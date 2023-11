China mantiene su firme demanda de carne vacuna argentina

Demanda firme y precios sin alzas fueron las principales características que destacaron las 19 empresas frigoríficas que acompañaron al Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCVA) en la CIIE 2023 de China, realizada en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Shanghái.

Esta feria es el principal punto de encuentro entre los importadores del país asiático y proveedores de todo el mundo.

Según comentaron los exportadores, el mercado chino está muy stockeado y todavía no se disiparon los efectos de la pandemia que azotó la economía del gigante asiático hasta inicios de este año.

"Obviamente está clarísimo el interés que tiene la carne argentina en China", dijo Carlos Odriozola, Consejero del IPCVA. "Ojalá crezca nuestra producción para seguir colocando más cantidad de carne acá porque el mercado está ávido de recibirla", agregó.

Influencers chinos compartieron su gusto por la carne argentina con sus seguidores

"También esperamos poder empezar a colocar los cortes de mejor calidad, que ya están llegando, pero deberíamos ir incrementándolos cada vez más", concluyó.

Por su parte, Fernando Herrera, Presiente de APEA, sostuvo que "la buena noticia es que la demanda sigue muy firme, tal vez a precios no tan buenos como teníamos o los que esperamos. Es un mercado que ya está consolidado y el paso siguiente va a ser colocar mayor porcentaje de carne de calidad".

Carlos Odriozola, consejero del IPCVA.

Pedro Erbín (Frigorífico Gorina), ratificó que "los precios están estables" y se mostró esperanzado por el interés que demuestran los importadores por las menudencias "que están pronto a aprobarse".

"Es un mercado fuerte, es un mercado grande, es un mercado importante para la Argentina y para todas las empresas que estamos acá, pero seguramente está sufriendo este exceso de oferta de todos estos clientes", aseguró, por su parte, Patricio Casiraghi (Frigorífico Pico) y agregó: "Creo que tenemos que seguir abasteciendo una cierta cantidad de carne de commodity pero buscando nichos de mercado más específicos".

"Hay mucho espacio para seguir creciendo", acotó Néstor Tomasello (Tomasello S.A.). "La carne que hoy mandamos a Europa en un futuro va a ir entrando acá en China como una carne de calidad y eso va a ser un gran nicho de negocios", concluyó.

Precios sin cambios

En promedio, algunos de los valores negociados fueron los siguientes: shin/shank (garrón y brazuelo) US$ 5.000 (costo y flete), cortes de la rueda US$ 5.000 (costo y flete), vaca compensada (6 cortes) US$ 4.200 (costo y flete), chuck and blade US$ 4.500 (costo y flete), vaca 23 cortes US$ 4.500 (costo y flete).

Más promoción

Paralelamente, en el marco de la campaña de promoción que realiza el IPCVA en China, durante la feria distintos influencers locales realizaron transmisiones en vivo y clases de cocina en el stand y numerosos medios de comunicación retrataron el paso de la carne argentina por la CIIE.

El Pabellón ArgentineBeef

Para la participación en la muestra, el IPCVA desarrolló el Pabellón ArgentineBeef, de más de 600 metros cuadrados, con un restaurante para degustar la mejor carne argentina y boxes individuales para los exportadores.

Las empresas que acompañaron al IPCVA son las siguientes: APEA, ArreBeef, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Ecocarnes, Frigorífico Forres Beltran, Frigorífico General Pico, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Visom, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, La Anónima, OffalExp, Quickfood (Marfrig), Rafaela Alimentos, Tomassello y Urien-Loza.