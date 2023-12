Argentina tendría un superávit comercial de US$ 25.000 millones en el primer año de la presidencia de Javier Milei

Con el fin de la sequía y la llegada de El Niño, entre otros factores, el gobierno de Javier Milei tendría viento a favor en 2024 con una balanza comercial que alcanzaría un saldo positivo de US$ 25.000 millones, según un informe de la Fundación Mediterránea.

De esta manera, el superávit de cuenta corriente alcanzaría los US$ 9.000 millones, mientras que las reservas del Banco Central tendrían un aumento en torno a los US$ 12.000 millones, a raíz de que parte de los dólares que ingresarán al país se destinarán a distintos sectores que demandarán divisas.

Cabe destacar que el saldo comercial positivo no se debería únicamente al sector agroexportador, tras la sequía, sino que también a un mayor impulso de los sectores energético y turístico.

Cayó el comercio con Brasil y Argentina volvió a registrar déficit en noviembre

En tanto, el saldo de la balanza energética pasaría de un déficit de US$ 4.700 millones a un superávit de US$ 3.300 millones, lo que implicaría una mejora de US$ 8.000 millones en relación 2023.

Por su parte, el sector turístico también registra una mejora a partir de la adecuación del tipo de cambio que se aplica tanto a los que viajan como para los que ingresan al país, lo que deriva en una disminución del rojo de esa balanza.

El problema de la deuda comercial

No obstante, gran parte de esas divisas deberán ser destinadas al pago de obligaciones. Además de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno deberá atender la deuda comercial con importadores, la cual creció casi US$ 15.600 millones en lo que va del año, incluyendo los US$ 3.000 millones que se estiman para octubre, récord para un solo mes. Desde principios de 2022 el incremento del monto de importaciones impagas asciende a US$ 23.400 millones, según el informe de la Fundación.

Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) esta acumulación de deuda se produjo debido a la imposibilidad de acceder al mercado oficial de cambios para cancelarlas, una consecuencia directa de la delicada situación de las reservas líquidas en el Banco Central.

El ingreso de divisas por exportaciones de carne sería el menor de los últimos 4 años

AmCham estima que la deuda total acumulada ascendería a US$ 56.000 millones si se considera importación de insumos o de servicios recibidos.

La entidad afirmó que en la actualidad las empresas argentinas que importan insumos y otros bienes del exterior se encuentran en una posición crítica: límite de créditos con proveedores agotado, cancelación de entregas de insumos y productos por haber superado dichos límites, costos de logística, de almacenaje y aduaneros absolutamente innecesarios, ineficiencias en los procesos de importación, costos financieros por utilización de mecanismos de pagos alternativos, paralizaciones de plantas por falta de insumos productivos, entre otros.

“En el stock, el principal acreedor son las propias empresas (deuda intercompany), con más de la mitad del total (59%). En segundo lugar, y en menor medida, los propios proveedores que los que financian (36%)”, indicaron en un informe.

LD CP