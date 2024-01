Martín Lousteau afirma que detrás del discurso de Javier Milei hay un componente dogmático: “Le está diciendo a un mundo que creció y le fue bárbaro que ese mundo está equivocado, y que las teorías que realmente valen son las que él trae de su cuna teórica y que nunca se aplicaron en ningún lugar”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Lousteau es senador desde el 2019 y hasta el 2025, presidente de la UCR desde el 2023, fue vicepresidente del comité nacional entre 2021 y 2023, vicepresidente del Senado entre 2019 y 2021, y diputado nacional en 2017. Además fue embajador argentino en Estados Unidos entre 2015 y 2017, ministro de Economía entre 2007 y 2008.

Lousteau criticó el discurso de Milei en Davos

Hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de un hombre esencial para el radicalismo como lo fue el expresidente Illia. ¿Puede el radicalismo aprobar un DNU y una Ley ómnibus como la que fue enviada al Congreso, aun con algunos cambios?

Me sumo al recuerdo de Illia. Hoy estaba invitado a un acto en Cruz del Eje y lamentablemente no voy a poder ir por el trabajo en el Congreso. La respuesta a tu pregunta es no. El DNU es inconstitucional, pero además, lo que está pasando es que el Gobierno no quiere debatir lo que tiene adentro el DNU, por eso no está conformando la Comisión y no está nombrando los diputados que pertenecen a la Bicameral.

Por un lado, pide premura para tratar una mega ley, por otro lado, pretende que el DNU quede en vigencia sin discutirlo. Con respecto a la ley, lo que el radicalismo está haciendo es comandar la discusión con un trabajo en Diputados. Nosotros tenemos una economía que está movidita, pero también un paquete de leyes con 664 artículos que mueven y sacuden la vida en cada uno de los aspectos de los argentinos, tanto en la economía, como en lo laboral, los contratos privados, el código civil, el código penal, toca la Ley de Tierras, la Ley de Bosques, hace cambios en salud, educación, en pesca, en hidrocarburos, en la libertad para comprar y vender medicamentos, regula la protesta, determina qué actividades son esenciales o trascendentes, cambia el sistema electoral, el sistema de partidos, establece un blanqueo, modifica tributos y cambia aspectos culturales de la Argentina. La verdad es que todo eso se debe debatir. Todos los días tenemos reuniones con distintos sectores, ayer estuve con ONGs: Techo, Conciencia, CELS, CIPPEC, Fundar y todos tienen objeciones muy concretas y preocupaciones con distintos capítulos de la ley. Pero cuando se da el debate en los medios de comunicación, cada vez que surge un tema por parte de un sector dicen "bueno, pero eso no es lo importante", viene otro sector y la respuesta es la misma.

Lo que sucede es que no tenemos el suficiente tiempo para que se defina cómo nos va a modificar la vida en todos los aspectos de nuestra cotidianidad. Todo está para debatirse en el país porque hace mucho tiempo que está mal, porque si el Estado está mal es porque la política está mal y, si el Estado está mal, la economía está mal y la política está mal, la sociedad está mal. Además, eso fue lo que nos dijo la sociedad cuando votó, pero esto es para debatir, no para imponer una visión que se trabajó con un montón de intereses metidos en la conformación de un proyecto de ley y que pretenden que se debata a la velocidad del rayo. Creo que el Gobierno comete un error si pretende hacerlo así, como pasó con otras leyes que no se debatieron bien y después complicaron la vida, como sucedió con la ley de alquileres. Cuando tocó debatir esa ley, yo dije que había una parte que estaba bien y otra parte que iba a generar consecuencias no queridas.

Javier Milei en Davos.

Acá, por estado de ánimo colectivo, porque acabamos de tener una elección, aparece algo que modifica nuestra vida y se pretende que no se debata. Después, los propios votantes de Milei, si esto se pusiera en funcionamiento, sin debatirse o corregirse, van a ver que lo que el Presidente propone es malo para la vida. Hay cosas que ya se están corrigiendo en la ley, la ministra de Seguridad dijo que eso de que no se pueden juntar tres personas en la calle no era necesario y estaba mal, lo mismo sucedió con los biocombustibles, hay artículos de la ley que se refieren a artículos de otras leyes que no existen. Es evidente que en el trabajo que se hizo hay cosas que están mal. Hay muchas otras cosas que están mal, son problemáticas o hay que corregirlas.

