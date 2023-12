Un mega DNU y un primer paquete de leyes para debatir en el Congreso. El presidente Javier Milei desembarca con dos puntos clave en la orilla del Poder Legislativo. El recibimiento del Senado y de la Cámara de Diputados a sus propuestas es una incógnita, sobre para el decreto de necesidad y urgencia.

Quizás por eso la idea del Gobierno es demorar el tratamiento del DNU todo lo que se pueda y ganar tiempo con las sesiones extraordinarias. Mientras tanto, Milei juega con toda la fuerza posible. En la política y en los medios. En las últimas horas denunció que los legisladores que plantean reparos "están buscando coimas" sin diferenciar entre aliados y opositores. No dio nombres.

Diputados criticaron a Javier Milei, que habló de pedidos de coimas para aprobar el DNU: "Debería denunciarlo"

Además, el presidente adelantó que llamaría a un plebiscito en caso de que el Congreso no apruebe sus medidas: "Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder", disparó.

Si bien constitucionalistas señalaron a PERFIL que un plebiscito de este tipo no es vinculante, la estrategia es otra. Es mostrar a "la política" como un elemento que estorba las reformas que el Presidente considera urgentes.

¿Qué Congreso espera a Milei?

Los dichos del Presidente y de su vocero Manuel Adorni ("Deberán elegir entre lo que votó la gente o poner palos en la rueda”, advirtió el portavoz este martes) anticipan un recinto difícil de controlar. Según los sondeos que hizo este medio, en Diputados las internas de los principales espacios -Juntos por el Cambio y el peronismo- hacen que ordenar un "poroteo" para una eventual votación sea casi imposible de confeccionar.

"Todos estamos rearmando las alianzas. Fijate que Pichetto se cortó con un bloque, José Luis (Espert) ya es de Milei y nosotros tenemos que terminar de delinear una estrategia donde cada uno tiene intereses de distintos sectores de la economía. Y este DNU pega a todos los espacios sin distinción. Ya no es una cuestión partidaria, sino de lobby", reconoció un histórico radical que tiene sesión hasta 2025.



Fue Martín Tetaz quien insistió en la necesidad de darle un marco legal sustentable a reformas de este tipo. Acompañando la intención del Presidente, fue tajante: "No hay un constitucionalista que afirme que sea válido” , sentenció. Por eso pidió al Ejecutivo que lo “desdoble” para que el Congreso pueda “tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente”.

Martín Tetaz.

“No hay un constitucionalista, no hay uno solo. Siempre cuando haya una discusión sobre la Constitución uno encuentra uno con un matiz, ninguno ve que este decreto sea válido. Genera un problema judicial”, dijo Tetaz.

En el PJ la situación es similar. Ayer, sin una estrategia clara, Máximo Kirchner presentó un proyecto que fue criticado hasta por dirigentes de su mismo espacio. Si bien la mayor parte de UP votará en contra, no se descarta algún díscolo de último momento.

¿Y el Senado?

La legisladora Carolina Losada presentó un proyecto "espejo" al DNU para comenzar el debate sobre las reformas y así empezar a despejar dudas. El gesto de la UCR fue muy bien recibido por parte de Casa Rosada, según supo este medio.

"Vamos a empezar a destrabar esto con reuniones. Ahí quedará claro quien representa cada interés y selo vamos a contar a la opinión pública", advirtió un dirigente que pisa en el Congreso y en Balcarce 50.

