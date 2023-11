El déficit comercial de octubre fue el menor en 6 meses

La balanza comercial argentina arrojó en octubre un déficit de US$ 454 millones, lo que representa el rojo más bajo en los últimos seis meses, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

No obstante, este resultado comercial contrasta con el superávit de US$ 1.883 millones de igual mes del año pasado

En octubre, las exportaciones totalizaron US$ 5.385 millones, con una baja interanual del 32,4%, y las importaciones sumaron US$ 5.839 millones, equivalente a una merma del 3,9%.

La balanza comercial fue deficitaria por séptimo mes consecutivo en septiembre

Las exportaciones de los Productos Primarios cayeron 51,3% anual, explicada principalmente por la merma en cantidades (-42,2% anual) y acompañada por la misma dinámica contractiva en precios (-15,8% anual).

Por su parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) (-28,7% anual) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) también presentaron bajas. En ambos casos, se combinaron menores cantidades (22,8% y 13% anual, respectivamente) y menores precios

(12,8% y 10,1% anual, respectivamente).

“Hacia el interior de las importaciones, se destacan Bienes Intermedios y Combustibles con las mayores caídas, pero en ambos casos el ajuste responde a una fuerte baja de los precios; las cantidades importadas siguieron creciendo (al igual que en el resto de las categorías) y a pesar de las restricciones que impone el gobierno”, señaló un informe de LCG.

Asimismo, la consultora destacó que “aunque las exportaciones de combustible presentaron una contracción (7,5% anual), las importaciones exhibieron una caída más pronunciada (17% anual). De esta manera, la balanza comercial energética alcanzó un saldo positivo de US$ 261 millones, que se traduce en un déficit de USD 894 millones en el año. Este valor acumulado es notablemente menor al de los mismos meses de 2022 (US$ 5.082 millones)".

El déficit comercial creció pese a las restricciones a las importaciones

Así, en lo que va del 2023, el intercambio comercial registra un resultado negativo de US$ 7.396 millones. En perspectiva, en los primeros 10 meses del año pasado el resultado fue superavitario por US$ 4.462 millones.

¿Qué se espera?

Respecto a las proyecciones, LCG indicó: “Para fines de 2023, proyectamos que las exportaciones anuales totalicen US$ 67.000 millones, 24% menos que en 2022. Esto contemplando las proyecciones de la cosecha elaboradas por la Bolsa de Comercio de Rosario y el ajuste que están sufriendo los precios internacionales”.

“Nuestra proyección ubica a las importaciones en torno a US$ 75.000 millones para todo el año, aunque en términos de flujos de divisas, implicarán un monto menor ya que supone el pago diferido de dichas importaciones. Es algo que ya ha venido ocurriendo a lo largo del año: la deuda comercial había crecido US$ 20 millones desde principios de año. Esperamos que el año cierre con un déficit comercial (devengado) de US$ 7.700 millones”, agregó.

LD / Gi