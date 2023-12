Cayó el comercio con Brasil y Argentina volvió a registrar déficit en noviembre

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 1.930 millones en noviembre, lo que representa un 20,8% menos al valor obtenido en igual mes de 2022, cuando había sido de US$ 2.437 millones, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Asimismo, el intercambio cayó un 18,1% con respecto a octubre pasado, debido a una baja de las importaciones del 22,6% y del 13% en las exportaciones.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en noviembre un 23% interanual (octavo mes consecutivo de baja) al sumar US$ 956 millones, mientras que las importaciones desde el país vecino fueron de US$ 974 millones y mostraron una baja del 18,3% en términos interanuales. Así, el saldo comercial para el país arrojó un déficit de US$ 18 millones (undécimo mes consecutivo).

De esta manera, Argentina acumula un saldo negativo en la balanza comercial con Brasil por US$ 4.828 millones en los primeros 11 meses del año. Esto se da como resultado de una baja en las exportaciones del 8,3% y un aumento en las importaciones del 10,9% entre enero y noviembre con respecto al mismo periodo de 2022.

“La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en noviembre (23,2%) correspondió principalmente a la baja de vehículos automotores para el transporte de mercaderías, petróleo bruto o aceites minerales bituminosos en bruto y preparaciones y cereales, harinas o féculas de frutas o verduras, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (18,3%) se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, motores de pistón y sus partes y minerales de hierro y sus concentrados”, detalló la CAC en su informe.

Por otra parte, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (US$ 4.467 millones), Estados Unidos (US$ 2.612 millones) y Alemania (US$ 984 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 8803 millones), Estados Unidos (US$ 3.358 millones) y Holanda (US$ 1.443 millones).