Por otro lado, hay que ir al núcleo esencial que es lo que necesita el presidente para avanzar en la segunda etapa. Ahora hizo un ajuste brutal y muy intenso sobre la clase media y la clase baja, y necesita un plan de estabilización. Pero no comunicó ese plan de estabilización, no sabemos de qué se trata o cómo pretende estabilizar la economía. Démosle instrumentos fiscales para poder estabilizar la vida económica de los argentinos, pero también ahí hay problemas e injusticias.

El Presidente dice que el problema de la Argentina es el déficit fiscal, supongamos que eso es correcto y que es la única causa del problema del país, dice que necesita gastar menos y subir impuestos. Para gastar menos dice que algunos regímenes de promoción no van más, pero crea uno nuevo para grandes inversiones a las cuales no les pide nada a cambio, ni monto mínimo de inversión, ni compromiso con importar o con agregar valor.

Por otro lado dice que necesita subir impuestos o reducir gastos, mientras tanto está haciendo un blanqueo escandaloso para los que nunca pagaron y nunca contribuyeron con impuestos. ¿Qué quiere decir escandaloso? Los que tienen menos de USD 100.000 para blanquear pagan 0, pero los que tienen más pagan 5%. No pagaron IVA, no pagaron ganancia, no pagaron impuesto al patrimonio y ahora van a blanquear al 5%. Te agrego algo más, en Estados Unidos por tener un plazo fijo te pagan un 5%. Entonces, ajustan a los jubilados, pero a los que tienen grandes fortunas afuera les voy a dejar blanquear casi gratis.

Las empresas públicas, en algunos casos son eficientes y en otros muy ineficientes, lo primero que hizo el presidente en el DNU es avisar que va a privatizar. ¿Quién va a poner de verdad para transformar una empresa pública si se privatiza con un DNU que está cuestionado o en un limbo? Nadie, sólo el que la quiera saquear. Se puede privatizar, pero de otra manera. ¿Por qué no hacemos como se hizo en un principio con YPF y hacemos que una parte de las empresas cotice en bolsa, mientras vamos mejorando la gestión pública y tenemos un semáforo? Cada vez que una empresa cotiza en bolsa, vemos si sube o baja la cotización comparadas con otras del rubro, tiene que presentar balances en la CNB. Hay otras maneras de hacer las cosas y nosotros pretendemos es discutir esas maneras.

La semana pasada entrevistamos a Martín Tetaz y nos decía que había que votar la ley porque la mayoría de los artículos fueron escritos por Sturzenegger para un posible gobierno de Patricia Bullrich. La contradicción es que su eventual ministro de Economía iba a ser Carlos Malconian, quien no para de criticar las visiones y las políticas de Milei. ¿Cómo concilia el radicalismo estas visiones tan contradictorias y cuál es tu visión del argumento de Tetaz?

Estoy más de acuerdo con Melconian en relación hacia su idea de dónde caminaba y dónde camina la economía argentina. Creo que ningún partido, ni ninguna postura política se toma en función de quién lo hizo y para quién, se toma en función del contenido. Yo no sé para quién lo trabajó Sturzenegger, pero lo que tengo que mirar es el contenido. Lo mismo sucede si mañana viene un proyecto de ley de los libertarios, del PRO, del bloque de Pichetto o del kirchnerismo, yo tengo que mirar si el contenido me parece bueno o malo para la Argentina.

Si miramos sólo quién lo hizo, erramos y defendemos cosas que están mal. Me ha tocado criticar iniciativas del gobierno anterior y cuando terminaba de exponer, venían miembros del bloque y me dicen que están de acuerdo conmigo pero que no pueden oponerse por disciplina partidaria. Una senadora de Chaco lo dijo explícitamente en una sesión en la que se habló de las jubilaciones de privilegio, entre paréntesis, algo que le falta a este proyecto de ley. ¿Dónde está el tema de las jubilaciones de privilegio, los sectores donde el Estado paga el impuesto a las ganancias a los empleados públicos? Esos son los privilegios que hay que abordar para que nadie se apropie del Estado.

Rodrigo de Loredo y Martin Lousteau.

