Más efecto sequía: la balanza comercial marcó un rojo de US$ 1.154 millones

La balanza comercial tuvo un déficit en mayo de US$ 1.154 millones, como resultado de una caída interanual de las exportaciones de 24,8% y de 6,7% en las importaciones, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En los primeros cinco meses del año el saldo de la balanza comercial marcó un rojo de US$ 2.690 millones mostrando principalmente una caída en las exportaciones del orden del 22,1% producto del efecto de la sequía.

Con mayo como el peor déficit del año, cuatro de los cinco meses terminaron en terreno negativo. El único mes superavitario fue febrero.

En tanto, en mayo, las exportaciones alcanzaron los US$ 6.203 millones y las importaciones los US$ 7.357 millones.

La balanza comercial mostró un déficit de US$ 1.154 millones, el más alto desde mayo de 2018 y el cuarto registro negativo de los cinco primeros meses del año.

Las exportaciones golpeadas por la sequía

Las exportaciones cayeron 24,8% respecto a mayo de 2022 (-US$ 2.051 millones), debido a una baja de 12,5% en las cantidades y de 14,1% en los precios.

Las ventas descendieron 4,3% en términos desestacionalizados y 1,9% en la tendencia-ciclo, con relación a abril de 2023.

Todos los rubros disminuyeron: los productos primarios (PP), 37,2%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,0%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,1%; y los combustibles y energía (CyE), 5,5%.

Analizadas por grupo de productos, mostraron que la caída de US$ 2.051 millones se debió principalmente a menores ventas de maíz en grano (-US$ 433 millones); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (-US$ 390 millones); trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (-US$ 385 millones), entre otros.

Importaciones

Por su parte, las importaciones descendieron 6,7% respecto a mayo de 2022 (- US$ 529 millones), debido a una caída de 10,4% en los precios, y a un incremento de las cantidades de 3,8%.



En este período se destacaron algunas bajas en gas natural licuado (-US$ 239 millones); fosfato monoamónico, incluso mezclado con fosfato diamónico (-US$ 153 millones); gasóleo (gasoil) (-US$ 135 millones); gas natural en estado gaseoso (-US$ 130 millones), entre otros.

Balanzas comerciales por país

Los superávits más importantes de mayo correspondieron al comercio con Chile (US$ 338 millones), Perú (US$ 253 millones), India (US$ 204 millones), Indonesia (US$ 142 millones), Vietnam (US$ 84 millones) y Países Bajos (US$ 72 millones).

Los déficit más importantes se registraron con Brasil (US$ 929 millones), Estados Unidos (US$ 560 millones), China (US$ 539 millones), Paraguay (US$ 195 millones) y Alemania (US$ 189 millones).

