La CGT se reunió con senadores peronistas para afinar la estrategia contra el DNU de Milei

En la previa de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles frente al Palacio de Tribunales, los principales dirigentes de la CGT y la CTA mantuvieron una reunión clave con senadores del interbloque del Frente de Todos para analizar los alcances del mega decreto firmado por el presidente Javier Milei para desregular la economía. “El objetivo es que no siga su curso el DNU”, declaró el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

Al ingresar al Palacio Legislativo, el diputado Hugo Yasky, titular de la CTA, declaró que no se estaba pensando en convocar a un paro general.

"No estamos pensando en un paro. El jueves va a haber un encuentro confederal de la CGT y ahí vamos a definir los pasos a seguir", indicó Yasky ante la prensa.

Antes, Héctor Daer, había adelantado que la reunión "en la confederal va a ser parte del análisis de un plan de lucha", aunque, a diferencia de Yasky, no fue taxativo al descartar el llamado a un paro general.

"Seguramente [el paro general] va a ser parte del análisis, no solo un paro, sino un plan de lucha. El objetivo es que no siga su curso el DNU. Lo demás son instrumentos para lograr ese objetivo. Lo que tiene que hacer el movimiento obrero es ir adecuando los tiempos, la estrategia y la táctica para lograr el objetivo, que es que este DNU no siga corriendo", explicó Daer en diálogo con los medios.

Daer le dejó un mensaje a Javier Milei: "El Presidente salió con adjetivos"

A su vez, el líder gremial le respondió al mandatario nacional por el mensaje que le dejó a la oposición en redes sociales. Esta tarde, Javier Milei había posteado una foto de la Casa Rosada con la siguiente frase: "No la ven".

De este modo, el Presidente reflotó la polémica con Hugo Arana, que había cuestionado la teoría del derrame de la economía liberal. "No la veo", había afirmado el actor fallecido.

Frente a la publicación de Javier Milei, Daer consideró: "El Presidente salió con adjetivos... Argentina no está para adjetivar ni para ironías. Argentina está en una situación grave. Estamos transitando un ajuste muy severo".

La reunión entre los sindicalistas y los senadores se realizó en las oficinas del interbloque del FdT que están ubicadas en el segundo piso del Palacio Legislativo.

Además de Yasky y de Daer, también arribaron al Senado el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; el de UOCRA, Gerardo Martínez, y el de la CTA Autónoma, Hugo Godoy. También estuvieron presentes Tati Almeida por Abuelas de Plaza de Mayo y el titular de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

En la Cámara se encontraron sólo 16 de los 33 senadores que conforman el interbloque, entre los que están su titular, José Mayans; la bonaerense Juliana Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Completaron la nómina de senadores Guillermo Andrada, Daniel Bensunsán, Lucía Corpacci, María Eugenia Duré, Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Fernando Salino, Silvia Sapag, Sergio Uñac y Eduardo “Wado” De Pedro.

Por su lado, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló: “Hasta ahora existen coincidencias en la idea de que si el DNU de Milei no es rechazado, se empezará a poner fin al Estado de Derecho tal y como lo conocemos hasta ahora luego de 40 años de democracia”.