Cuando se habla de "votar en general" significa que el dictamen dice "apruébese la ley tal como está", Después arranca lo que se llama "discusión en particular" y ahí se empiezan a votar cada uno de los 664 artículos y los diputados van a argumentar si están a favor o en contra, pero antes van a pedir modificaciones que también se van a votar. Si algo se aprueba en general y después entra en la discusión particular sin un consenso previo, esta ley que ya es un monstruo grande, se va a transformar en una Frankenstein que va a ir al Senado y como la conformación y las representaciones del Senado son distintas a la Cámara de Diputados, ese Frankenstein se va transformar en el Hombre Lobo y va a volver a la Cámara de Diputados y se va a transformar en otro monstruo.

Yo no sé si la gente ha visto alguna vez cómo es un debate. Una modificación tributaria, donde la redacción es sensible, a las 6 de la mañana con legisladores mal descansados, es un desastre. Las cosas dejan de tener una concepción de unidad o de sistema y eso va a ser que la ley sea mucho peor y que, además, los tiempos se van a alargar.

Lo que tiene que hacer el oficialismo es convocar con un mandato real respecto a las cosas que sí puede negociar, darle el poder a alguien para que diga "si cierro una negociación con alguien del otro lado, se acabó la discusión y se aprueba en diputados y senadores". Además, cuando vemos el tono de las cosas que dice Milei, por ejemplo ayer en Davos, pareciera que hay una idea de imponer una concepción en la sociedad, no para debatir hacia dónde tiene que ir Argentina. Y, como dije antes, todo está para debatirse.

¿Creés que Milei lo hace a propósito y quiere que la ley no se apruebe para echarle la culpa a los legisladores?

Hay componentes de distintas cosas. Por un lado, creo que hay un desconocimiento, es una fuerza que, hasta hace poco sólo tenía dos diputados y ahora uno de esos diputados es el Presidente de la Nación y la otra es la Vicepresidenta.

Por otro lado, creo que hay un juego político. El presidente hizo campaña hablando pestes de los demás, y si las cosas no le salen como quiere, va a seguir echándole la culpa a los demás. Así como hay un 30% que lo votó y un 56% que lo votó en un balotaje, hay un porcentaje grande que no lo votó y tiene el derecho a decir que algo no le parece bien. En el fondo creo que el comportamiento del presidente, al menos lo que vi ayer y en gran parte de la campaña, tiene un componente fuertemente dogmático.

El Foro de Davos es un encuentro del poder económico global, no se trata de gente que está oprimida por el Estado, más bien todo lo contrario, grandes empresarios que tienen un poder de lobby inmenso sobre los Estados. Obviamente ven que hay problemas globales como el cambio climático y la pobreza y adhieren a una agenda. Milei les dice que el mundo está siendo tomado por el socialismo y la verdad es que el mundo está creciendo a una tasa altísima, los años más prósperos fueron los de la posguerra donde se crearon derechos para la gente y el mundo creció como nunca antes.

Es ridículo. Lo que planteó ayer es que Milton Friedman es socialista.

Dice que el ala más conservadora, más statuquista, más de derecha de las ramas económicas, está permitiendo que la izquierda avance en el mundo. Lo traigo a colación porque él no cobra dimensión y no le importa lo que le viene pasando a la gente que le viene hablando, ni a sus antecesores, durante los últimos 200 años, ni cómo están conformados los gobiernos de los países que están ahí, ni a qué partidos pertenecen, ni a qué países pertenecen.

Toda Europa está gobernada por la derecha.

Claro, eso quiere decir que no importa cuál es el contexto, no importa el Estado de la sociedad, él cree en ese dogma. Le está diciendo que a un mundo que creció y le fue bárbaro que ese mundo está equivocado. Los académicos, los empresarios, los políticos, los medios, están todos equivocados. Las teorías que realmente valen son las que él trae de su cuna teórica y que nunca se aplicaron en ningún lugar. Entonces, lo que se ve es un componente dogmático, no hay ganas de debatir para mejorar las cosas.

La sociedad votó en contra de las dos coaliciones y, para que la sociedad funcione, necesitamos alternancia. Juntos por el Cambio está herido y los mismo sucede con el panperonismo. Surgen dos ideas, una que va del hiper mercado a un estatismo mayor que el adecuado y que sostiene que, ante un fracaso de Milei, la sociedad elegiría a un modelo pro Estado. Otra ontología plantea que el péndulo es entre extremos y moderación y que el mismo extremo significa ir a un mercado sin fallas, tal como dice Milei, o ir a un abuso de Keynes y que, tanto el kirchnerismo y el libertarismo se parecen en ser extremos y que la sociedad va a descubrir que el problema es el extremo y no la derecha. En ese caso, es el centro el que tendría la oportunidad de formar gobierno. Por un lado está el radicalismo, por el otro lado el bloque que hoy comanda Pichetto. ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el radicalismo? ¿Tiene que tener un candidato propio a presidente y no subsumirse dentro del PRO?

