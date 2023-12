Día 16: La derecha "iluminada"

"Habitualmente el término ‘iluminado’ en política se utilizaba para la izquierda marxista y más en particular al trotskismo. Esto se debía a que se los consideraba como el sector político que tenía la verdad iluminada y que el resto no se daba cuenta que eran la vanguardia a seguir. Esta situación es bastante parecida a lo que está planteando en las últimas horas Javier Milei asegurando que hay sectores que no la ven", explicó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 27 de diciembre de 2023.

En este esquema de pensamiento, no importa la constitución, la Justicia, el Congreso o las manifestaciones en contra, "yo tengo la razón y la impongo, y con el tiempo todos se darán cuenta que lo que estoy diciendo es lo que corresponde y soy el Mesías que tienen que seguir".

Ayer, Javier Milei brindó una entrevista en la que habló sobre qué es lo que va a pasar con el DNU y se preguntó el motivo por el cual los Diputados no quieren aceptarlo: "Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. El mega decreto tiene más del 75% de aprobación".

Lo cierto es que a los Diputados y Senadores también los votó la gente y trabajan como representantes de la población. El Presidente fue más allá y aseguró que, en caso de que la Justicia o el Congreso frenen el DNU, podría convocar a un plebiscito.

La Justicia y los opositores que “no la ven”

Entre los constitucionalistas hay un consenso: desde Daniel Sabsay, hasta Eugenio Zaffaroni, todos aseguran que el decreto viola el republicanismo.

A través de los memes que comparte, el Presidente asegura que "no la ven", y que cierto sector político sigue sin entender lo bueno de sus propuestas. Tras los cacerolazos, Javier Milei planteó que los miles y miles que acudieron, sufren el síndrome de Estocolmo, en referencia a la patología mental en la que las víctimas de secuestros terminan teniendo sentimientos positivos por sus captores: "Están abrazados al modelo que los empobrece".

Uno de los dirigentes más importantes que le respondió al presidente fue el gobernador Axel Kicillof: "Las relaciones entre los empresarios y los trabajadores no son relaciones entre iguales que el mercado resuelve de manera transparente y pura. Son relaciones de poder que terminan perjudicando al más débil. El problema no es que no la ven, la ven".

En general, tras el proceso electoral, el triunfador de las elecciones presidenciales comienza a hablarle a toda la población, no solamente a los que lo votaron, pero parece que Milei solamente le habla a su audiencia, imitando la lógica de las redes sociales y entendiendo que "los argentinos de bien" son su nicho y una minoría que le basta para gobernar. Sus detractores, la gente que no entiende lo que dice, no están dentro del discurso del Presidente.

Esta idea del mesianismo tuvo un momento premonitorio en una película donde Javier Milei participó durante la pandemia y en la que da un elocuente discurso en el que asegura que estamos ante un momento histórico: "Los individuos comenzaron a despertar y es nuestra misión contarles que el camino es el de la libertad".

En sus primeros días de presidencia, sobrevuela el concepto de "las fuerzas del cielo". Más allá de lo que opine el Congreso, la Justicia o distintos sectores de la sociedad, Milei está convencido de ser el elegido que va a sacar adelante a la Argentina, aunque, durante su etapa de candidato, aprovechaba cada entrevista para cederle ese rol mesiánico a su hermana Karina y reduciendo su propia función a la de un divulgador.

Mientras tanto, los legisladores y los jueces deberán decidir si le ponen un freno a las fuerzas del cielo y al DNU en el que el Presidente busca modificar más de 300 leyes.

