Julio Bitelli, embajador brasileño en Argentina, aseguró que la salida del gobierno argentino del BRICS no se toma como una desconsideración a Brasil, ya que se trata de una decisión soberana. Además, elogió los resultados del primer año de gestión de Lula da Silva. “Se puede pensar en una Argentina que supere ese tema del déficit comercial en un futuro no muy lejano”, aseguró el representante diplomático en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Bitelli es embajador brasileño en la Argentina, se desempeñó como embajador de Brasil en varios países, como Túnez, Colombia y Marruecos, Fue jefe de gabinete de ministros de relaciones exteriores en Brasil, paralelamente a lo que podría ser en nuestro caso un vicecanciller. Estuvo en la Argentina también en una temporada anterior bastante larga, y es un amante de la Argentina.

¿Qué nos podés contar, que sea diplomáticamente aceptable, del encuentro con la canciller argentina?

Lo de ayer fue muy bueno, como suelen ser los encuentros con la canciller desde antes de la toma de posesión, desde esa famosa visita que hizo ella a Brasil para hablar con el embajador Mauro Vieira. Y hablamos un poco de todo, de las cosas que se hicieron ahí en los últimos tiempos. Como vos sabés, en Brasil decidimos entrar como amicus curiae en la acción que se mueve en Nueva York por el tema de la estatización de YPF. Apoyamos también el préstamo en la CAF y creo que vamos muy bien en lo bilateral. Se habló un poco del calendario de encuentros para los próximos meses. Va a haber una reunión de cancilleres desde el G20 en Río de Janeiro, en febrero, donde la canciller Mondino confirmó su participación. En fin, hablamos un poco de toda la agenda bilateral y fue muy positiva la reunión.

¿La paciencia de Itamaraty es inmensa?

¿Usted se acuerda de un antiguo embajador acá que hablaba de la paciencia estratégica? La verdad es que vamos bien de verdad.

La política internacional del gobierno de Milei

¿El hecho de que Argentina haya tomado la decisión de salir del BRICS no es un desaire a Brasil?

No, no lo es, porque esa es una decisión soberana de la Argentina. Brasil atendió un pedido del gobierno anterior para que Argentina ingresara a los BRICS o recibiera una invitación para hacerlo. A nosotros nos parece que la presencia de la Argentina le daría al grupo una representatividad geográfica importante, pero entendemos que es una decisión soberana y la respetamos. No es para nada un desaire a Brasil.

Estaba leyendo un artículo ayer de Juan Gabriel Tokatlian, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, y él marcaba una diferencia entre las relaciones internacionales y la diplomacia. Decía que las relaciones internacionales era aquello que el gobierno decidía como línea estratégica, que tenía que ser pública y frontal. Mientras que la diplomacia tenía que ver con la capacidad de adaptarse, tenía que ser discreta y lograr producir vínculos con los otros, como una herramienta táctica. Mientras que la política internacional es estratégica. ¿Compartís esta descripción de la diferencia entre diplomacia y relaciones internacionales y que los diplomáticos, en realidad, tienen que estar para limar las asperezas?

Sí, claro. Además, el profesor Tokatlian es un gran experto y una persona muy inteligente, y en general sus opiniones tienen que ser llevadas en consideración. Yo leí ese artículo y, claro, la diplomacia no es más que una herramienta para implementación de una política exterior. Yo me acuerdo de una famosa frase del Barón de Río Branco que decía: “No hay nada más ridículo que un diplomático celebrando victorias”, porque eso no se hace. La diplomacia se hace de manera silenciosa, discreta, y esa es la tradición nuestra, como vos lo sabés.

El balance del gobierno de Brasil

Se cumple un año de gestión de Lula da Silva, con el índice más bajo de inflación y 100 mil millones de dólares de balanza comercial expositiva. ¿Cómo ves la economía brasileña y cómo evaluás este primer año de Lula como presidente?

Los números son muy elocuentes: los números de inflación, de crecimiento, la balanza comercial. También cambios en los índices de pobreza que volvieron a bajar, o sea, los números son muy positivos y nos dan mucha ilusión para lo que viene. El presidente ya dijo que va a seguir en este camino y creo que para el país es muy importante incluso recuperar su autoestima. Cuando el presidente dice que Brasil volvió a la arena internacional, se puede ver de manera muy clara. Y para uno que es diplomático profesional, le da de verdad mucha satisfacción, mucho orgullo de su trabajo y mucha ilusión de lo que puede venir en los próximos años.

La comparación entre Argentina y Brasil

Estuviste en la embajada argentina varios años y debés recordar que Argentina tenía el mismo superávit comercial que Brasil a comienzos de la segunda década de este siglo. Hoy Argentina tiene una balanza comercial muy magra, y Brasil, 100 mil millones dólares. ¿Sería importantísimo que Argentina recuperase esa potencia económica y también pueda ser un país con una balanza de por lo menos 50 o 70 mil?

Para nosotros, por supuesto, lo mejor que le vaya a la Argentina es lo mejor para Brasil. Lo que nosotros podamos hacer para colaborar lo vamos a hacer, eso el presidente ya lo dejó muy claro, más allá de las diferencias que puede haber de visiones del mundo entre los gobiernos de turno. La relación entre los estados es mucho más importante.

Es verdad que para la Argentina, creo que hay ciertas perspectivas que son positivas, en términos energéticos sobre todo, y en términos de minería. Yo creo que se puede pensar en una Argentina que supere ese tema del déficit comercial en un futuro no muy lejano. Lo que pueda hacer Brasil para contribuir con eso, ahí estaremos. Por ejemplo, ayer hablamos con la canciller Mondino del tema del gasoducto, que si se concreta como se prevé, las exportaciones argentinas de gas a Brasil pueden tener un impacto muy directo sobre la balanza comercial. Así que hay muchas posibilidades, y creo que hay alguna razón para cierto optimismo acá en revertir ese escenario negativo.

Durante la entrevista con la canciller, ¿hubo comentarios sobre la eventual salida de la Argentina de la UNASUR?

Sí, hablamos de eso porque salió en los diarios. Diana Mondino me dijo que no hay intenciones de salir de UNASUR y que, como en el caso del Mercosur, hay ideas del nuevo gobierno sobre cómo debe funcionar y cuáles deberían ser las prioridades de la integración regional. Y yo le reiteré que, como en el caso del Mercosur, cualquier idea que sea para perfeccionar el funcionamiento del Mercosur o que sea para mejorar la perspectiva de la integración regional, Brasil está dispuesto a escuchar y, si es el caso, a apoyar.

Una cosa es discutir formas de perfeccionar la integración regional a partir de los mecanismos existentes en la región, y en eso cuentan siempre con Brasil. Otra cosa es lo que salió un poco en la prensa, y lo que ayer me dijo la canciller que no es verdad, que es simplemente aislarse y salir de las discusiones. Así que sí, hablamos de eso y lo que dijo la canciller me dejó bastante satisfecho.

