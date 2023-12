Javier Milei formalizó que Argentina no estará en los BRICS

El gobierno formalizó este viernes su renuncia al bloque de los BRICS que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta decisión ya había sido adelantada por la Cancillería y el propio Javier Milei.

Con una carta a los presidentes de cada uno de los países que conforman el bloque, el gobierno explicó que el Ejecutivo "no considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024".

"Como es su conocimiento, la impronta en materia de política de exterior del gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos casos de la del Gobierno precedente", arranca la carta que firmó Milei.

La carta de renuncia de Argentina a los BRICS.

Milei remarcó que seguirá manteniendo vínculos comerciales con los cinco países miembros plenos del BRICS: "Deseo destacar el compromiso de mi gobierno con la intensificación de los lazos bilaterales con su país, en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión".

Vale recordar que el presidente Alberto Fernández había anunciado la incorporación del país a ese bloque. Recibió el apoyo de Xi Xingping, presidente de China al hacerlo. "Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial, al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo", decía el anterior mandatario.

Según trascendió, el presidente pidió la redacción de cartas dirigidas a los líderes de los países miembros de los BRICS.

En agosto pasado, el actual presidente había rechazado con firmeza en ingreso al bloque de países propiciado por la anterior gestión de Gobierno. "Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", decía Milei. Y ratificaba su actual canciller, Diana Mondino: "No entraremos a los BRICS, no vemos ninguna ventaja".

Argentina quiere entrar a la OCDE

Con la carta de salida, el presidente cumplió su promesa de campaña mientras todas las intenciones apuntan a establecer lazos con Estados Unidos e Israel. A su vez, la canciller anunció el inicio del proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Si bien implica un arduo proceso que podría llevar años, tiene un significado trascendental para la nueva gestión que buscará dar un drástico giro en el alineamiento de Argentina en el tablero internacional. Con este anuncio, el flamante gobierno puso primera en su realineamiento en materia de política exterior, retomando un proceso que había iniciado y siguió de cerca Marcelo Scaglione, representante argentino ante el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Diana Mondino.

"Día histórico: Argentina inicia formalmente el acceso a la OCDE", publicó en X Scaglione. "Después de 8 años -4 liderando el acceso de Argentina a la OCDE, desde el gobierno de Mauricio Macri y 4 desde el llano absoluto, cuesta arriba y contra viento y marea-, hoy estoy orgulloso y feliz de contribuir a llevar este barco a buen puerto", agregó.

