Minuto a minuto: la CGT marcha a Tribunales para pedir por la derogación del DNU de Milei

La CGT marchará al Palacio de Tribunales para pedir por la derogación del DNU de desregulación económica anunciado por Javier Milei, el plan de acción se decidió tras la reunión que mantuvieron los principales representantes sindicales con legisladores de Unión Por la Patria y la cancelación de un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La Confederación General del Trabajo convocó a movilizar a partir de las 11 de la mañana, para repudiar el decreto de necesidad y urgencia. Medida a la que se plegarán ATE, CTA y el Polo Obrero.

En el ala dialoguista del triunvirato sindical argumentaron que la reforma laboral que pretende Milei no abarcaba derechos adquiridos, sin embargo, pegó de lleno el modelo vigente. Puntualmente, en los aportes que realizan los afiliados y no afiliados (cuotas solidarias).

En la antesala de la marcha que realizará la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al Palacio de Tribunales, el Gobierno volverá a colocar el foco en el cumplimiento estricto del protocolo antipiquetes, "estrenado" la semana pasada en el marco de la movilización del 20 de diciembre.

Las autoridades del ministerio de Seguridad difundieron un comunicado (titulado "Cambio de era: la CGT pidió autorización para la realización de un acto") en el cual calificaron como un hecho "histórico" el pedido de autorización de la central obrera para manifestarse este miércoles en Plaza Lavalle, contra el paquete de reformas económicas decretadas por el presidente

En este sentido, desde la Confederación General del Trabajo se comprometieron a acatar las resoluciones N° 706 y demás normativas aplicables a eventos masivos en espacios públicos, siendo advertido que el incumplimiento conllevará a la caducidad del permiso.

El operativo por la movilización de la CGT a los Tribunales volverá a recaer en un comando unificado entre las fuerzas de seguridad nacionales y las del Gobierno de la Ciudad.

“Hace 16 días que ha asumido este gobierno y ya es la tercera manifestación”, protestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el contexto de una conferencia de prensa brindada el último martes.

Desde la cartera de seguridad, transmitieron a los manifestantes un mensaje de "convivencia social" y recordaron los lineamientos para realizar las protestas en los lugares "aptos" acordados (en este caso, Plaza Lavalle), con especial cuidado en dejar liberada la vía pública para garantizar la circulación.

La CGT se reunió con senadores peronistas para afinar la estrategia contra el DNU de Milei

En la previa de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles frente al Palacio de Tribunales, los principales dirigentes de la CGT y la CTA mantuvieron una reunión clave con senadores del interbloque del Frente de Todos para analizar los alcances del mega decreto firmado por el presidente Javier Milei para desregular la economía. “El objetivo es que no siga su curso el DNU”, declaró el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

"Seguramente el paro general va a ser parte del análisis, no solo un paro, sino un plan de lucha. El objetivo es que no siga su curso el DNU. Lo demás son instrumentos para lograr ese objetivo. Lo que tiene que hacer el movimiento obrero es ir adecuando los tiempos, la estrategia y la táctica para lograr el objetivo, que es que este DNU no siga corriendo", explicó Daer en diálogo con los medios.

