos en la basura.

Que llame y que los diputados se pongan las pilas y defiendan los intereses que tienen que defender. Se viene un tiempo tremendo, ¿qué pasa si gobernadores e intendentes no pueden pagar los sueldos? Se incendia el país, es un desastre. Me enteré, el viernes, que solo en San Juan llegaron 10 mil telegramas de despidos.

AG: ¿Cuándo comienza el corte y cómo lo van hacer?

Mañana a las 10 am vamos a estar con Juan Carlos Alderete en la Ruta 3. Hemos convocado a los compañeros y tenemos una convocatoria muy clara que se ha hecho con mucha reflexión. Vamos a estar 3 o 4 hs y es el comienzo de un proceso de construcción. Esperemos que en febrero o marzo no tengamos un corte por tiempo indeterminado como el de 2001, que duró 19 días. Quiero avisarle a Javier Milei que en ese momento no había ningún plan social.