Independientemente de hacia dónde vuelve el péndulo, nosotros estamos de acuerdo con la agenda que la sociedad depositó en Milei. No estamos de acuerdo con cómo la aborda Milei. Creemos que necesitamos un Estado mejor, que este Estado se ha ido agrandando de manera ineficaz, hacer mal a la provisión de bienes y servicio públicos, al crecimiento económico, a las exportaciones, y genera inestabilidad y crisis. Hay que corregirlo. La diferencia que tenemos, más allá de la diferencia entre construir un consenso e imponer ideas, es que nosotros creemos que lo que hace mejor o peor a una sociedad es que el Estado funcione.

Si una sociedad tiene un régimen comunista y ese Estado funciona la prosperidad de su nación crece, como sucedió en Chino. Si es un régimen comunista y su Estado no funciona, la sociedad está peor, como sucede en Cuba. En algún momento Vietnam no funcionaba, pero ahora el Estado aborda las cuestiones que tiene que decidir de manera mucho más rigurosa y Vietnam crece. Lo mismo sucede con un país capitalista, un país en el que el Estado no funciona es Grecia y un país en el que el Estado funciona es Irlanda que se volvió próspero a pesar de que era pobre hace 70 años.

Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Claro, el tema no es comparar Estado chico o grande, sino bueno o malo..

Mi metáfora favorita es lo que pasa con el tren a Mar del Plata que se inauguró en 1957, tenía aire acondicionado, suspensión neumática, piso alfombrado, coche comedor, asientos reclinables y giratorios, y tardaba 4 horas y media. Ahora, si tenés suerte llegás en 7 o 10 y el tren es peor en términos de estándares de confort. El Estado Argentino hizo que el tren a Mar del Plata tardara 70% más. Eso mismo está pasando con la justicia, con la salud, con la infraestructura, con las jubilaciones, con la educación y eso es lo que hay que revertir. Si no revertimos eso, no vamos a ningún lugar.

Si lo que hacemos es romper lo que queda de eso, en lugar de construirlo nuevamente y bien, vamos a tener una dinámica peor y vamos a dejar a la gente más desprotegida. Hay parte de la concepción de Milei que es la desprotección individual frente al otro. Doy ejemplos concretos: la ley de defensa de la competencia es de mi autoría y se aprobó. Está haciendo cambios para que los poderes monopólicos puedan concentrarse más y si cometen un abuso de mercado van a tener multas más bajas.

Cuando uno mira los cambios en el sistema político, va a hacer algo que en Estados Unidos está siendo debatido fuertemente que es permitir que el sector privado haga aportes sin límites a la política. Esto termina en la cooptación del sistema político por sectores o intereses privados. Muchas de las cosas que vemos en la ley tienen ese olor detrás, como los cigarrillos o el tema de los carburíferos.

Contame lo de los cigarrillos.

Respecto a los cigarrillos hay dos cuestiones. Una es que el cálculo del impuesto va a favorecer a las grandes empresas y la otra es que se habilita algo muy cuestionado desde el punto de vista de la salud como son los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos. Hay indicios que dicen que pueden ser hasta peor que el cigarrillo y además hace que los chicos se transformen en fumadores mucho más temprano. Eso va a tener una tasa impositiva mucho más baja que los cigarrillos. Argentina, a pesar de que el que fuma mucho tiene un impacto en el bolsillo muy grande, tiene una tasa tributaria muy baja en cuanto a los cigarrillos.

Volviendo al tema del radicalismo y recordando a Illia, una de las características del radicalismo es que tiene muy buenos gobernadores e intendentes que resuelven el problema del déficit fiscal que heredan, no cortando derechos, sino administrando mejor. Nosotros tenemos que mencionar esa idea a lo nacional. Hay muchos radicales que siempre mencionan a Illia, a Alfonsín y a Yrigoyen, pero los bustos y las historias no son para vestirse uno. Si no para inspirarse en el coraje que tuvieron para transformar la realidad, no sirve. Lo que uno tiene que hacer es inspirarse para caminar en ese senda de forma colectiva.

